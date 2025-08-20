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जात निहाय जनगणनेत ओबींसींचा कॉलम नाही; ओबीसींचीही जातनिहाय जनगणना होणार की नाही?

यंदाची जनगणना अनेक अर्थांनी ऐतिहासिक ठरणार आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या भारताच्या इतिहासात प्रथमच जातीनिहाय आकडेवारीही गोळा केली जाणार आहे. याशिवाय ही देशातील आतापर्यंतची सर्वात मोठी डिजिटल जनगणना असणार आहे. 

Written ByVanita Kamble
Published: Aug 17, 2026, 12:10 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 12:10 AM IST
जात निहाय जनगणनेत ओबींसींचा कॉलम नाही; ओबीसींचीही जातनिहाय जनगणना होणार की नाही?

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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