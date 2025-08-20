/जात निहाय जनगणनेत ओबींसींचा कॉलम नाही; ओबीसींचीही जातनिहाय जनगणना होणार की नाही?

जात निहाय जनगणना : जात निहाय जनगणनेत ओबींसींचा कॉलम नसल्यानं, ओबीसी संघटना आक्रमक झाल्या आहेत. त्यामुळं जातनिहाय जनगणना ओबीसींच्या शिवाय केली जातेय का? असा सवाल उपस्थित केला जात आहे. सरकार जनतेची उघडपणे फसवणूक करत असल्याचा आरोप होतानाच, आता मुख्यमंत्र्यांनी ओबीसी जनगणनेसंदर्भात नवी माहिती दिली. त्यामुळं ओबीसींचीही जातनिहाय जनगणना होणार की नाही? यावरून राजकारण तापल आहे.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील राजकीय घडामोडींवरील मंत्रिमंडळ समितीनं 30 एप्रिल 2025 रोजी 'जनगणना 2027'मध्ये जातीय गणना समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला होता. त्याची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे. केंद्र सरकारने जनगणनेच्या दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांना विचारल्या जाणाऱ्या 40 प्रश्नांची यादी शुक्रवारी जाहीर केली. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच सर्वसमावेशक जातीनिहाय जनगणना करणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आलं.
प्रश्नावलीत अनुसूचित जाती व जमातींचाच उल्लेख आहे. ओबीसी समाजासाठी मात्र कोणताही स्वतंत्र रकाना देण्यात आला नसल्यानं ओबीसी आक्रमक झालेयेत. येत्या 1 सप्टेंबर ला राज्यातले ओबीसी बांधव राजधानी मुंबईवर करो या मरोचा शेवटचा धडक महामोर्चा काढणार आहेत. यासंदर्भात शनिवारी पुण्यात ओबीसी नेत्यांची बैठक पार पडली त्यात या आरपारच्या लढाईची घोषणा करण्यात आली.
तिकडे भंडारा जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर मागील 96 दिवसापासून ओबीसी समाजाच्या वतीनं साखळी उपोषण सुरू आहे. जनगणनेत ओबीसीचा कॉलम टाकावा आणि ओबीसींची जातिनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी ओबीसी समजा आक्रमक झाला आहे. स्वातंत्र्य दिनाच्या दिवशीही ओबीसी बांधव उपोषण सुरूच होतं.
ओबीसींच्या जातीय जनगणनेवरून राजकीय वाद निर्माण झाला. 'ओबीसी' शिवाय जातगणना सुरु असलेल्या आरोप ओबीसी नेते करत आहेत.
मुख्यमंत्र्यांनी मात्र ओबीसी नेत्यांचे हे आरोप फेटाळले आहे. आंदोलन करणे हा मूर्खपणा असल्याचं म्हणत, जातींचे बंचिंग होऊन आपल्याला प्रत्येक जातीची लोकसंख्या कळेल असं फडणवीसांनी स्पष्ट केले.
जातीय गणनेत ओबीसी प्रवर्गाची लोकसंख्या कळून आरक्षणाचा टक्का वाढेल अशी अपेक्षा ओबीसी समुदायाला आहे. पण, जनगणना होताना एससी, एसटीप्रमाणे कॉलमच नसल्यानं ओबीसी संभ्रमात सापडले आहेत. पण, आता मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टीकरण दिल्यानंतर तरी ओबीसी आंदोलकांचं समाधान होतं की आंदोलन, मोर्चे काढलेच जातात? हे पाहणं महत्वाचं ठरणार आहे.