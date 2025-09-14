English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतीय अर्थव्यवस्थेत मोठा भूकंप येणार! भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लावण्यासाठी अमेरिका सरकारने डायरेक्ट विधेयक...

अमेरिकेने भारतावर आधीच 50 टक्के टॅरिफ लावले आहे. यानंतर आता अमेरिका सरकारने डायरेक्ट विधेयक बनवले आहे. महाप्रचंड कर लादण्याचे कारण जाणून शॉक व्हाल. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 14, 2025, 10:52 PM IST
New Bill Allows Trump To Put Heavy Tariffs On India : अमेरिकेने भारतावर 500 टक्के टॅरिफ लावण्याचा महाभयनक प्लान बनवला आहे.  अमेरिकन काँग्रेसची दोन्ही सभागृहे रशियावर कठोर निर्बंधांना पाठिंबा देणारे एक नवीन विधेयक मांडण्याची तयारी करत आहेत. यामुळे अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना रशियाचे तेल खरेदी करणाऱ्या देशांवर, ज्यामध्ये भारत आणि चीनचा समावेश आहे अशा देशांना 500 टक्के पर्यंत टॅरिफ शुल्क लादण्याचे स्वातंत्र्य मिळू शकते. 

अमेरिकन सिनेटर लिंडसे ग्राहम यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. हाऊस ऑफ रिप्रेझेंटेटिव्हजचे सदस्य (एमपी) ब्रायन फिट्झपॅट्रिक युक्रेनमध्ये रशियाच्या युद्धाला पाठिंबा देणाऱ्या देशांवर अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांना मोठे शुल्क लादण्यास अधिकृत करणारे विधेयक मांडतील. जर मॉस्कोने युक्रेनशी शांतता करार करण्यास नकार दिला तर त्यांच्यावर कठोर निर्बंध लादले जातील अशा विधेयकावर ते अनेक महिन्यांपासून काम करत आहेत असे सिनेटर ग्राहम आणि काँग्रेस सदस्य ब्रायन फिट्झपॅट्रिक (दोघेही रिपब्लिकन) म्हणाले. 

या निर्बंधांमध्ये रशियाचे तेल खरेदी केल्याबद्दल भारत, चीन आणि ब्राझीलवर अतिरिक्त निर्बंधांचा समावेश आहे. त्यांनी असा युक्तिवाद केला की हे देश पुतीन यांच्याकडून स्वस्त तेल खरेदी करून त्यांना निधी देत ​​आहेत. काही महिन्यांपासून एका कायद्यावर काम करत आहोत जो या धोरणाला पाठिंबा देईल आणि राष्ट्रपतींना चीन, भारत आणि ब्राझील सारख्या देशांवर मोठे शुल्क लादण्याचा अधिकार देईल. जे स्वस्त तेल आणि वायू खरेदी करून पुतिन यांना वित्तपुरवठा करत आहेत.' ते पुढे म्हणाले, आम्ही अध्यक्ष ट्रम्प यांच्या युरोपसोबत संयुक्त कारवाईच्या आवाहनाचे जोरदार समर्थन करतो आणि जास्तीत जास्त आर्थिक दबाव आणण्याचा हा योग्य मार्ग आहे असा विश्वास ठेवतो.

ग्राहम यांचे हे विधान ट्रम्प यांनी अलिकडेच नाटोला केलेल्या थेट आवाहनानंतर आले आहे, ज्यामध्ये त्यांनी सदस्य देशांवर रशियन तेल खरेदी थांबवण्यासाठी आणि मोठ्या निर्बंधांना सहमती देण्यासाठी दबाव आणला होता. नाटोला लिहिलेल्या पत्रात ट्रम्प म्हणाले, "जेव्हा सर्व नाटो देश सहमत होतील आणि ते करायला सुरुवात करतील तेव्हा मी रशियावर मोठे निर्बंध लादण्यास तयार आहे. जेव्हा सर्व नाटो देश रशियाकडून तेल खरेदी करणे थांबवतील." ट्रम्प यांनी पुढे असे सुचवले की युद्ध संपेपर्यंत चिनी वस्तूंवर 50 ते 100 टक्के शुल्क लागू राहील. ते म्हणाले की चीनची रशियावर मजबूत पकड आहे आणि ती फक्त कठोर व्यापारी उपाययोजनांद्वारेच तोडता येईल.

