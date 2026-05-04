नोकरी सोडण्याचा विचार करताय? राजीनामा देण्यापूर्वी 'हे' 10 आर्थिक हिशोब नक्की करा; अन्यथा येईल अंगलट!

Financial Calculations: आजच्या धावपळीच्या युगात अनेकजण करिअरमध्ये ब्रेक घेण्याचा किंवा स्वतःचा काहीतरी नवीन व्यवसाय सुरू करण्याचा विचार करतात. मात्र, केवळ मानसिक शांततेसाठी किंवा रागाच्या भरात नोकरी सोडणे आर्थिकदृष्ट्या महागात पडू शकते. तुम्हीही नोकरीतून 'ब्रेक' घेण्याचे नियोजन करत असाल, तर आर्थिक स्थिरता राखण्यासाठी खालील 10 मुद्द्यांचा विचार करणे अत्यंत आवश्यक आहे.
नोकरी सोडण्यापूर्वी तुमच्याकडे किमान 6 ते 12 महिन्यांचा घरखर्च भागेल इतका निधी बँक खात्यात असणे गरजेचे आहे. यामध्ये घरभाडे, मुलांचे शिक्षण, रेशन आणि इतर महत्त्वाच्या खर्चांचा समावेश असावा.
बहुतेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांचा आरोग्य विमा काढतात. नोकरी सोडल्यानंतर हे संरक्षण संपुष्टात येते. त्यामुळे, तुमच्याकडे स्वतःचा वैयक्तिक आरोग्य विमा असणे आवश्यक आहे, जेणेकरून वैद्यकीय आपत्कालीन परिस्थितीत तुमची बचत खर्च होणार नाही.
जर तुमच्यावर गृहकर्ज (Home Loan), वाहन कर्ज किंवा वैयक्तिक कर्ज असेल, तर त्याचे हप्ते (EMI) कसे फेडणार याचे स्पष्ट नियोजन करा. उत्पन्नाचे साधन नसताना कर्जाचे हप्ते थकल्यास त्याचा थेट परिणाम तुमच्या 'सिबिल स्कोर'वर होऊ शकतो.
नोकरीत असताना आपण अनेक अनावश्यक खर्च करतो. करिअर ब्रेक घेताना तुमच्या अत्यावश्यक खर्चांची यादी करा. जीवनशैलीत कोणते बदल करून खर्च कमी करता येईल, याचे गणित आधीच मांडा.
नोकरी सोडताना तुमच्या पीएफ खात्यातील रक्कम आणि जर तुम्ही एकाच कंपनीत ५ वर्षांपेक्षा जास्त काळ काम केले असेल, तर मिळणारी ग्रॅच्युइटी किती असेल याचा अंदाज घ्या. ही रक्कम लगेच खर्च न करता गुंतवण्याचा विचार करा.
शेअर बाजार, म्युच्युअल फंड किंवा मुदत ठेवींमधील तुमची गुंतवणूक सध्या कोणत्या स्थितीत आहे, हे तपासा. गरज पडल्यास यातील किती रक्कम तुम्ही काढू शकता आणि त्याचे दीर्घकालीन उद्दिष्टांवर काय परिणाम होतील, याचे विश्लेषण करा.
तुमच्या टर्म इन्शुरन्स किंवा इतर पॉलिसींचे हप्ते वेळेवर भरणे महत्त्वाचे आहे. उत्पन्नाचा स्रोत नसताना या हप्त्यांसाठी लागणारी रक्कम वेगळी काढून ठेवा, जेणेकरून तुमची पॉलिसी लॅप्स होणार नाही.
जर तुम्ही करिअर बदलण्यासाठी किंवा शिक्षणासाठी ब्रेक घेत असाल, तर त्या कोर्सेसची फी आणि इतर शैक्षणिक साहित्याचा खर्च तुमच्या बजेटमध्ये आहे का, हे तपासा.
नोकरी नसताना पूर्णपणे बचतीवर अवलंबून राहण्यापेक्षा, फ्रीलान्सिंग, सल्लागार किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून थोडेफार उत्पन्न सुरू राहील का, याचा प्रयत्न करा. यामुळे तुमच्या मूळ भांडवलाला धक्का लागणार नाही.
ब्रेक घेतल्यानंतर पुन्हा नोकरी शोधण्यासाठी किती वेळ लागू शकतो, याचा वास्तववादी विचार करा. बाजारातील परिस्थिती पाहता, पुन्हा कामावर रुजू होण्यासाठी लागणाऱ्या कालावधीचा आर्थिक बॅकअप तुमच्याकडे असणे अनिवार्य आहे.