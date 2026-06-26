डॉ. सुभाष चंद्र त्यांच्या लोकप्रिय टॉक शो'सच'चा तिसरा सीझन लवकरच; लहान शहरं, गाव आणि ग्रामीण भागातील यशोगाथा येणार समोर

तरुणांशी झालेल्या संवाद आणि त्यांची स्वप्न यातून झालेल्या प्रामाणिक संवादाचा लोकप्रिय कार्यक्रम 'सच: द सुभाष चंद्रा शो' लवकरच नवीन रुपात आणि तिसऱ्या सीझन घेऊन प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. झी ग्रुपचे संस्थापक आणि माजी राज्यसभा सदस्य डॉ. सुभाष चंद्रा यांच्या संकल्पनेतून निर्माण झालेला हा शो तरुणांमध्ये सर्वाधिक लोकप्रिय आहे. या शोच्या माध्यमातून डॉ. सुभाष चंद्रा यांनी महाविद्यालयातील असंख्य विद्यार्थ्यांशी मोकळा संवाद साधला. त्यांची स्वप्न आणि त्याला जोड म्हणून त्यांच्या इतक्या वर्षांचा अनुभव यातून होणारा प्रामाणिक संवाद हा प्रत्येकासाठी प्रेरणादायी ठरला.
आता तिसऱ्या सिझनमधून लहान शहरं, गाव आणि ग्रामीण भागातील लोकांशी संवाद साधला जाणार आहे. डॉ. सुभाष चंद्रा हे त्यांच्या संवादातून नव्या वाटांवर आणि दिशांवर वाटचाल करत त्यांची यशोगाथा जगासमोर मांडणार आहेत. येत्या 28 जूनपासून प्रत्येक रविवारी रात्री 10 वाजता हा शो तुमच्या भेटीला येणार आहे. या शोच्या माध्यमातून डॉ.सुभाष चंद्रा हे देशातील विविध घटकांशी संवाद साधणार असून त्यांची मतं, विचार आणि संघर्ष जाणून घेणार आहेत.
आतापर्यंतचा नव्या विचारांचा तरुणांशी त्यांनी संवाद साधला. आता सेवानिवृत्त आणि ग्रामीण भागातील लोकांशी संवाद यातून ते दोन पिढीमधील दुवा बनून जगाला एकच वेळीच सकारात्मक दिशा देणार आहेत. हा कार्यक्रम झी न्यूज तसंच झी मीडिया नेटवर्कच्या इतर वाहिन्यांवर प्रसारित होणार असून तो ZEE5 वर देखील स्ट्रीम करण्यात येणार आहे. लहान मुलांपासून तरुणपर्यंत ते ज्येष्ठ नागरिकांपर्यंत सगळ्यांना सकारात्मक विचार आणि प्रेरणा देणारा असणार आहे.