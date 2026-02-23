8 Day Holi Holiday : 'या' कंपनीने दिली 8 दिवसांची होळीची सुट्टी, मालकाची लिंक्डइनवर पोस्ट व्हायरल

सण, उत्सव हे कुटुंबासोबत आणि कुटुंबासाठी साजरे केले जातात. पण धावपळीच्या जीवनशैली आणि कामाच्या ताणामुळे हा विचार मागे पडत चालला आहे. घड्याळ्याच्या काट्यावर आज प्रत्येकजण धावत आहे. अनेक लोक सणांच्या दिवशीही त्यांच्या घरी जाऊ शकत नाहीत. ऑफिस हेच त्यांच्या सणाचं एकमेव ठिकाण होत चाललं आहे. जीवन आणि यशाच्या या शर्यतीत मात्र एका कंपनीने होळीच्यानिमित्ताने आठ दिवसांची सुट्टी दिली आहे. सोशल मीडियावर एक पोस्ट व्हायरल होत आहे ज्यामध्ये दावा करण्यात आला आहे की या कंपनीने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना होळीसाठी आठ दिवसांची सुट्टी दिली आहे.
लिंक्डइनवर एक पोस्ट शेअर करण्यात आली आहे. त्यात दावा करण्यात आला आहे की, निलंक टेकने त्यांच्या कर्मचाऱ्यांना होळीसाठी आठ दिवसांची सुट्टी दिली आहे. लिंक्डइनवर निलंक-तिवारी प्रोफाइलवरून यासंबंधी एक पोस्ट करण्यात आली आहे. प्रोफाइलनुसार, निलंक तिवारी हे निलंक टेकचे संस्थापक आणि संचालक आहेत. पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "आम्ही निलंक टेक्नॉलॉजीज प्रायव्हेट लिमिटेडने होळीसाठी आठ दिवसांची सुट्टी जाहीर केल्यापासून, लिंक्डइन आणि इंस्टाग्रामवर माझ्याकडे मेसेजेसचा पाऊस पडत आहे. हे खरे आहे का? कॉर्पोरेट सेटिंगमध्ये आठ दिवसांची सुट्टी? इतकी मोठी सुट्टी देता येईल का?"
निलंक तिवारी यांनी त्यांच्या पोस्टमध्ये पुढे लिहिले, "खरं सांगायचं तर, लोकाचा यावर विश्वास न बसणं हे खरंय. कारण बहुतेक कार्यालयांमध्ये दोन दिवसांची सुट्टी मागणे देखील कठीण असते. सुट्ट्या कमी असतात आणि सण फक्त कॅलेंडरवर आणि तारखांवरच असतात. माझ्यासाठी, होळी आणि दिवाळी फक्त सुट्ट्या नाहीत. हे सण भावना आहेत, घराची भावना आहेत, कुटुंबासोबत राहण्याचा वेळ आहे."
आपल्यापैकी बहुतेक जण आपल्या कुटुंबापासून दूर राहतात. आपण वर्षभर या सणांची घरी जाण्याची आणि ते शांततेत साजरे करण्याची वाट पाहतो, पण प्रत्यक्षात काय होते? तुम्ही घरी पोहोचता आणि तुमच्या मनात एकच विचार येत राहतो तो म्हणजे, "मला उद्या परत जायचे आहे," जो सणाचा अर्धा आनंद नष्ट करतो. मला माझ्या टीमबद्दलची ही भावना दूर करायची होती. माझी टीम तणावमुक्त घरी जावी, त्यांच्या कुटुंबियांसोबत उत्सव मनापासून साजरा करावा, हसावे, आराम करावा आणि प्रत्येक क्षणी उपस्थित राहावे, दुसऱ्या दिवशी घाईघाईने परतण्याची चिंता करू नये अशी माझी इच्छा होती.
जेव्हा लोकांना माणूस म्हणून महत्त्व दिले जाते, तेव्हा ते आनंदाने परततात, अधिक उर्जेने काम करतात आणि कंपनीशी अधिक जोडलेले वाटतात. तर, हो, निलंक टेकमध्ये ८ दिवसांची होळीची सुट्टी पूर्णपणे खरी आहे. हे "धोरण" नाही. हा मानवी दृष्टिकोन आहे. आम्ही वेगळे राहण्याचा प्रयत्न करत नाही आहोत; आमचा असा विश्वास आहे की कार्य संस्कृती मानवी असावी.