बुधवार ठरला 'घात'वार! अजित पवारांप्रमाणेच 'या' मुख्यमंत्र्यांचा झाला होता विमान अपघातात मृत्यू, 25 तासांनंतर सापडलेला मृतदेह

Maharashtra Deputy CM Ajit Pawar Plane Crash News: आंध्र प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनाने 2009 मध्ये संपूर्ण देश हादरून गेला होता. 3 सप्टेंबर 2009 रोजी नल्लमल्ला जंगलात त्यांचा मृतदेह सापडला आणि एका भीषण अध्यायाचा शेवट झाला. चित्तूर जिल्ह्यातील एका कार्यक्रमासाठी जात असताना त्यांचे हेलिकॉप्टर बेपत्ता झाले होते. तो बुधवार होता तारीख होती 2 सप्टेंबर 2009. ‘वाईएसआर’ म्हणून ओळखले जाणारे आंध्र प्रदेशचे तत्कालीन मुख्यमंत्री सकाळी 8.38 वाजता हैदराबादच्या बेगमपेट विमानतळावरून रवाना झाले होते. 10.30 पर्यंत त्यांना चित्तूरमध्ये पोहोचायचे होते. मात्र ठरलेल्या वेळेत ते न पोहोचल्याने अस्वस्थता वाढू लागली. काही वेळातच बातमी वाहिन्यांवर चर्चा सुरू झाली एअर ट्रॅफिक कंट्रोलशी हेलिकॉप्टरचा संपर्क तुटला होता. असाच काहीसा मृत्यू महाराष्ट्र राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवारांचा झाला असून दोन योगा योग म्हणजे पवारांचा मृत्यूही विमान अपघातात झाला आणि तो दिवशी बुधवारच होता.
वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या हेलिकॉप्टरचा शेवटचा सिग्नल नल्लमल्ला जंगल परिसरात मिळाल्यामुळे अफवांना उधाण आलं. हा भाग नक्षलग्रस्त असल्याने मुख्यमंत्री अपहरणाला बळी पडले असावेत, अशा चर्चा सुरू झाल्या. दुपारपर्यंत राज्य सरकारने अधिकृत निवेदन देत हेलिकॉप्टर बेपत्ता असल्याची पुष्टी केली आणि शोधमोहीम सुरू असल्याचं सांगितलं. त्या हेलिकॉप्टरमध्ये मुख्यमंत्री यांच्यासह मुख्यमंत्री कार्यालयाचे मुख्य सचिव सुब्रह्मण्यम आणि मुख्य सुरक्षा अधिकारी ए.एस.सी. वेस्ले उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री बेपत्ता झाल्याची बातमी संपूर्ण देशात खळबळ उडवणारी ठरली. केंद्र सरकारला तत्काळ माहिती देण्यात आली. सहा जिल्ह्यांमध्ये अलर्ट जारी करण्यात आला. राज्य पोलीस, सीआरपीएफ, नक्षलविरोधी पथके आणि गुप्तचर यंत्रणा नल्लमल्ला जंगलात दाखल झाल्या. सिकंदराबाद आणि बंगळुरूहून लष्करी हेलिकॉप्टर मागवण्यात आली. सुखोई लढाऊ विमान आणि इस्रोच्या उपग्रहांची मदतही घेण्यात आली. मात्र खराब हवामानामुळे शोधकार्यात अडथळे येत होते.
सरकारच्या आवाहनानंतर काँग्रेसचे कार्यकर्तेही जंगलात शोधमोहीमेत उतरले. अखेर दुसऱ्या दिवशी, म्हणजे 3 सप्टेंबर 2009 रोजी, कर्नूलजवळील रुद्रकोंडा पर्वतावर हेलिकॉप्टर कोसळल्याचे ठिकाण सापडले. तेथे वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांचा मृतदेह आढळला. या अपघातात हेलिकॉप्टरमधील इतर चार जणांचाही मृत्यू झाला होता.
या घटनेसाठी राबवण्यात आलेली शोधमोहीम भारतातील सर्वात व्यापक मोहिमांपैकी एक मानली जाते. कमी उंचीवर उडणारी हवाई दलाची विमाने, थर्मल इमेजिंग सिस्टीम, सुखोई-30 एमकेआय आणि इस्रोचे उपग्रह या सगळ्यांचा वापर करण्यात आला. केंद्र सरकारने तब्बल पाच हजार सीआरपीएफ जवान तैनात केले होते. जंगलाचा अनुभव असलेल्या नक्षलविरोधी दलांनाही मोठ्या प्रमाणावर सहभागी करण्यात आले होते.
हेलिकॉप्टर ज्या ठिकाणी कोसळले होते, ती डोंगराची टोकाची जागा होती. धडकेत हेलिकॉप्टरचे तुकडे अनेक ठिकाणी विखुरले गेले होते मागील भाग एका ठिकाणी, पंख दुसऱ्या ठिकाणी, तर इंजिन वेगळ्याच ठिकाणी पडले होते. इंजिन पूर्णतः जळाले होते. वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांचा मृतदेह इंजिनजवळ आढळला; डोक्यावरील केसांच्या आधारे त्यांची ओळख पटली. एक पायलट अजूनही आपल्या सीटवर होता, तर दुसऱ्या पायलटचा चेहरा वेगळ्या ठिकाणी सापडला. सुरक्षा अधिकाऱ्याची ओळख त्याच्या शस्त्रावरून पटली. अनेक मृतदेहांचे अवयव विखुरलेले होते. मात्र मुसळधार पावसामुळे आग पूर्णपणे भडकली नव्हती, असे नंतर स्पष्ट झाले.
अपघातानंतर सरकारने डीजीसीएच्या तांत्रिक समितीकडून चौकशीचे आदेश दिले. आर. के. त्यागी यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने 139 पानी अहवाल सादर केला. त्यानुसार हेलिकॉप्टरच्या गिअरबॉक्समध्ये तांत्रिक बिघाड झाला होता. तो दुरुस्त करण्याच्या प्रयत्नात पायलटचे नियंत्रण सुटले आणि अपघात झाला. अहवालात हेही नमूद करण्यात आले की उड्डाणापूर्वी आवश्यक ती संपूर्ण तपासणी करण्यात आलेली नव्हती.
डीजीसीएच्या अहवालानुसार 2 सप्टेंबर 2009 रोजी सकाळी 9.27 वाजून 57 सेकंदांनी कॉकपिट व्हॉइस रेकॉर्डरने काम करणे बंद केले. दुसऱ्या दिवशी सकाळी 9.20 वाजता वायुसेनेला हेलिकॉप्टरचे ठिकाण सापडले. तब्बल 25 तासांनंतर, केंद्रीय गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांनी दिल्लीत पत्रकार परिषद घेऊन वाय. एस. राजशेखर रेड्डी यांच्या निधनाची अधिकृत घोषणा केली.