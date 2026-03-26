पती पत्नीमधील 'या' प्रकारचे लैंगिक संबंध म्हणजे गुन्हा नाही, मध्य प्रदेश हायकोर्टाचं महत्त्वपूर्ण निकाल

पती -पत्नीमधील वादाच्या एका प्रकरणात मध्य प्रदेशातील उच्च न्यायालयाने एक महत्त्वपूर्ण निकाल दिला आहे. कोर्टाने स्पष्ट केलंय की, पती पत्नीमधील लैंगिक संबंध ज्यात मुखमैथुन किंवा गुदमैथुन ही क्रिया अनैसर्गिक गुन्हामध्ये येतं नाही. भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत हा 'अनैसर्गिक गुन्हा' असतो. उच्च न्यायालयाने सांगितलं की, पत्नीने पतीविरोधात जो लैंगिक संबंधाबद्दल आरोप केला आहे, तो भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत चालवता येणार नाही.
बार अँड बेंचमधील एका वृत्तानुसार, एका प्रकरणात पत्नीने आपल्या पती, सासू -सासरे आणि नणंद यांच्यासह कुटुंबातील इतर सदस्यांवरही गंभीर आरोप केले. पत्नीने पतीवर आरोप केले की त्याने तिच्याशी अनैसर्गिक लैंगिक संबंध ठेवले.
पत्नीने आरोप केले की, लग्नाच्या वेळी सासरच्या लोकांनी सोन्याचे दागिने आणि इतर वस्तूंसह 4 लाखांची हुंडा घेतला होता. एवढंच नाही लग्नानंतर पतीच्या कुटुंबाकडून अजून 6 लाख आणि एका बुलेट मोटरसायकलची मागणी केली. तसंच सासरच्या मंडळींवर त्या महिलेने छळाचा आरोप करत आहे. तिने आरोप पतीवर गंभीर आरोप केला की, पतीने तिला अंत्यत वेदना देणारी लैंगिक कृत्ये करण्यास भाग पाडलं.
त्यामुळे पोलिसांनी भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 म्हणजे अनैसर्गिक कृत्ये सह अनेक कलमांखाली गुन्हा दाखल करण्यात आला. त्यामुळे पत्नीने लावलेल्या आरोपविरोधात पती आणि त्याच्या कुटुंबाने आरोप रद्द करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. कोर्टात पतीकडून वकिलाने युक्तिवाद केला. त्यात वकिलाने सांगितलं की, पत्नीने केले अतिरंजित असून पोटगीच्या दाव्यादरम्यान दिलेल्या विधानांशी विसंगत असल्याचे दिसून येतं आहे. त्यामुळे पतीवर लैंगिक संबंधांना कलम 377 अर्तंगत खटला चालू शकत नाही.
नवतेज सिंग जोहर विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया (2018) या खटल्याचा संदर्भ देत, न्यायालयाने असं मत मांडलं की, "भारतीय दंड संहितेच्या कलम 375 च्या अपवाद 2 नुसार, पती-पत्नीमधील लैंगिक संबंध (जर पत्नी अल्पवयीन नसेल तर) बलात्कार ठरत नाहीत. अशी कृत्ये बलात्काराच्या विस्तारित व्याख्येत येतात, पण विवाहाच्या संबंधात त्यांना सूट असल्याने, भारतीय दंड संहितेच्या कलम 377 अंतर्गत त्यांच्यावर स्वतंत्रपणे खटला चालवला येणार नाही." हे सांगत न्यायालयाने पतीवरील कलम 377 अंतर्गतचा आरोप रद्द करण्याचा आदेश दिला. तसंच, नणंदेवरील आरोप निराधार असल्याचे आढळून आल्याने, न्यायालयाने तिच्यावरील कार्यवाहीलाही स्थगिती दिली खरी पण न्यायालयाने पती, सासरे आणि सासू यांच्यावरील इतर आरोप तसंच ठेवले आहेत.