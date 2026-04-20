मोठी बातमी! आता विमानात 'त्या' प्रवाशांना नो एन्ट्री; नवीन नियमांची घोषणा

Air Travel Rules : भारतात आता विमान प्रवास करणाऱ्यांची संख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. अशातच नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) विमान प्रवासासंबंधात नवीन नियमांची घोषणा केली आहे. त्यानुसार काही विशेष प्रवाशांना विमानात नो एन्ट्री असणार आहे. 

नेहा चौधरी | Updated: Apr 20, 2026, 07:17 PM IST
Air Travel Rules : भारतात मोठ्या शहरांसोबतच आता छोट्या शहरातही विमानतळ उभारले जात आहे. विमानतळाचे जाळे भारतात वाढलं जात आहे. महाराष्ट्रात नाशिक, कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी विमानतळ उभारण्यात आलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या विक्रमी वाढ पाहिला मिळत आहे. पणदुसरीकडे विमानात प्रवाशांच्या गैरवर्तनामुळे एअरलाइन्स चिंतेत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये तुम्ही पाहिलं विमानात प्रवाशांच्या गैरवर्तनाचे धक्कादायक प्रकरण समोर आली आहेत. केबिन क्रू महिलेशी गैरवर्तन, शिवीगाळ, विमानात धूम्रपान, मद्यपान अवस्थेत जागेवर लघुशंका करणे, अशा अनेक बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यामुळे एअरलाइन्सने याबद्दलची तक्रार नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) केली होती. त्यानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नव्या नियमांची घोषणा केली आहे. 

हेसुद्धा वाचा - Fact Check : जुन्या 500-1000 रुपयांच्या नोटा अजूनही बदलून मिळणार?, RBI ने स्पष्ट सांगितले नियम

 

विमानात 'त्या' प्रवाशांना नो एन्ट्री

नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) नवीन नियमांनुसार गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या कृतीनुसार काही काळासाठी विमानप्रवासावर बंदी घालण्यात येईल. त्या प्रवाशांना त्याच्या कृत्यानुसार कमीत कमी तीन दिवस ते जास्त जास्त दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी प्रवास बंदीची शिक्षा देण्यात येईल. 

नवीन नियमानुसार एअरलाइन्सला काय करावे लागणार?

नवीन नियमांनुसार, कुठल्याही कंपनीच्या एअरलाइन्समध्ये एखाद्या प्रवाशाने गैरवर्तन केल्यास त्यांनी त्या व्यक्तीची माहिती चेक-इन काउंटर किंवा विमानतळावर तैनात तपास यंत्रणांना तातडीने द्यावी. तसंच नवीन नियमानुसार गैरवर्तनाच्या गांभीर्यानुसार त्याच्यावर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्यास तशी कारवाई केली जाणाक आहे. या प्रवाशाची माहिती ही केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आणि अन्य विमान कंपन्यांनादेखील देणे बंधनकारक असणार आहे. 

नवीन नियमानुसार कुठल्या गैरवर्तनासाठी किती दिवस नो एन्ट्री?

  1. पहिली पातळी : शिवीगाळ, हुज्जत- घातल्यास किमान तीन महिन्यांपर्यंत संबंधित प्रवाशांवर विमान प्रवासबंदी 
  2. दुसरी पातळी : शारीरिक हिंसाचार केल्यास तीन महिने ते सहा महिने विमान प्रवासबंदी 
  3. तिसरी व चौथी पातळी : जीवे मारण्याची धमकी देणे किंवा विमानाला इजा पोहोचेल या कृतीसाठी किमान दोन वर्षे ते गुन्ह्याच्या प्रकारानुसार कितीही काळ किंवा कायमस्वरूपी विमान प्रवास बंदीची शिक्षा

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

इतर बातम्या

महाराष्ट्रात भयानक उष्णता; कामगारांच्या कामाच्या वेळा बदलल्...

महाराष्ट्र बातम्या