मोठी बातमी! आता विमानात 'त्या' प्रवाशांना नो एन्ट्री; नवीन नियमांची घोषणा

Air Travel Rules : भारतात मोठ्या शहरांसोबतच आता छोट्या शहरातही विमानतळ उभारले जात आहे. विमानतळाचे जाळे भारतात वाढलं जात आहे. महाराष्ट्रात नाशिक, कोल्हापूर सारख्या ठिकाणी विमानतळ उभारण्यात आलं आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये विमानाने प्रवास करणाऱ्यांची संख्या विक्रमी वाढ पाहिला मिळत आहे. पणदुसरीकडे विमानात प्रवाशांच्या गैरवर्तनामुळे एअरलाइन्स चिंतेत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये तुम्ही पाहिलं विमानात प्रवाशांच्या गैरवर्तनाचे धक्कादायक प्रकरण समोर आली आहेत. केबिन क्रू महिलेशी गैरवर्तन, शिवीगाळ, विमानात धूम्रपान, मद्यपान अवस्थेत जागेवर लघुशंका करणे, अशा अनेक बातम्या समोर आल्या होत्या. त्यामुळे एअरलाइन्सने याबद्दलची तक्रार नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) केली होती. त्यानंतर नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत नव्या नियमांची घोषणा केली आहे.
नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाने (डीजीसीए) नवीन नियमांनुसार गैरवर्तन करणाऱ्या प्रवाशांना त्यांच्या कृतीनुसार काही काळासाठी विमानप्रवासावर बंदी घालण्यात येईल. त्या प्रवाशांना त्याच्या कृत्यानुसार कमीत कमी तीन दिवस ते जास्त जास्त दोन वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिक काळासाठी प्रवास बंदीची शिक्षा देण्यात येईल.
नवीन नियमांनुसार, कुठल्याही कंपनीच्या एअरलाइन्समध्ये एखाद्या प्रवाशाने गैरवर्तन केल्यास त्यांनी त्या व्यक्तीची माहिती चेक-इन काउंटर किंवा विमानतळावर तैनात तपास यंत्रणांना तातडीने द्यावी. तसंच नवीन नियमानुसार गैरवर्तनाच्या गांभीर्यानुसार त्याच्यावर देशाच्या सुरक्षेसाठी धोका असल्यास तशी कारवाई केली जाणाक आहे. या प्रवाशाची माहिती ही केंद्रीय गृहमंत्रालयाला आणि अन्य विमान कंपन्यांनादेखील देणे बंधनकारक असणार आहे.