मेट्रो स्टेशन जवळ राहणाऱ्यांचे होम लोन लवकर फिटतयं! आर्थिक सल्लागार समितीचा अहवाल

Metro Help Reduce Home Loan : भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये रेल्वे प्रमाणे मेट्रोचे जाळे विस्तारले जात आहे. दिल्लीसह सर्व प्रमुख शहरांमध्ये, मेट्रो आता लोकांसाठी केवळ प्रवासाचे सुरक्षित साधनच नाही तर आर्थिक चिंता कमी करण्याचे साधन देखील बनले आहे. मेट्रो मार्गांजवळ राहणारे लोक त्यांचे बँक कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरत आहेत. निर्धारित मुदतीपूर्वी कर्ज फेडणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढली आहे. एका अभ्यासातून ही दिलासादायक माहिती समोर आली आहे.
पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या या अभ्यासात, दिल्ली, बेंगळुरू आणि हैदराबादमधील 3,00,000 हून अधिक बँक खात्यांचे विश्लेषण करण्यात आले ज्यांचे पोस्टकोड मेट्रो मार्गांशी जुळतात. असा अंदाज आहे की बहुतेक लोक मेट्रोने प्रवास करतात.
जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या समितीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की मेट्रो सेवा केवळ चांगली सार्वजनिक वाहतूक प्रदान करत नाही तर आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही मदत करत आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की मेट्रो क्षेत्रांजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांचे आर्थिक स्थिती सुधारली. याचा त्यांच्या कर्जफेडीवरही परिणाम झाला आहे. या अभ्यासातून स्पष्टपणे दिसून येते की सार्वजनिक वाहतूक योजना केवळ प्रवास सुलभ करत नाहीत तर, पर्यावरण सुधारणेसह लोकांच्या बचतीतही वाढ करत आहे एसे अभ्यासात समोर आले आहे.
दिल्लीमध्ये सर्वात मोठे मेट्रो नेटवर्क आहे. या अभ्यासात 1.35 लाख बँक खात्यांचा समावेश होता. दिल्लीमध्ये उशिरा कर्ज परतफेड करणाऱ्यांची संख्या 4.42 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास केल्याने लोकांच्या बचतीत वाढ झाली आहे. यामुळे मुदतीपूर्वी कर्ज परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये अशा लोकांची संख्या 1.38 टक्क्यांनी वाढली आहे.
हैदराबादमध्ये, मेट्रो मार्गांजवळ राहणाऱ्या लोकांच्या 1,35,180 बँक खात्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. अभ्यासातून असे दिसून आले की कर्ज उशिरा परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 1.7 टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर वेळेपूर्वी कर्ज परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 1.8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर बेंगळुरूमध्ये, 94,356 बँक खात्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. बेंगळुरूमध्ये, वेळेपूर्वी कर्ज परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 3.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, कर्ज उशिरा परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 2.4 टक्क्यांनी घट झाली आहे.