English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • मेट्रो स्टेशन जवळ राहणाऱ्यांचे होम लोन लवकर फिटतयं! आर्थिक सल्लागार समितीचा अहवाल

मेट्रो स्टेशन जवळ राहणाऱ्यांचे होम लोन लवकर फिटतयं! आर्थिक सल्लागार समितीचा अहवाल

मेट्रो स्टेशनच्या 500 मीटर ते 1 किलोमीटरच्या परिसरातील घरांच्या किंमती शहरातील इतर भागांपेक्षा 20 ते 30 टक्के वेगाने वाढतात. मेट्रो स्टेशन जवळ राहणाऱ्यांचे गृहकर्ज लवकर फिटत असल्याची माहिती समोर आली आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Feb 24, 2026, 11:41 PM IST
मेट्रो स्टेशन जवळ राहणाऱ्यांचे होम लोन लवकर फिटतयं! आर्थिक सल्लागार समितीचा अहवाल

Metro Help Reduce Home Loan : भारतातील प्रमुख शहरांमध्ये रेल्वे प्रमाणे मेट्रोचे जाळे विस्तारले जात आहे. दिल्लीसह सर्व प्रमुख शहरांमध्ये, मेट्रो आता लोकांसाठी केवळ प्रवासाचे सुरक्षित साधनच नाही तर आर्थिक चिंता कमी करण्याचे साधन देखील बनले आहे. मेट्रो मार्गांजवळ राहणारे लोक त्यांचे बँक कर्जाचे हप्ते वेळेवर भरत आहेत. निर्धारित मुदतीपूर्वी कर्ज फेडणाऱ्या लोकांची संख्याही वाढली आहे. एका अभ्यासातून ही दिलासादायक माहिती समोर आली आहे.  

Add Zee News as a Preferred Source

पंतप्रधानांच्या आर्थिक सल्लागार परिषदेने केलेल्या या अभ्यासात, दिल्ली, बेंगळुरू आणि हैदराबादमधील 3,00,000 हून अधिक बँक खात्यांचे विश्लेषण करण्यात आले ज्यांचे पोस्टकोड मेट्रो मार्गांशी जुळतात. असा अंदाज आहे की बहुतेक लोक मेट्रोने प्रवास करतात.

मेट्रोजवळ राहणाऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली 

जानेवारीमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या समितीच्या अहवालात असे म्हटले आहे की मेट्रो सेवा केवळ चांगली सार्वजनिक वाहतूक प्रदान करत नाही तर आर्थिक स्थिती सुधारण्यासही मदत करत आहे. अहवालात असेही म्हटले आहे की मेट्रो क्षेत्रांजवळ राहणाऱ्या रहिवाशांचे आर्थिक स्थिती सुधारली.  याचा त्यांच्या कर्जफेडीवरही परिणाम झाला आहे. या अभ्यासातून स्पष्टपणे दिसून येते की सार्वजनिक वाहतूक योजना केवळ प्रवास सुलभ करत नाहीत तर, पर्यावरण सुधारणेसह लोकांच्या बचतीतही वाढ करत आहे एसे अभ्यासात समोर आले आहे.

दिल्लीत कर्जबुडव्यांची संख्या घटली

दिल्लीमध्ये सर्वात मोठे मेट्रो नेटवर्क आहे. या अभ्यासात 1.35 लाख बँक खात्यांचा समावेश होता. दिल्लीमध्ये उशिरा कर्ज परतफेड करणाऱ्यांची संख्या 4.42 टक्क्यांनी कमी झाली आहे. सार्वजनिक वाहतुकीने प्रवास केल्याने लोकांच्या बचतीत वाढ झाली आहे. यामुळे मुदतीपूर्वी कर्ज परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येतही वाढ झाली आहे. दिल्लीमध्ये अशा लोकांची संख्या 1.38 टक्क्यांनी वाढली आहे.

हैदराबाद आणि बेंगळुरूमध्ये परिस्थिती सुधारली

हैदराबादमध्ये, मेट्रो मार्गांजवळ राहणाऱ्या लोकांच्या 1,35,180 बँक खात्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. अभ्यासातून असे दिसून आले की कर्ज उशिरा परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 1.7 टक्क्यांनी घट झाली आहे. तर वेळेपूर्वी कर्ज परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 1.8 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. तर बेंगळुरूमध्ये, 94,356 बँक खात्यांचे विश्लेषण करण्यात आले. बेंगळुरूमध्ये, वेळेपूर्वी कर्ज परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 3.5 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. दुसरीकडे, कर्ज उशिरा परतफेड करणाऱ्या लोकांच्या संख्येत 2.4 टक्क्यांनी घट झाली आहे.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Those who live near metro stations get home loans quicklyReport of the Prime Minister Economic Advisory CommitteeMetro Help Reduce Home Loanमेट्रो स्टेशनमेट्रो स्टेशन जवळ राहणाऱ्यांचे गृहकर्ज लवकर फिटतयं

इतर बातम्या

एसी ट्रेनच्या सीटवर हा अतिरिक्त फ्लॅप तुम्हाला दिसला का? 99...

भारत