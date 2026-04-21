Gold Mine: जागतिक स्थरावरच्या तणावादरम्यान भारतासाठी 'गुड न्यूज'! 'या' राज्यात सापडले हजारो किलो सोने, आता सर्व गणितं बदलणार?

India New Gold Mine in Andhra Pradesh: जागतिक पातळीवर तेल आणि गॅसच्या संकटामुळे निर्माण झालेल्या अस्थिर परिस्थितीत भारतासाठी एक मोठी आणि दिलासादायक बातमी समोर आली आहे. एका नवीन सोन्याच्या प्रोजेक्टमुळे देशाच्या खनिज क्षेत्रात मोठा बदल होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. सध्या मिडल ईस्टमधील तणाव, त्यात महत्त्वाचं म्हणजे होर्मुझची सामुद्रधुनी परिसरातील परिस्थितीमुळे जागतिक तेल पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. याचा थेट प्रभाव ऊर्जा बाजारावर दिसत असतानाच भारताच्या भूमीतून मोठ्या प्रमाणात सोन्याचा साठा मिळाल्याची माहिती समोर आली आहे. हा साठा नक्की कुठे सापडला आहे? या सापडलेल्या साठ्यामुळे देशाला काय फायदा होणार आहे का? याबद्दल आदिक माहिती जाणून घेऊयात...
ही नवीन सोन्याची खाण आंध्र प्रदेश (Andhra Pradesh) मधील कुरनूल (Kurnool) जिल्ह्यात विकसित होत आहे. कुरनूल परिसरातील जोन्नागिरी प्रकल्प एर्रागुडी आणि पागिडीराय गावांमध्ये सुमारे 598 हेक्टर परिसरात पसरलेला आहे. हा प्रकल्प देशातील पहिल्या मोठ्या खासगी स्तरावर विकसित होत असलेल्या सोन्याच्या खाणींपैकी एक मानला जातो.
हा प्रकल्प डेक्कन गोल्ड माइन्स लिमिटेड आणि इतर भागीदार कंपन्यांच्या सहकार्याने विकसित केला जात आहे. अंदाजानुसार येथे सुरुवातीला सुमारे 13.1 टन सोन्याचा साठा मिळाला असून, पुढील शोधमोहीमेत हा साठा वाढून सुमारे 42.5 टनांपर्यंत जाऊ शकतो.
पूर्ण क्षमतेने उत्पादन सुरू झाल्यास या खाणीतून दरवर्षी सुमारे 1000 किलो शुद्ध सोने मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. यामुळे पुढील 15 वर्षांपर्यंत देशांतर्गत सोन्याच्या उत्पादनात सातत्याने वाढ होऊ शकते.
या प्रकल्पात आतापर्यंत 400 कोटी रुपयांहून अधिक गुंतवणूक झाली असून तो आता उत्पादनाच्या महत्त्वाच्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, उत्पादन सुरू झाल्यानंतर संबंधित कंपन्यांच्या महसुलात स्थिर वाढ दिसू शकते.
भारत दरवर्षी सुमारे 800 टनांहून अधिक सोने आयात करतो. अशा परिस्थितीत हा देशांतर्गत प्रकल्प आयातीवरील अवलंबित्व काही प्रमाणात कमी करू शकतो. त्यामुळे भविष्यात परकीय चलन साठ्यावरही सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
चंद्रबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली या प्रकल्पाचे औपचारिक उद्घाटन होण्याची शक्यता आहे. एकूणच, हा प्रकल्प भारताच्या खनिज आणि सोन्याच्या उत्पादन क्षेत्रात एक महत्त्वाचा टप्पा मानला जात आहे, ज्यामुळे देशाच्या आर्थिक समीकरणातही बदल घडू शकतो.