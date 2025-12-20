English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
पाइपने मारलं, डोळ्यात मिरची पावडर फेकली... दिव्यांग मुलासोबत जीवघेणा प्रकार, रक्त खवळल्याशिवाय राहणार नाही

विशेष मुलांच बोर्डिंग स्कूल चालवणाऱ्या संचालक नवरा-बायको आणि स्टाफचा एक भयानक व्हिडीओ समोर आला आहे. ज्यामुळे तुमचा मानसिक संतुलन बिघडू शकतं. हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल झाला आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 20, 2025, 07:00 PM IST
कर्नाटकातील बागलकोट जिल्ह्यातील नवनगर येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. येथील दिव्यांग मुलांसाठी असलेल्या एका बोर्डिंग स्कूलने एका मानसिकदृष्ट्या अपंग मुलाला अत्यंत क्रूरतेने वागवले. या अमानवी वागणुकीचा आणि क्रूरतेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे. या घटनेमुळे विशेष मुलांच्या सुरक्षिततेवर आणि काळजीवर गंभीर प्रश्न उपस्थित झाले आहेत.

मुलाला बेल्ट आणि पाईपने मारहाण

नवनगर येथील दिव्यज्योती दिव्यांग मुलांसाठीच्या शाळेत ही घटना घडली. व्हायरल व्हिडिओमध्ये शाळा चालवणारे पती-पत्नी आणि त्यांचे कर्मचारी निष्पाप मुलावर कसे क्रूरपणे अत्याचार करत आहेत हे दाखवले आहे. आरोपी अक्षय इंदुलकर मुलाला बेल्ट आणि प्लास्टिक पाईपने क्रूरपणे मारहाण करताना दिसत आहे.

डोळ्यात लाल तिखट फेकले 

मुलगा वेदनेने जमिनीवर पडतो, पण छळ सुरूच राहतो. अक्षयची पत्नी आनंदी देखील मारहाणीत सामील होते आणि मुलाच्या डोळ्यात लाल तिखट ओतते. धक्कादायक म्हणजे, संपूर्ण घटनेचे चित्रीकरण करणारा व्यक्ती देखील हसताना रेकॉर्ड झाला.

व्हिडिओ व्हायरल

एका माजी कर्मचाऱ्याने व्हिडिओ लीक केल्यावर हा घृणास्पद गुन्हा उघडकीस आला. या व्हिडिओमुळे सोशल मीडियावर संतापाची लाट उसळली आणि स्थानिक प्रशासनाला कारवाई करावी लागली. व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, पीडितेच्या पालकांनी पोलिस तक्रार दाखल केली.

पोलिसांनी चार आरोपींना केलं अटक

या घटनेबाबत बागलकोटचे पोलिस अधीक्षक (एसपी) सिद्धार्थ गोयल म्हणाले की, ही घटना सुमारे तीन महिने जुनी आहे. हा व्हिडिओ एका कर्मचाऱ्याने चित्रित केला होता, ज्याने नोकरीवरून काढून टाकल्यानंतर, पीडितेच्या पालकांना सत्य सांगण्याचे आणि त्यांना व्हिडिओ दाखवण्याचे धाडस केले. परवाना आणि कागदपत्रे देखील तपासली जात आहेत. पीडिताच्या पालकांच्या तक्रारीवरून कारवाई करताना, आरोपी पती-पत्नी, अक्षय इंदुलकर आणि आनंदी, जे बोर्डिंग स्कूल चालवत होते, यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे आणि इतर दोन काळजीवाहकांचीही चौकशी केली जात आहे, याची पुष्टी पोलिस अधीक्षकांनी केली. संस्था नियमांनुसार चालते याची खात्री करण्यासाठी प्रशासन एनजीओचा परवाना आणि इतर कायदेशीर कागदपत्रांची देखील तपासणी करत आहे.

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

