'मग रस्ते कशासाठी आहेत?,' 19 वर्षीय तरुणाची भरधाव कारने तिघांना उडवून ठार केल्यानंतर पोलिसांना विचारणा; 'माझे वडील सर्व सांभाळतील'

केरळमध्ये 19 वर्षीय तरुणाने भरधाव वेगाने मिनी कूपर चालवताना स्कुटरला दिलेल्या धडकेत तीन तरुणांचा मृत्यू झाला आहे. रविवारी पहाटे झालेल्या या घटनेनंतर चालक सुहेल सजीव याला अटक करण्यात आली. तो फक्त 19 वर्षांचा आहे. देविका (वय २१), गोपिका (वय २२) आणि इजाज (वय २१) अशी मृतांची नावे असून, पहाटे पावणेदोनच्या सुमारास ही धडक झाली तेव्हा ते विमानतळ परिसराच्या दिशेने जात होते, असे पोलिसांनी सांगितले आहे. दरम्यान चालक तरुणाचा एक व्हिडीओ समोर आला आहे. या व्हिडीओत त्याची आई त्याला ही आलिशान कार वाढदिवसाची भेट म्हणून कशी दिली होती, याचे वर्णन करत आहे.
भरधाव वेगाने जाणाऱ्या कारने स्कूटरला मागून धडक दिली. या धडकेमुळे स्कूटरवरील तिघेही रस्त्यावर फेकले गेले. या धडकेनंतर चालकाने कार न थांबवता स्कूटरला सुमारे 100 मीटरपर्यंत फरफटत नेले. देविका आणि गोपिका यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. इजाजला रुग्णालयात नेण्यात आले, परंतु उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाला. मद्यपान करून गाडी चालवल्याचा आरोप असलेल्या सुहेलविरुद्ध पोलिसांनी सदोष मनुष्यवधाचा गुन्हा दाखल केला आहे.
सोशल मीडियावर व्हायरल होत असलेल्या एका व्हिडिओमध्ये सुहेलची आई त्याला 'मिनी कूपर' (Mini Cooper) कार घेऊन देण्याबाबत बोलताना दिसत आहे. ही कार त्याला खूप दिवसांपासून हवी होती. मल्याळम भाषेत असलेल्या या व्हिडिओमध्ये, त्याची इच्छा पूर्ण झाल्यामुळे कुटुंबाला झालेला आनंद त्या व्यक्त कर आहेत. तसेच, त्यांनी ही कार आधी डिसेंबरमध्ये स्वतःच्या वाढदिवसाच्या सुमारास घेण्याचा विचार केला होता आणि त्यानंतर अखेरीस ती भेट म्हणून देण्याची व्यवस्था केली, असेही त्या सांगतात.
पोलिसांना असे काही व्हिडिओही सापडले आहेत ज्यात सुहेल ताशी 200 किमीपेक्षा जास्त वेगाने गाडी चालवताना दिसत आहे.
अपघातानंतर सुहेलने पोलिसांसमोर केलेल्या कथित विधानांच्या वृत्तामुळे या प्रकरणाकडे लोकांचे अधिक लक्ष वेधले गेले आहे. अपघातानंतर त्याने "रस्ते कशासाठी असतात? गाडी चालवण्यासाठीच ना?" असे विधान केले. इतकेच नाही तर आपले वडील हे प्रकरण हाताळतील असेही त्याने म्हटल्याचे समजते.
अपघातापूर्वी सुहेलला मद्य पुरवणाऱ्या बारवर कारवाई करण्याचे निर्देश केरळचे उत्पादन शुल्क मंत्री एम. लिजू यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. अपघातापूर्वी या तरुणाने अनेक ठिकाणी मद्यपान केले असावे, असा पोलिसांना संशय आहे. केरळमध्ये मद्यपानासाठी कायदेशीर वय 23 वर्षे आहे; त्यामुळे 19 वर्षांच्या तरुणाला मद्य देणे हा कायद्याने गुन्हा ठरतो.