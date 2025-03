'मला कलर लावू नका,' 25 वर्षीय तरुणाने तिघांना रोखलं; त्यांनी गळा पकडला अन्...; कुटुंबाने थेट महामार्ग रोखला

होळीच्या पार्श्वभमूमीवर रंग लावण्यापासून तीन जणांना रोखण्याचा प्रयत्न केल्यामुळे राजस्थानमधील दौसा जिल्ह्यात एका 25 वर्षीय तरुणाची गळा दाबून हत्या करण्यात आल्याचं वृत्त पीटीआयने पोलिस अधिकाऱ्यांच्या हवाल्याने दिलं आहे. हंसराज असं मृत्यू झालेल्या तरुणाचं नाव आहे. हंसराजने कलर लावण्यापासून रोखलं असता त्याला तिघांना लाथाबुक्क्यांनी आणि पट्ट्याने मारहाण केली. पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, हंसराज स्पर्धा परीक्षेसाठी तयारी करत होता.

बुधवारी, रालवास गावातील रहिवासी अशोक, बबलू आणि कालूराम हे मृत हंसराजला रंग लावण्यासाठी स्थानिक ग्रंथालयात पोहोचले होते. हंसराज स्पर्धा परीक्षेची तयारी करत असल्याने तिथे अभ्यास करत होता. अतिरिक्त पोलिस अधीक्षक (एएसपी) दिनेश अग्रवाल यांनी पीटीआयला सांगितलं की, हंसराजने रंग लावण्यास नकार दिल्यानंतर तिघांनी त्याला लाथा घातल्या आणि बेल्टने मारहाण केली.

#Rajasthan: A 25-year-old man, Hansraj Meena, was strangled to death in Dausa district, after he refused to let three men apply #Holi colours on him. The accused men, Ashok, Bablu, and Kaluram, allegedly kicked and beat him before killing him. 1/2#Holi2025 #HappyHoli pic.twitter.com/BIHWUKd7I2

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) March 13, 2025