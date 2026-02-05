English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • Ghaziabad Suicide Case: कोरियन गेम, वडिलांची 2 लग्न अन् आथिर्क संकट, 3 बहि‍णींच्या आत्महत्येने गूढ वाढलं

Ghaziabad Suicide Case: तीन बहि‍णींनी नवव्या मजल्यावरुन उडी मारुन आत्महत्या केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला आहे. या घटनेने सगळ्यांना विचार करायला भाग पाडलं आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Feb 5, 2026, 05:18 PM IST
उत्तर प्रदेशातील गाझियाबादमध्ये तीन बहिणींच्या आत्महत्येने सर्वांनाच धक्का बसला आहे. मंगळवारी रात्री उशिरा त्यांनी त्यांच्या नवव्या मजल्यावरील फ्लॅटवरून उडी मारून आत्महत्या केली. या तिन्ही बहिणींना ऑनलाइन कोरियन गेम्सचे व्यसन असल्याचे उघड झाले आहे. त्यांच्या कुटुंबीयांनी नाराजी व्यक्त केल्यानंतर त्यांनी हे भयानक पाऊल उचलले. या घटनेचे अनेक पैलू समोर आले आहेत.

प्राथमिक तपासात असे दिसून आले आहे की निशिका (16), प्राची (14) आणि पाखी (12) या तिन्ही बहिणी कोरियन ऑनलाइन गेम खेळत होत्या ज्यामध्ये खेळाडूंना काम दिले जात होते. त्यांच्यावर कोरियाचा खूप प्रभाव होता आणि त्यांनी संपूर्ण दिवस त्यांच्या मोबाईल फोनवर कोरियन नाटके आणि संबंधित कंटेंट पाहत घालवला. घटनेच्या रात्री त्यांच्या कुटुंबीयांनी राग व्यक्त केला, ज्यामुळे त्या अस्वस्थ झाल्या.

कोरियन गेमने घेतला जीव

या प्रकरणात आणखी एक खुलासा समोर आला आहे: बहिणींनी अनेक सोशल मीडिया अकाउंट तयार केले होते. दहा दिवसांपूर्वी त्यांच्या वडिलांनी अकाउंट डिलीट केले. त्यांचे मोबाईल फोन काढून घेतल्याने तिन्ही बहिणींना धक्का बसला होता. आत्महत्या करण्यापूर्वी त्यांनी त्यांच्या लॉक स्क्रीनवर कोरियन नावाचा फोटो लावला होता.

मुलींचे वडील चेतन कुमार म्हणाले की, त्यांनी कोरियाला जाण्याचा वारंवार आग्रह धरला. घटनेच्या वेळी संपूर्ण कुटुंब झोपले होते. मुली पाणी पिण्याच्या बहाण्याने उठल्या, आतून दार बंद केले आणि बाल्कनीतून उडी मारली. मुली गेल्या दोन-तीन वर्षांपासून शाळेत जात नव्हत्या कारण त्या अभ्यासात नापास झाल्या होत्या. यामुळे त्यांना लाजिरवाणे वाटले.

वडिलांच्या 'या' गोष्टी देखील चर्चेत 

शेअर बाजारात वडिलांचे नुकसानही उघड झाले आहे. त्यांना २ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एका वेळी वीज बिल भरण्यासाठी त्यांना त्यांचा मोबाईल फोनही विकावा लागला. तथापि, वडिलांचे म्हणणे आहे की जर तसे असते तर मुलींनी जीव गमावण्यापेक्षा त्यांनी स्वतःचा जीव घेतला असता. पोलिस कुटुंबाच्या आर्थिक परिस्थितीचीही चौकशी करत आहेत.

सहाय्यक पोलिस आयुक्त (शालीमार गार्डन) अतुल कुमार सिंह यांच्या मते, कोविड-१९ दरम्यान मुलींना ऑनलाइन गेमचे व्यसन लागले. आंघोळीपासून ते खाण्यापर्यंत सर्व काही एकत्र करायच्या. गेल्या दोन वर्षांपासून त्या शाळेत जात नव्हत्या. पोलिसांना मुलींची एक डायरी देखील सापडली, ज्यामध्ये एक चिठ्ठी होती.

कोरियन गेमिंग आणि कोरियन नाटकांबद्दल प्रेम

त्या चिठ्ठीत लिहिले होते, "या डायरीतील सर्व काही वाचा, ते सर्व येथे आहे." त्या चिठ्ठीसोबत रडणाऱ्या चेहऱ्याचा इमोजी होता आणि "मला माफ करा, बाबा, मला खरोखर माफ करा." डायरीत त्यांनी लिहिले होते, "आम्हाला कोरियन आवडते. प्रेम, प्रेम, प्रेम." एका ठिकाणी त्यांनी लिहिले होते, "तुम्ही (पालकांनी) आम्हाला कोरियन भाषा सोडण्यास भाग पाडण्याचा प्रयत्न केला. कोरियन आमचे जीवन होते."

तुम्हाला आमचे लग्न एका भारतीयाशी करायचे होते, पण ते कधीच होऊ शकले नाही. बहिणींनी त्यांच्या वडिलांची माफी मागितली, लिहिले होते, "तुमच्या मारहाणीपेक्षा आमच्यासाठी मृत्यू चांगला आहे." एका ठिकाणी त्यांनी लिहिले होते, "पाहा, तुम्ही आम्हाला कोरियन भाषा सोडायला लावाल, कोरियन आमचे जीवन होते. तुम्हाला माहित नव्हते की आम्ही त्यांच्यावर किती प्रेम करतो. आता तुम्ही पुरावा पाहता."

मुलींच्या वडिलांनी केले दोनदा लग्न 

या प्रकरणात त्यांनी कुटुंबातील सदस्यांचे जबाब नोंदवले आहेत असे पोलिसांनी सांगितले. पोलिस सूत्रांनी सांगितले की हे कुटुंब सुमारे तीन वर्षांपूर्वी गाझियाबादमधील भारत सिटी हाऊसिंग सोसायटीमध्ये स्थलांतरित झाले. चेतनने दोन बहिणींशी लग्न केले होते.

पोलिसांचे म्हणणे आहे की कुमारच्या पहिल्या पत्नीला मुले होऊ शकत नव्हती, ज्यामुळे या जोडप्याला त्रास झाला. तिच्या संमतीने, चेतनने नंतर तिच्या धाकट्या बहिणीशी लग्न केले. पोलिसांनी सांगितले की त्यांच्या दुसऱ्या लग्नामुळे एका मुलीचा जन्म झाला. त्यानंतर, त्यांच्या पहिल्या पत्नीलाही मुले झाली. पहिल्या पत्नीला दोन मुले होती, तर दुसऱ्या पत्नीला तीन मुले होती.

कुमारच्या पत्नींना एक सर्वात लहान, अविवाहित बहीण देखील होती जी वारंवार घरी येत असे आणि घटनेच्या रात्री कुटुंबासह फ्लॅटमध्ये राहत होती. पोलिस तपासात असे दिसून आले की तीन बहिणींपैकी दोन बहिणींनी हात धरून नवव्या मजल्यावरील फ्लॅटवरून एकत्र उडी मारली, तर तिसरीने मंदिच्या खोलीच्या खिडकीतून उडी मारली.

