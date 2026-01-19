English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  दोघींशी लग्न, तिसरीशी लिव्ह इनमध्ये... जड लोखंडी पेटी अन् तो मर्डर; वेब सिरीजला शोभेल असा थरारक घटनाक्रम

Crime News: वारंवार विवाहबाह्यसंबधामुळे केलेल्या हत्याप्रकरणांनी देशभरात खळबळ माजवली आहे. आता पुन्हा असाच एक प्रकार सोमोर आला आहे. यामध्ये दोनदा विवाहित प्रियकराने लिव्ह- इन पार्टनरला भायानकरित्या संपवलं. या हत्येचा घटनाक्रम थ्रिलिंग आणि डोकं चक्रावणरा आहे.   

Updated: Jan 19, 2026, 02:51 PM IST
Thriller Crime News: उत्तर प्रदेशात एक अत्यंत धक्कादायक आणि संतापजनक गुन्हा उघडकीस आला आहे. निवृत्त रेल्वे कर्मचाऱ्याने आपल्या 35 वर्षांच्या लिव्ह-इन पार्टनरची निर्घण हत्या केल्याची घटना समोर आली आहे.

दोघींशी लग्न अन् तिसरीशी लिव्ह इन रिलेशनशिप
आरोपी रामसिंग परिहार हा दोन लग्न करून दुहेरी आयुष्य जगत होता. त्याची पहिली पत्नी झांसीतील सिपरी बाजार भागात राहत होती, तर दुसरी पत्नी गीता ही सिटी कोतवाली परिसरात राहत होती. दरम्यान, प्रीती नावाच्या महिलेसोबत तो लिव्ह-इन रिलेशनशिपमध्ये राहत होता.

पैशांच्या वादातून हत्या
पोलिसांच्या प्राथमिक तपासानुसार, प्रीती आरोपीकडून मोठ्या रकमेची मागणी करत होती. याआधी तिने त्याच्याकडून लाखो रुपये घेतल्याचेही समोर आले आहे. या आर्थिक वादातूनच आरोपीने प्रीतीची हत्या केल्याचा संशय व्यक्त करण्यात येत आहे. 8 जानेवारीच्या सुमारास ही हत्या झाल्याचे पोलिसांचे म्हणणे आहे.

हत्येचा चकित करणारा घटनाक्रम
आरोपिने लिव्ह इन पार्टनरचे धारदार शस्त्राने अवयव कापून तिची हत्या केली. त्यानंतर मृतदेह लोखंडी पेटीत टाकून जाळल्याची घटना समोर आली आहे. पुरावे नष्ट करण्यासाठी आरोपीने तिच्या अस्थी नदीत फेकल्या आणि ती पेटी दुसऱ्या पत्नीच्या घरी नेल्याचे तपासात उघड झाले आहे. या प्रकरणामुळे संपूर्ण परिसरात खळबळ उडाली आहे.

हत्या केल्यानंतर आरोपीने प्रीतीचा मृतदेह ताडपत्रीमध्ये गुंडाळून लोखंडी पेटीत ठेवला. त्यानंतर त्या पेटीतच मृतदेह जाळण्यात आला. जळाल्यानंतर उरलेल्या राखेचे पोते करून ती नदीत टाकण्यात आली, जेणेकरून कोणताही पुरावा शिल्लक राहू नये.

घटना उघडकीस कशी आली?
ही संपूर्ण घटना एका लोडर चालकाच्या सतर्कतेमुळे समोर आली. आरोपीने जड पेटी दुसऱ्या पत्नीच्या घरी नेण्यासाठी लोडर चालक जयसिंग पाल याला 400 रुपये देऊन बोलावले होते. पेटी हलवताना चालकाला संशय आला आणि सुरुवातीला त्याने नकार दिला.

पेटी दुसऱ्या पत्नीच्या घरी पोहोचवल्यानंतर चालकाचा संशय अधिकच वाढला. त्याने तात्काळ पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी पेटी उघडताच आत जळालेल्या मानवी अवशेषांचे भयावह दृश्य समोर आले. हाडांचे तुकडे आणि कोळशासारखे पदार्थ आढळून आले.

लिव्ह- इन पार्टनर देखील विवाहित होती अन्...
घटनास्थळी फॉरेन्सिक पथकाला बोलावून नमुने तपासासाठी पाठवण्यात आले आहेत. मुख्य आरोपी रामसिंग परिहार सध्या फरार असून त्याचा शोध घेण्यासाठी पोलिसांनी मोठी शोधमोहीम सुरू केली आहे. पीडितेच्या माजी पतीच्या तक्रारीवरून गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. आरोपीचा मुलगा आणि आणखी एक जोडीदार पोलिसांच्या ताब्यात असून पुढील तपास सुरू आहे.

