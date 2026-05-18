/धक्कादायक... कर्नाटकच्या वन्यजीव शिबिरात थरारक घटना! हत्तींच्या रौद्ररूपाने घेतला जीव, पर्यटक चिरडली

कर्नाटकमधील कोडागु जिल्हामधील वन्यजीव छावणीमधील एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे, दोन हत्तीच्या या भांडणामध्ये पर्यटकाचा मृत्यू झाल्याची घटना समोर आली आहे. त्यानंतर आता पर्यटकाच्या सुरक्षेचा प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
अनेकदा आपण कुत्र्यांची किंवा बैलाची मारामारी होत असते हे पाहिले आहे, प्राण्यांच्या रस्त्यावरील किंवा जंगालामधील मारामारी होणे हे फार सामान्य आहे. आता एक सोशल मिडियावर वाऱ्यासारखा व्हिडिओ व्हायरल होत आहे, यामध्ये दोन हत्तीची मारामारी झाल्याचे समोर आले आहे. कर्नाटकमधील कोडागु जिल्हामधील वन्यजीव छावणीमधील एक प्रकार समोर आला आहे. दोन हत्तीच्या या भांडणामध्ये एक मोठा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. वन्यजीव छावणीमध्ये एका हत्तीशी लढणाऱ्या हत्तीच्या आडून एका महिला पर्यटक चिरडली आहे. यामध्ये या महिलेचा मृत्यू देखील झाला आहे.
चेन्नईमधील कोडागु जिल्हामधील वन्यजीव छावणीत हत्तींना आंघोळ घालताना पाहत होते. यावेळी पर्यटक देखील त्याठिकाणी होता, यावेळी कांचन नावाच्या हत्तीने दुसऱ्या हत्तीवर मार्तंडावर हल्ला केला. तेथे असलेले माहूतांचे प्रयत्न देखील अपयशी ठरले, त्यांना प्राण्यांवर नियंत्रण ठेवता आले नाही. हत्तींमधील लढाई यावेळी सुरुच होती. यावेळी एका हत्तीचा तोल गेला त्या स्त्रीवर तो हत्ती पडला, यावेळी हत्तीची लढाई सुरु होती आणि दोघेही यावेळी उभे राहण्याचा प्रयत्न करत होते पण याचदरम्याने आणखी त्या पर्यटकाला तुडवण्यात आले.
Horrible— Sumit (@SumitHansd) May 18, 2026
Woman Trampled to Death in Elephant Clash at Dubare Camp.
Juneshe, a 33-year-old homemaker from Chennai vacationing with her software engineer husband and young child, died Sunday at Dubare Elephant Camp in Karnataka's Kodagu district. pic.twitter.com/rvV5K8VPIN
या धक्कादायक घडलेल्या घटनेनंतर कर्नाटकचे वन, पर्यावरण आणि पर्यावरण मंत्री ईश्वर बी. खांद्रे यांनी महिलेच्या मृत्यूबद्दल शोक व्यक्त केला आहे. त्याचबरोबर हा प्रकार घडल्यानंतर मंत्री ईश्वर बी. खांद्रे यांनी कडक सुरक्षेच्या प्रोटोकॅालची अंमलबजावणी केली जावी अशा सुचना देखील देण्यात आल्या आहेत. त्याचबरोबर त्यांनी असेही सांगितले आहे की, हत्तींना प्रशिक्षण दिले जाते पण त्याच्या वागणूकीचा अंदाज लावणे कठीण आहे. त्यामुळे पर्यटकांना हत्तीच्या सोंडेला स्पर्श न करणे, फोटोसाठी जवळ उभे न राहणे त्याचबरोबर हत्तींना धुवणे आणि त्यांना खायला घालण्यासाठी जवळ जाणे टाळणे गरजेचे आहे यासंदर्भात आता अधिकाऱ्यांना निर्देश देण्यात आले आहेत.
पर्यटकांना जर ते वन्यजीव प्राण्यांना पाहण्यासाठी जात असतील तर अंतर ठेवणे गरजेचे आहे. याआधी देखील ही घटना घडली होती, मागील महिन्यामध्ये छत्तीसगडच्या गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिल्ह्यामध्ये एका जंगली हत्तीने 55 वर्षाच्या व्यक्तीला चिरडले होते. त्या भागामध्ये मागील काही हा हत्ती फिरत होता त्यामुळे परिसरामध्ये भितीचे वातावरण निर्माण झाले होते.