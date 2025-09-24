English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

'मैत्रीच्या नावाखाली चीन दगाफटका करणार', भारतासाठी वॉर्निंग जारी; 'अरुणाचल'वरुन Big Game?

Warning For India About China: जेव्हा जेव्हा भारताने चीनवर विश्वास ठेवला तेव्हा भारताबरोबर दगाफटका झाल्याचं सांगताना एक दोन नाही तर अनेक उदाहरण अगदी सनावळीसहीत या नेत्याने सांगितली.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Sep 24, 2025, 07:02 AM IST
'मैत्रीच्या नावाखाली चीन दगाफटका करणार', भारतासाठी वॉर्निंग जारी; 'अरुणाचल'वरुन Big Game?
भारताला देण्यात आला इशारा (प्रातिनिधिक फोटो)

Warning For India About China: अमेरिकने भारतावर लादलेल्या टॅरिफनंतर भारत आणि चीनमधील जवळीक वाढलेली असतानाच आता भारताने चीनपासून वेळीच सावध रहावे असा सल्ला एका परदेशी राजकारण्याने दिला आङे. तिबेटच्या निर्वासित सरकारचे माजी अध्यक्ष लोबसांग सांगे यांनी भारताला हा इशारा दिला आहे. चीनच्या विस्तारवादी महत्वाकांक्षा अजूनही संपलेल्या नसून अरुणाचल प्रदेश हा भाग चीन आणि भारतादरम्यानच्या संबंधांमध्ये पुढील काही काळात केंद्रस्थानी असेल असं सूचक विधान लोबसांग सांगे यांनी केलं आहे. भारताने चीनवर अवास्तव विश्वास ठेवू नये, असा सल्ला लोबसांग सांगे यांनी दिला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

इशाऱ्याचं गांभीर्य अधिक वाढलं

एकीकडे बीजिंग अरुणाचलमधील गावांची नावे बदलत असतानाच लोबसांग सांगे यांनी हा इशारा दिल्याने त्याचं गांभीर्य अधिक वाढलं आहे. भारत आणि चीनदरम्यानच्या प्रत्यक्ष नियंत्रण रेषेजवळ चीन फार मोठ्याप्रमाणात लष्करी पायाभूत सुविधा उभारत आहे आणि चीन भारताविरुद्ध पाकिस्तानला पाठिंबा देत असल्याचंही दिसून आलं आहे. या सर्व गोष्टी लोबसांग सांगे यांनी व्यक्त केलेली भिती खरी ठरण्याची शक्यता नकाराता येत नाही, असंही म्हटलं जात आहे. 

भारताबरोबरच कायमच विश्वासघात झाला

भारत-चीन संबंधांच्या इतिहासाचा मागोवा घेताना लोबसांग सांगे यांनी जेव्हा जेव्हा भारताने चीनसोबतचे संंबंध सुधारण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा तेव्हा त्या प्रयत्नांचा शेवट विश्वासघातात झाला आहे, याची आठवण करुन दिली. "1954 मध्ये पंचशील करार झाला आणि 1962 पर्यंत युद्ध सुरू झाले. 1979 मध्ये अटलबिहारी वाजपेयी परराष्ट्र मंत्री म्हणून चीनला भेट दिली तेव्हा व्हिएतनाम युद्ध सुरू होते. 2015 मध्ये शी जिनपिंग भारतात आले आणि दोन वर्षांतच डोकलामची घटना घडली. 2019 मध्ये भारत आणि चीनने संबंधांची 70 वर्षे साजरी केली - आणि त्यानंतर 2020 मध्ये गलवान येथे घडले," असं लोबसांग सांगे यांनी 'एनडीटीव्ही'ला दिलेल्या मुलाखतीत सांगितले.

14 वेळा विश्वासघात झाल्यानंतर...

"दोन ब्रेकअपनंतर, जोडपे हार मानतात. 14 वेळा विश्वासघात झाल्यानंतर, भारत अजूनही मागे हटत नाही आणि म्हणतो, 'रीसेट करा, रीसेट करा. तुमचे हृदयाचे तुकडे तुकडे झाले आहे, परंतु तुम्ही ते अजूनही ते सेलोटेपने बांधता," असा खोचक टोलाही लोबसांग सांगे यांनी लगावला. 

तिबेट तळहात तर हे पाच प्रदेश बोटं

लोबसांग सांगे यांनी हिमालयाच्या डोंगररांगांमधील सीमेवर चीनच्या लष्करी हलचाली आणि विकासकामांबद्दलही इशारा दिला. "चीन अरुणाचल प्रदेशात हाय-स्पीड रेल्वे, महामार्ग आणि लष्करी हवाई तळ बांधत आहे. ते आक्रमण करण्याची तयारी करत आहेत. बीजिंगसाठी तिबेट हा तळहाताचा भाग आहे आणि पाच बोटे लडाख, नेपाळ, भूतान, सिक्कीम आणि अरुणाचल आहेत. त्यांनी आधीच तिबेटवर कब्जा केला आहे. आता ते पाच बोटं मिळवण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. यामागील कारण हिमालयावर नियंत्रण ठेवणे म्हणजे दक्षिण आशियावर वर्चस्व गाजवणे आणि भारतावर वर्चस्व गाजवणे," असा इशारा लोबसांग सांगे यांनी दिला.

सीमेवर चीनची मोठी तयारी

"परस्पर विश्वासासाठी प्रामाणिकपणा आवश्यक आहे. परंतु भारत शांततेची चर्चा करत असताना, चीन दुसऱ्या आघाडीवर दोन पावले पुढे आहे. चीन भारताच्या सीमेवर 300 गावे उभारत आहे, एलएसीच्या आत अतिक्रमण करत आहे आणि डोकलाममध्ये हेलिपॅड आणि लष्करी छावण्या बांधत आहे. ते 'हिंदी-चिनी भाई भाई' म्हणत राहतात, परंतु प्रत्येक वेळी ते भारताच्या पाठीत खंजीर खुपसतात," असं लोबसांग सांगे म्हणाले.

भाई-भाईच्या नावाखाली दगाफटका

लोबसांग सांगे यांनी "हिंदी-चिनी भाई भाई" या घोषणेची तुलना साखर खाण्याशी केली: "चिनी म्हणजे साखर. ते आरोग्यासाठी वाईट आहे. त्यामुळे मधुमेह, स्मृतिभ्रंश आणि फॅटी लिव्हर होतो. प्रत्येक संदर्भात, हिंदी (भारत) ने चिनी (चीन) ला अजिबात स्पर्श करू नये," असा सल्लाही लोबसांग सांगे यांनी दिला. 

प्रथम आशियावर वर्चस्व

लोबसांग सांगे यांच्या मते, चीनचा अखेरचा डाव हा प्रादेशिक वर्चस्वासाठीचाच असणार. "जगात अग्रस्थान पटकावण्यासाठी चीनला प्रथम आशियावर वर्चस्व गाजवावे लागेल. आणि ते करण्यासाठी, त्यांनी भारताला अशा ठिकाणी उभे केले पाहिजे जेणेकरून तो कधीही त्यांची स्पर्धा करू शकणार नाही," असे लोबसांग सांगे  म्हणाले.

मैत्रीचे भ्रम सोडून द्यावेत

तिबेटच्या या राजकारण्यांचा संदेश स्पष्ट आहे. भारताने चीनबरोबरचे मैत्रीचे भ्रम सोडून द्यावेत. "प्रत्येक वेळी जेव्हा भारत 'हिंदी-चिनी भाई भाई' म्हणतो तेव्हा त्याचा शेवट विश्वासघाताने होतो. तुम्हाला तुमचे हृदय किती वेळा तोडायचे आहे?" असा सवाल मुलाखतीच्या शेवटी लोबसांग सांगे यांनी विचारलाय. 

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
Tibetan LeaderLobsang Sangaywarnsindiachina

इतर बातम्या

'सून असावी तर अशी...' म्हणत चाहते करतायत जान्हवी...

मनोरंजन