भारतातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात श्रीमंत मदिरात घडलेल्या प्रकाराबाबत CIB चा धक्कादायक खुलासा! लाडूत 27500000 रुपयांची 6800000 Kg चरबी

Tirumala Tirupati Devasthanams: तिरुपती मंदिराभोवतीच्या लाडू वादात आणखी एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. कधीही दूध किंवा बटरचा एक थेंबही खरेदी न करणाऱ्या एका डेअरीने तिरुपती मंदिर ट्रस्ट किंवा तिरुमला तिरुपती देवस्थानम्स (टीटीडी) ला 60 महिने किंवा पाच वर्षांत 6.8 दशलक्ष किलो तूप पुरवले. भेसळयुक्त तुपाचा वापर करून पवित्र लाडू बनवण्याच्या सीबीआय चौकशीदरम्यान हा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे.
सीबीआयने केलेल्या या खुलाशामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे टीटीडीकडे अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या या मोठ्या घोटाळ्याचा शोध घेण्यासाठी यंत्रणा का नव्हती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लाखो भाविक तिरुपती मंदिराचे पवित्र लाडू प्रसाद म्हणून खरेदी करतात. तिरुपतीच्या लाडू प्रसादामध्ये तुपाऐवजी चरबीचा वापर केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला होता. हा आरोप दुस-या तिस-या कुणीही केलेला नाही तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला होता. जगन मोहन सरकारवर नायडूंनी हे भयंकर आरोप केले आहेत. तिरुमलाच्या पवित्र लाडू प्रसादामध्ये तुपाऐवजी प्राण्यांची चरबी वापरली जात होता असा धक्कादायक आरोप करुन नायडूंनी खळबळ उडवून दिली होती. जगन मोहन सरकारवर तिरुपती मंदिरातील लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी मिसळल्याचा आरोप नायडूंनी केला. मात्र, आता आपलं सरकार तिरुपतीच्या लाडूमध्ये शुद्ध तूप वापरत आहे असा दावाही करायला नायडू विसरले नव्हते.
आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध तिरुपती मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ट्रस्ट टीटीडीमध्ये (लाडू प्रसादात वापरल्या जाणाऱ्या तुपाच्या मोठ्या प्रमाणात भेसळ करण्याचा एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. सीबीआयच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केलेल्या तपासात असे दिसून आले आहे की उत्तराखंडमधील एका दुग्धव्यवसायाने 2019 ते 2024 दरम्यान टीटीडीला 6.8 दशलक्ष किलो तूप पुरवले होते, ज्याची किंमत अंदाजे 250 कोटी रुपये होती. धक्कादायक म्हणजे, दुग्धव्यवसायाने कोणत्याही स्रोताकडून दूध किंवा बटर खरेदी केले नाही.
सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हरिद्वार जिल्ह्यातील भगवानपूर येथील भोले बाबा ऑरगॅनिक डेअरीचे प्रवर्तक पम्मिल जैन आणि विपिन जैन यांनी बनावट तूप उत्पादन युनिट स्थापन केले. त्यांनी दूध आणि बटर खरेदीशी संबंधित बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि तूप नियमितपणे तयार केले जात असल्याचे भासवण्यासाठी पेमेंट रेकॉर्डमध्ये फेरफार केला. तपासादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या आरोपी अजय कुमार सुगंधने एसआयटीला माहिती दिली की त्याने डेअरीला मोनोडायग्लिसराइड्स आणि एसिटिक अॅसिड एस्टर सारखी रसायने पुरवली. ही रसायने औद्योगिक आणि अन्न भेसळीमध्ये वापरली जातात आणि तुपाची पोत आणि सुसंगतता वाढविण्यासाठी त्यात मिसळली जात होती.