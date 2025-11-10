English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

भारतातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात श्रीमंत मदिरात घडलेल्या प्रकाराबाबत CIB चा धक्कादायक खुलासा! लाडूत 27500000 रुपयांची 6800000 Kg चरबी

भारतातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात श्रीमंत तिरुपती देवस्थानमध्ये मोठा घोटाळा झाला. मंदिर प्रशासनाचे  27500000 रुपयांचे नुकसान झाले. लाडू प्रसादात तुपाऐवजी 6800000 Kg चरबीचा वापर करण्यात आला. 

वनिता कांबळे | Updated: Nov 10, 2025, 09:33 PM IST
भारतातील सर्वात मोठ्या आणि सर्वात श्रीमंत मदिरात घडलेल्या प्रकाराबाबत CIB चा धक्कादायक खुलासा! लाडूत 27500000 रुपयांची 6800000 Kg चरबी

Tirumala Tirupati Devasthanams: तिरुपती मंदिराभोवतीच्या लाडू वादात आणखी एक धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. कधीही दूध किंवा बटरचा एक थेंबही खरेदी न करणाऱ्या एका डेअरीने तिरुपती मंदिर ट्रस्ट किंवा तिरुमला तिरुपती देवस्थानम्स (टीटीडी) ला 60 महिने किंवा पाच वर्षांत 6.8 दशलक्ष किलो तूप पुरवले. भेसळयुक्त तुपाचा वापर करून पवित्र लाडू बनवण्याच्या सीबीआय चौकशीदरम्यान हा धक्कादायक खुलासा समोर आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

सीबीआयने केलेल्या या खुलाशामुळे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे टीटीडीकडे अनेक महिन्यांपासून सुरू असलेल्या कोट्यवधी रुपयांच्या या मोठ्या घोटाळ्याचा शोध घेण्यासाठी यंत्रणा का नव्हती. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की लाखो भाविक तिरुपती मंदिराचे पवित्र लाडू प्रसाद म्हणून खरेदी करतात. तिरुपतीच्या लाडू प्रसादामध्ये तुपाऐवजी चरबीचा वापर केला जात असल्याचा खळबळजनक आरोप करण्यात आला होता. हा आरोप दुस-या तिस-या कुणीही केलेला नाही तर आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री चंद्राबाबू नायडू यांनी केला होता. जगन मोहन सरकारवर नायडूंनी हे भयंकर आरोप केले आहेत.  तिरुमलाच्या पवित्र लाडू प्रसादामध्ये तुपाऐवजी प्राण्यांची चरबी वापरली जात होता असा धक्कादायक आरोप करुन नायडूंनी खळबळ उडवून दिली होती. जगन मोहन सरकारवर तिरुपती मंदिरातील लाडूंमध्ये प्राण्यांची चरबी मिसळल्याचा आरोप नायडूंनी केला. मात्र, आता आपलं सरकार तिरुपतीच्या लाडूमध्ये शुद्ध तूप वापरत आहे असा दावाही करायला नायडू विसरले नव्हते.

आंध्र प्रदेशातील प्रसिद्ध तिरुपती मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या ट्रस्ट टीटीडीमध्ये (लाडू प्रसादात वापरल्या जाणाऱ्या तुपाच्या मोठ्या प्रमाणात भेसळ करण्याचा एक मोठा घोटाळा उघडकीस आला आहे. सीबीआयच्या विशेष तपास पथकाने (एसआयटी) केलेल्या तपासात असे दिसून आले आहे की उत्तराखंडमधील एका दुग्धव्यवसायाने 2019 ते 2024 दरम्यान टीटीडीला 6.8 दशलक्ष किलो तूप पुरवले होते, ज्याची किंमत अंदाजे 250 कोटी रुपये होती. धक्कादायक म्हणजे, दुग्धव्यवसायाने कोणत्याही स्रोताकडून दूध किंवा बटर खरेदी केले नाही.

सीबीआयच्या म्हणण्यानुसार, हरिद्वार जिल्ह्यातील भगवानपूर येथील भोले बाबा ऑरगॅनिक डेअरीचे प्रवर्तक पम्मिल जैन आणि विपिन जैन यांनी बनावट तूप उत्पादन युनिट स्थापन केले. त्यांनी दूध आणि बटर खरेदीशी संबंधित बनावट कागदपत्रे तयार केली आणि तूप नियमितपणे तयार केले जात असल्याचे भासवण्यासाठी पेमेंट रेकॉर्डमध्ये फेरफार केला. तपासादरम्यान अटक करण्यात आलेल्या आरोपी अजय कुमार सुगंधने एसआयटीला माहिती दिली की त्याने डेअरीला मोनोडायग्लिसराइड्स आणि एसिटिक अॅसिड एस्टर सारखी रसायने पुरवली. ही रसायने औद्योगिक आणि अन्न भेसळीमध्ये वापरली जातात आणि तुपाची पोत आणि सुसंगतता वाढविण्यासाठी त्यात मिसळली जात होती.

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
tirumala tirupati devasthanamsTirumala Tirupati Devasthanams Laddus CBI revealsworth Rs 27500000 contained 6800000 Kg fatCBI revealsश्रीमंत तिरुपती देवस्थान

इतर बातम्या

Lal Quila Blast Update : स्फोटात कोणती गाडी वापरली गेली? मो...

भारत