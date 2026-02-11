Tirupati Prasad: तिरुपती प्रसाद भेसळ प्रकरणाला वेगळं वळण; 36 जणांवर संशयी नजर, EDच्या चौकशीत नेमकं काय?

Tirupati Temple controversy: तिरुपती येथील तिरुमला मंदिर हे देशातील सर्वात श्रद्धास्थानांपैकी एक मानले जाते. दररोज हजारो भाविक येथे दर्शनासाठी येतात आणि मंदिरातील प्रसाद म्हणून मिळणारा लाडू अत्यंत पवित्र मानला जातो. मात्र याच लाडूंबाबत समोर आलेल्या भेसळ प्रकरणामुळे भाविकांमध्ये चिंता निर्माण झाली आहे. तपास यंत्रणांच्या मते प्रसादासाठी वापरल्या जाणाऱ्या तुपाच्या गुणवत्तेबाबत गंभीर अनियमितता झाल्याचा संशय आहे. या प्रकरणाची व्याप्ती मोठी असल्याने आता आर्थिक गैरव्यवहाराचाही तपास सुरू झाला आहे.
ईडीकडून मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा
या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सक्तवसुली संचालनालयाने (ED) मनी लॉड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा नोंदवला आहे. तपास यंत्रणांनी आर्थिक व्यवहार, कागदपत्रे आणि पुरावे तपासण्यास सुरुवात केली आहे. विशेष तपास पथकाने (SIT) मंदिर प्रशासनाशी संबंधित 9 अधिकारी तसेच 5 दुग्धतज्ज्ञांसह एकूण 36 जणांना संशयित म्हणून नमूद केले आहे. या सर्वांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार आर्थिक फायद्यासाठी काही करार आणि खरेदी प्रक्रियेत अनियमितता झाल्याची शक्यता तपासली जात आहे.
तपासाची दिशा आणि कागदपत्रांची पडताळणी
SITने दाखल केलेला FIR, पुरावे आणि अन्य नोंदी आता EDकडून तपासल्या जात आहेत. या व्यवहारातून मिळालेला पैसा कुठे गेला, कोणाच्या खात्यात जमा झाला आणि त्याचा वापर कसा झाला याचा शोध घेतला जात आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार काही संशयितांनी बेकायदा निधी गोळा केल्याचा अंदाज असून आर्थिक प्रवाह तपासण्यासाठी बँक व्यवहारांची तपासणी केली जात आहे. पुढील काही दिवसांत चौकशी अधिक वेगाने होण्याची शक्यता आहे.
भेसळीत काय आढळले?
प्राथमिक तपासात मंदिराला पुरवण्यात आलेले तूप शुद्ध नसल्याचा निष्कर्ष समोर आला आहे. प्रयोगशाळा अहवालानुसार तुपाऐवजी रासायनिक प्रक्रिया केलेले पामोलिन तेल आणि इतर घटक वापरल्याचा संशय व्यक्त केला जात आहे. हे साहित्य प्रसाद तयार करण्यासाठी वापरले गेले असण्याची शक्यता अधिकाऱ्यांनी नाकारलेली नाही.
हे ही वाचा: बापरे! अचानक बदलली वाऱ्याची दिशा अन् वाढला वेग; महाराष्ट्रात उकाडा असह्य होतानाच कुठं वर्तवण्यात आला पावसाचा अंदाज?
भाविकांमध्ये नाराजी
या घटनेमुळे भाविकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. मंदिर प्रशासनाने तपासात पूर्ण सहकार्य देण्याचे सांगितले असून दोषी आढळल्यास कठोर कारवाई होईल, असेही स्पष्ट केले आहे. तपास पूर्ण झाल्यानंतरच संपूर्ण सत्य समोर येणार असले तरी श्रद्धास्थानाशी संबंधित असल्याने या प्रकरणाकडे देशभराचे लक्ष लागले आहे.