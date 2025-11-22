तिरुपतीला प्रसादात मिळणाऱ्या लाडूंबद्दल धक्कादायक माहिती उघड; 5 वर्षात वाटण्यात आलेल्या त्या 20 कोटी लाडूंचं सत्य समोर

Tirupati Laddoo Adultration: भारतातील प्रसिद्ध तिरुपती मंदिराच्या प्रसादात होणारी भेसळ गतवर्षी उघडकीस आली होती. मंदिराच्या प्रसादात आढळलेल्या अशुद्धतेची चौकशी सुरू असतानाच आता आणखी एक सत्य उघड झालं आहे. तिरुपती मंदिरात भेसळयुक्त तुपाचा वापर करून अंदाजे 20 कोटी लाडू तयार करण्यात आल्याचं अधिकाऱ्यांनी सांगितलं आहे. 2019-2024 दरम्यान एकूण 47.76 कोटी लाडू वाटण्यात आले होते. त्यातील 20 कोटी लाडू भेसळयुक्ता तुपाचा वापर करुन तयार करण्यात आले होते असं प्रसिद्ध श्री वेंकटेश्वर मंदिराचे व्यवस्थापन करणाऱ्या तिरुमला तिरुपती देवस्थानम (टीटीडी) ट्रस्ट बोर्डाचे अध्यक्ष बीआर नायडू यांनी सांगितलं आहे.
मंदिरात दररोज येणाऱ्या भाविकांची संख्या, खरेदी तसंच उत्पादन आणि विक्रीचे आकडे यांच्या आधारे ही आकडेवारी काढण्यात आली आहे. भेसळ होत असल्याचं समोर आल्यानंतर प्रसादाचं पावित्र्य लक्षात घेता लाखो भाविकांच्या धार्मिक भावना दुखावल्या गेल्या होत्या.
केंद्रीय अन्वेषण विभागाच्या नेतृत्वाखालील विशेष तपास पथक (एसआयटी) या प्रकरणाची चौकशी करत आहे. एसआयटी तपास आढळून आलं आहे की, सुमारे 250 कोटी रुपये किमतीचे 68 लाख किलो भेसळयुक्त तूप ज्यामध्ये पाम तेल, पाम कर्नल तेल आणि इतर विषारी पदार्थांचं मिश्रण होतं, ते उत्तराखंडच्या भोले बाबा डेअरी आणि त्यांच्या शेल कंपन्यांनी पुरवलं होतं.
या पाच वर्षांत अंदाजे 11 कोटी भाविकांनी मंदिराला भेट दिली. सूत्रांच्या माहितीनुसार, भेसळयुक्त तुपापासून बनवलेले लाडू कोणाला मिळाले हे निश्चित करण्याचा कोणताही मार्ग नाही. टीटीडीने कबूल केलं आहे की व्हीव्हीआयपी लाडू देखील वेगळे ओळखता येत नव्हते.
यासंदर्भात एसआयटीने अलिकडेच टीटीडीचे माजी अध्यक्ष आणि वायएसआरसीपी खासदार वायव्ही सुब्बा रेड्डी यांची आठ तास चौकशी केली. प्रयोगशाळेने नमुन्यांमध्ये भेसळ आढळून आल्याची माहिती दिल्यानंतर तूप टँकरना परवानगी का दिली? अशी विचारणा त्यांना चौकशीदरम्यान करण्यात आली. यावर त्यांनी दावा केला की अहवाल त्यांच्यासमोर कधीही ठेवला गेला नाही आणि खरेदी तांत्रिक समितीच्या शिफारशींनुसार झाली.
त्यांचे माजी सहाय्यक चिन्ना अप्पाना यांना अटक करण्यात आली आहे. एसआयटीने टीटीडीचे माजी कार्यकारी अधिकारी एव्ही धर्मा रेड्डी यांचीही चौकशी केली आहे. नेल्लोर येथील न्यायालयात चौकशीमधील महत्त्वाचं निरीक्षण नोंदवण्यात आलं आहे. याप्रकरणी १५ डिसेंबरपर्यंत पुरवणी आरोपपत्र दाखल होण्याची अपेक्षा आहे.