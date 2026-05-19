'पुष्पा झुकेगा नही' म्हणणारा ममता बॅनर्जींचा साथीदार झुकला; मतदानाच्या 2 दिवस आधीच निवडणुकीतून माघार, TMC ला मोठा झटका

Jahangir Khan bows out of the Falta re election: पश्चिम बंगालमधील फाल्टा विधानसभा जागेसाठी होणाऱ्या निवडणुकीतून तृणमूल काँग्रेसचे (TMC) उमेदवार जहांगीर खान यांनी माघार घेतली आहे. 21 मे रोजी मतदान होणार असून, दोन दिवसांपूर्वीच त्यांनी माघार घेतल्याने टीएमसीला मोठा झटका बसला आहे. भाजपचे दिगबंशू पांडा आणि सीपीएमचे (CPM) शंभू कुर्मी या मतदारसंघातील उमेदवार आहेत. जहांगीर खान आपण माघार का घेत आहोत यामागील कारण स्पष्ट केलेलं नाही. वैयक्तित कारणामुळे आपण माघार घेत असल्याचं त्यांनी सांगितलं आहे. जहांगीर खान हे ममता बॅनर्जींचा भाचा अभिषेक बॅनर्जी यांचे निकटवर्तीय आहेत.
जहांगीर खान यांनी एक्सवर पोस्ट शेअर करताना लिहिलं आहे की, त्यांनी 2026 च्या विधानसभा पोटनिवडणुकीतून आपली उमेदवारी मागे घेतली आहे. हा निर्णय जनहितार्थ आणि फाल्टाच्या विकासासाठी घेण्यात आला आहे. मुख्यमंत्र्यांनी एका विशेष पॅकेजची घोषणा केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला". त्यांनी ठामपणे सांगितलं आहे की, "मी फाल्टाच्या प्रगतीसाठी पूर्णपणे समर्पित आहे. जय हिंद, जय फाल्टा."
बंगाल विधानसभेच्या 293 जागांचे निकाल 4 मे रोजी जाहीर झाले आहेत. मात्र निवडणूक आयोगाने निवडणुकीसंदर्भातील गुन्हे आणि लोकशाही प्रक्रियेचे उल्लंघन झाल्याचं सांगतफाल्टा विधानसभा मतदारसंघातील निवडणूक रद्द केली होती. फाल्टा मतदारसंघातील विविध मतदान केंद्रांवर मतदारांना धमकावणे आणि ईव्हीएममध्ये फेरफार केल्याचा आरोप आहे. विरोधी उमेदवारांची नावं वगळण्यात आल्याचाही आरोप होता. सीसीटीव्ही फुटेज अपुरे असल्याने, मतदान प्रक्रिया निष्पक्षपणे पार पडली की नाही, याची खात्री करणं अशक्य झालं होतं.
पुनर्मतदानापूर्वी टीएमसीच्या (TMC) नेत्यांची अनुपस्थिती पाहून, भाजपाचे बंगाल प्रदेशाध्यक्ष समिक भट्टाचार्य यांनी टोला लगावला आहे. फाल्टातील प्रचार मोहिमेदरम्यान अभिषेक कुठे आहेत? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्याचप्रमाणे, पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनीही आठवड्याच्या शेवटी प्रचार करताना जहांगीर खान यांच्यावर निशाणा साधला आणि "पुष्पा कुठे आहे?" असा प्रश्न विचारला.
दुसरीकडे तृणमूल काँग्रेसचे नेते कुणाल घोष यांनाही, जर जहांगीर खान पुष्पा होते, तर मग ते झुकले का? असा प्रश्न विचारला आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी त्यांच्याकडे कोणताही रस्ता नसल्याने, पोलिंग एजंट नसल्याने पळून जाण्याचा निर्णय घेतला असा टोला लगावला आहे.
फाल्टा येथील फेरनिवडणुकीतून माघार घेण्याचा जहांगीर खान यांचा निर्णय हा त्यांचा वैयक्तिक असून, पक्षाचा नाही. 4 मे रोजी निवडणुकीचे निकाल जाहीर झाल्यापासून, केवळ फाल्टा विधानसभा मतदारसंघातच आमच्या पक्षाच्या 100 हून अधिक कार्यकर्त्यांना अटक करण्यात आली आहे. दिवसाढवळ्या, अनेक पक्ष कार्यालयांची तोडफोड करण्यात आली, ती बंद पाडण्यात आली आणि भीती दाखवून त्यांच्यावर बळजबरीने ताबा मिळवण्यात आला. असं असूनही, वारंवार तक्रारी प्राप्त होऊनही, निवडणूक आयोगाने (EC) या परिस्थितीकडे पूर्णपणे कानाडोळा केला.
इतका प्रचंड दबाव असूनही, आमचे कार्यकर्ते ठाम राहिले आहेत; आणि विविध यंत्रणा व प्रशासनाच्या माध्यमातून भाजपकडून पसरवल्या जाणाऱ्या भीतीचे वातावरण ते सातत्याने परतवून लावत आहेत. तथापि, काही मोजक्या व्यक्तींनी अखेरीस या दबावापुढे नमते घेतले आणि निवडणूक रिंगणातून माघार घेण्याचा निर्णय घेतला. आम्ही याचा तीव्र शब्दांत निषेध करतो. बंगाली-विरोधी भाजपविरुद्धची आमची लढाई अविरतपणे सुरूच राहील.