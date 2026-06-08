TMC Crisis: 'थोडी तरी लाज बाळग, भारतासाठी खेळलायस', युसूफ पठाणही 20 खासदारांसह बंडाच्या तयारीत? महुआ मोईत्रांनी सुनावलं

Mahua Moitra on Yusuf Pathan: विधानसभा निवडणुकीच्या निकालांनंतर पश्चिम बंगालमध्ये राजकीय वाऱ्यांची दिशा वेगाने बदलली आहे. ममता बॅनर्जींच्या हातून सत्ता जाताच लोकसभेतही तृणमूल काँग्रेसमधील बंडाळीचे संकेत दिसत असून, ज्येष्ठ खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी पक्षाच्या सुमारे 20 खासदारांनी केंद्रातील सत्ताधारी 'राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी'ला (एनडीए) पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असल्याचा दावा केला आहे. लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्राद्वारे अधिकृतपणे कळवलं असल्याची माहिती त्यांनी दिली आहे. यानंतर ममता बॅनर्जींच्या पक्षातील अंतर्गत संकट अधिकच गडद होताना दिसत आहे. यानंतर पक्षाच्या खासदार महुआ मोईत्रा यांनी तृणमूलविरुद्ध बंड करणाऱ्या खासदारांवर आणि विशेषतः पक्षाचे खासदार युसूफ पठाण यांच्यावर कडक शब्दांत टीका केली आहे.
कृष्णगनर लोकसभेचं प्रतिनिधित्व करणाऱ्या महुआ मोईत्रा यांनी एक्सच्या माध्यमातून युसूफ पठाणला खडेबोल सुनावले आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी बोलावणं पाठवल्यानंतर तात्काळ दिल्लीला गेल्याबद्दल त्यांनी संताप व्यक्त केला आहे. त्यांनी युसूफ पठाणला थोडीशी हिंमत बाळगायला सांगितलं असून, आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारताचं प्रतिनिधित्व केल्याची आठवण करुन दिली आहे.
महुआ मोईत्रा यांनी पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, "अमित शाहांनी बोलावलं म्हणून लगेच दिल्लीला जात आहेस? थोडी तरी हिंमत दाखव. तू भारतासाठी खेळला आहेस. आमच्या जिल्ह्याने मोठ्या संख्येने मतदान करत, मोठ्या फरकाने तुला जिंकवलं आहे. थोडी लाज बाळग आणि बाणा दाखव".
And @iamyusufpathan you are rushing to Delhi because @AmitShah has called you? Have some courage. You played for India. Our district voted you in with a huge margin. Have some shame & some spine.— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 8, 2026
युसूफ पठाण गुजरातच्या वडोदरा येथील आहे. आयपीएलमधील 'कोलकाता नाईट रायडर्स' या संघाकडून खेळत असताना ते ममता बॅनर्जी यांच्या निकट आला. त्यानंतर, बहरामपूर लोकसभा मतदारसंघातून काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते अधीर रंजन चौधरी यांच्या विरोधात त्याला उमेदवारी देण्यात आली. जायंक किलर ठरत त्याने ही निवडणूक जिंकली.
1998 मध्ये पक्षाची स्थापना झाल्यापासूनच्या सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना पक्ष करत असतानाही, मोईत्रा या ममता बॅनर्जी यांच्या पाठीशी ठामपणे उभ्या आहेत. किंबहुना, विधिमंडळ गटावर ताबा मिळवणाऱ्या बंडखोर आमदारांवर त्यांनी नुकतीच जोरदार टीका केली. ते केवळ ममता बॅनर्जी यांच्या करिष्म्यामुळेच टिकून राहिले होते असं त्यांनी सांगितलं.
MPs won in 2024 on TMC ticket. Mandate was NOT for NDA. All the greedy self-serving traitors with yellow-stained pants can please join BJP now- resign your seats & contest on BJP ticket. Let’s see what big heroes you are.— Mahua Moitra (@MahuaMoitra) June 8, 2026
महुआ मोईत्रा यांनी याआधी एका पोस्टमध्ये टीएमसीमधील बंडखोरांवर टीका करताना त्यांना 'येलो-पँट्स ब्रिगेड' (पिवळ्या पँटची टोळी) असं संबोधलं. "तुम्ही 2024 मध्ये टीएमसीच्या तिकिटावर खासदार म्हणून निवडून आला होतात. जनतेचा कौल एनडीएच्या बाजूने नव्हता. पिवळ्या पँटमधील त्या सर्व लोभी, स्वार्थी आणि गद्दार लोकांना माझे सांगणे आहे की, आता भाजपमध्ये सामील व्हा. आपल्या जागांचा राजीनामा द्या आणि भाजपच्या तिकिटावर निवडणूक लढवा. पाहूया तरी तुम्ही नक्की किती मोठे शूरवीर आहात ते."
दरम्यान एका बंगाली दैनिकाने दिलेल्या वृत्तानुसार, युसूफ पठाणला बहरामपूरचे खासदार म्हणून राजीनामा देण्यासाठी टीएमसीने भारताचा माजी कर्णधार सौरव गांगुलीची मदत घेतली होती, ज्यामुळे त्या जागेवरून ममतांचा पोटनिवडणूक लढवण्याचा मार्ग मोकळा झाला असता. पण हा प्रस्ताव त्याने फेटाळल्याचंही सांगण्यात आलं. सौरव गांगुलीने हे वृत्त फेटाळून लावलं.
'इंडिया' (INDIA) आघाडीच्या बैठकीसाठी ममता बॅनर्जी आणि अभिषेक बॅनर्जी रविवारी संध्याकाळी दिल्लीत दाखल झाले. विशेष म्हणजे, त्यांच्या स्वागतासाठी विमानतळावर पक्षाचा एकही खासदार उपस्थित नव्हता. दरम्यान, सोमवारी ममता बॅनर्जी 'इंडिया' आघाडीच्या बैठकीत सहभागी झाल्या असतानाच, टीएमसीच्या 20 बंडखोर खासदारांनी केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव यांच्या अधिकृत निवासस्थानी बैठक घेतल्याचं समजलं. 'इंडिया' आघाडीची बैठक संपण्यापूर्वीच, या 20 बंडखोर टीएमसी खासदारांनी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून 'एनडीए'मध्ये (NDA) सामील होण्याचा आपला निर्णय जाहीर केला. या बंडाचे नेतृत्व काकोली भट्टाचार्य यांनी केले.
काकोली भट्टाचार्य यांनी सांगितले की, खासदारांनी एनडीएला (NDA) पाठिंबा देण्याचा आपला निर्णय लोकसभेच्या अध्यक्षांना कळवला आहे. स्वतः काकोली यांच्यासह सुमारे 20 खासदारांनी लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांना पत्र लिहून एनडीएला आपला पाठिंबा अधिकृतपणे कळवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
यापूर्वी, टीएमसीचे (TMC) राज्यसभेतील खासदार सुखेंदू शेखर रॉय यांनी आपल्या खासदारपदाचा राजीनामा दिला आणि पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्वही सोडले. राज्यसभेतील सुखेंदू यांचा कार्यकाळ 2029 पर्यंत असणार होता.