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TMC Crisis: 'थोडी तरी लाज बाळग, भारतासाठी खेळलायस', युसूफ पठाणही 20 खासदारांसह बंडाच्या तयारीत? महुआ मोईत्रांनी सुनावलं

TMC Crisis: तृणमूल काँग्रेसमधील अंतर्गत पेच आता लोकसभेपर्यंत पोहोचला आहे. ज्येष्ठ खासदार काकोली घोष दस्तीदार यांनी दावा केला आहे की, सुमारे 20 टीएमसी खासदारांनी NDA ला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला असून, या निर्णयाबाबत लोकसभेचे सभापती ओम बिर्ला यांना पत्राद्वारे कळवलं आहे. यानंतर, TMC खासदार महुआ मोईत्रा यांनी बंडखोर खासदारांवर, विशेषतः युसूफ पठाण यांच्यावर जोरदार टीका केली आहे. 

Written ByShivraj Yadav
Published: Jun 08, 2026, 10:53 PM IST|Updated: Jun 08, 2026, 10:53 PM IST
TMC Crisis: 'थोडी तरी लाज बाळग, भारतासाठी खेळलायस', युसूफ पठाणही 20 खासदारांसह बंडाच्या तयारीत? महुआ मोईत्रांनी सुनावलं

About the Author

Shivraj Yadav

Shivraj Yadav

शिवराज यादव, झी 24 तासमध्ये डेप्युटी न्यूज एडिटर पदावर कार्यरत आहेत. 2009 मध्ये न्यूज फोटोकॉर्प या न्यूज फोटो एजन्सीतून त्यांनी आपल्या पत्रकारितेला सुरुवात केली. 16 वर्षांच्या दीर्घ काराकिर्दीत त्यांनी  टीव्ही 9, जय महाराष्ट्र, मी मराठी या टीव्ही चॅनेल्समध्ये इनपुट विभागात काम केलं. याशिवाय त्यांनी अनेक प्रसंगी रिपोर्टिंगही केलं आहे. इलेक्ट्रॉनिक मीडियानंतर त्यांनी ऑनलाइन मीडियामध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. लोकमत, लोकसत्ता या आघाडीच्या वृत्तपत्रांच्या डिजिटल विभागात केल्यानंतर सध्या झी 24 तासमध्ये कार्यरत आहेत. चालू घडामोडी, राजकारण, क्राइम, स्पोर्ट्स आणि तंत्रज्ञान विषयांवर वाचण्याची आणि लिहिण्याची आवड आहे. याशिवाय सिनेमा, वेब सीरिज यांच्याकडे विश्लेषणात्मक दृष्टीकोनाकडे पाहत त्यावर चर्चेची आणि लिखाणाची आवड आहे. 

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'थोडी तरी लाज बाळग, भारतासाठी खेळलायस', महुआ मोईत्रांनी युसूफ पठाणला सुनावलं
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