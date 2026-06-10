ममतांवर 'देव'ही नाराज! 2021 मध्ये पळवलेला राहुल गांधींचा चेहरा आता भाजपात जाणार; पश्चिम बंगालमध्ये चाललंय काय?

TMC Sushmita Dev quits as Rajya Sabha MP: पश्चिम बंगालमध्ये आपली सत्ता राखत भाजपाला नेहमी आव्हान देणाऱ्या ममता बॅनर्जी यांना मात्र आता पक्षांतर्गत बंडखोरीचा सामना करावा लागत आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवाच्या धक्क्यातून सावरत नाहीत तोच त्यांना पक्षांतर्गत नेते एकामागून एक धक्के देत आहेत. ममता बॅनर्जी यांची पक्षावरील पकड सुटताना दिसत असून, 61 आमदारांनी बंडखोर नेत्यांनी उघडपणे रिताब्रता बॅनर्जी यांच्या बाजूने भूमिका घेतल्यानंतर, आता हे बंड संसदेपर्यंत पोहोचलं आहे. ममता यांचे विश्वासू सहकारी सुखेंदू शेखर रॉय यांनी राज्यसभेचा राजीनामा दिल्याच्या अवघ्या एका आठवड्यानंतरच, सुष्मिता देव यांनीही राज्यसभेची खासदारकी आणि पक्षाच्या प्राथमिक सदस्यत्वाचा राजीनामा दिला आहे. यामुळे ममता बॅनर्जी आणि त्यांच्या गटाला आणखी एक मोठा धक्का बसला आहे.
सुष्मिता देव आधी काँग्रेस पक्षात होत्या. आसाममधील सिलचर मतदारसंघातून काँग्रेसच्या लोकसभा खासदार असलेल्या सुष्मिता देव यांचा 2019 मध्ये पराभव झाला. यानंतर त्यांनीपक्ष सोडला आणि 2021 मध्ये तृणमूल काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला. यानंतर त्यांची वेगाने प्रगती झाली. त्या पक्षाच्या राष्ट्रीय प्रवक्त्या बनल्या आणि त्यानंतर त्यांना राज्यसभेची जागा मिळाली.
दरम्यान राज्यसभेचा राजीनामा दिल्यानंतर दिल्लीत त्यांनी आसामचे मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांची भेट घेतली. या भेटीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. यामुळेच त्या भाजपामध्ये सामील होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. आसाममधील ज्या लोकसभा मतदारसंघात पोटनिवडणूक होणार आहे, तिथून सुष्मिता निवडणूक लढवू शकतात, अशी माहितीही सूत्रांनी दिली आहे.
राज्यसभेचे सभापती सी. पी. राधाकृष्णन यांना लिहिलेल्या पत्रात त्यांनी आपला राजीनामा लवकरात लवकर स्विकारण्याची विनंती केली. सुष्मिता देव यांनी सांगितलं की, त्यांचं राजकीय भवितव्य आसाममध्ये आहे, बंगालमध्ये नाही. हा निर्णय घेण्यामागील कारण विचारलं असता त्यांन सांगितलं की, "माझी कारणं वैयक्तिक आणि राजकीय आहेत. मी कुठे आणि कशी राजकारण करते, हा माझा वैयक्तिक अधिकार आहे. जर मी टीएमसीचे (TMC) सदस्यत्व सोडत असेन, तर मी माझी राज्यसभेची जागाही सोडली पाहिजे".
दरम्यान प्रसारमाध्यमांशी संवाद साधताना त्यांनी ममता बॅनर्जी यांच्यावर भाष्य करणं टाळलं. "मी तृणमूल काँग्रेस सोडली आहे. मी पक्ष का सोडला यामागे मोठी गोष्ट आहे. मला अशा परिस्थितीत राहायचे नाही जिथे मी एकाच वेळी दोन नौकांवर स्वार असेन. मी ममतादीदींबद्दल काहीही भाष्य करणार नाही".
एका आठवड्यातील हा दुसरा राजीनामा आहे. याआधी तृणमूलचे राज्यसभेतील 'चीफ व्हिप' म्हणून 13 वर्षे काम पाहणाऱ्या सुखेंदू शेखर रॉय यांनी ममता बॅनर्जी यांना अत्यंत कठोर शब्दांत पत्र लिहून राज्यसभा सदस्यत्व आणि पक्षाचे प्राथमिक सदस्यत्व, या दोन्ही गोष्टींचा राजीनामा दिला होता. यावेळी त्यांनी भाजपाचं कौतुकही केलं.