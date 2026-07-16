/आणखी एका खासदाराचा राजीनामा; आता फक्त 17 खासदार राहिले, ममता बॅनर्जींना पुन्हा मोठा धक्का

TMC Mp Koel Mallick Has Resigned From The Rajya Sabha : पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीतील दारुण पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांना अनेक मोठे धक्के बसत आहेत. तृणमूल काँग्रेसमध्ये (टीएमसी) फूट पडली आहे. अनेक खासदार आणि आमदारांनी पक्ष सोडला आहे. काहींनी नवीन गट स्थापन केले आहेत, तर काही इतर पक्षांमध्ये विलीन झाले आहेत. अशातच आता ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षाच्या आणखी एका खासदाराने राजीनामा दिला आहे.
तृणमूल काँग्रेस पक्षाच्या राज्यसभा खासदार आणि अभिनेत्री कोयल मलिक यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिला आहे. महिनाभरापूर्वीच त्यांनी राजीनाम्याची घोषणा केली होती. अखरे त्यांनी अधिकृतपणे राजीनामा सादर केला आहे. कोएल मल्लिक एप्रिलमध्ये पहिल्यांदा राज्यसभेवर निवडून आल्या होत्या. तीन महिन्यांपूर्वीत 6 एप्रिल रोजी त्यांनी राज्यसभा सदस्य म्हणून शपथ घेतली.
अभिनेत्री कोएल मल्लिक यांनी गुरुवारी राज्यसभेचा राजीनामा दिला. त्यांनी उपराष्ट्रपती आणि राज्यसभा अध्यक्ष सी. पी. राधाकृष्णन यांची भेट घेऊन आपला राजीनामा सादर केला. पश्चिम बंगालमध्ये ममता बॅनर्जी यांचे निकटचे सहकारी मदन मित्रा यांनी पक्ष सोडल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोएल मल्लिक यांनी राजीनामा दिला आहे. मदन मित्रा यांनी 15 जुलै रोजी अचानक पक्ष बदलून ऋतब्रता बॅनर्जी गटात प्रवेश केला होता. कोएल मल्लिक यांच्या आधी सुखेंदू शेखर रॉय, सुष्मिता देव आणि प्रकाश चिक बारिक यांनीही टीएमसीसोबत राज्यसभेचा राजीनामा दिला आहे. या तिन्ही नेत्यांनी भाजपमध्ये प्रवेश केला असून राज्यसभेच्या पोटनिवडणुकांसाठी उमेदवारी अर्जही दाखल केले आहेत.
विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर ममता बॅनर्जी यांच्या पक्षात मोठी फूट पडली आहे. त्यांचे जवळचे नेते एकामागून एक पक्ष सोडून जात आहेत. 20 हून अधिक लोकसभा खासदार राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या काकोली यांच्या नेतृत्वाखालील गटात सामील झाले आहेत. दरम्यान, 60 हून अधिक आमदारांनीही ममता बॅनर्जींची साथ सोडली आहे. मदन मित्रा यांनीही टीएमसीचा राजीनामा देऊन बंडखोर गटात प्रवेश केला आहे. कोयल मल्लिक या अभिषेक बॅनर्जी यांच्या निकवर्ती मानल्या जातात.