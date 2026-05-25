/महंगाई डायन खाए जात है! 1947 मधील पेट्रोल- डिझेलचे दर पाहून हेच म्हणाल; 78 वर्षांत किती रुपयांनी वाढली किंमत?

Petrol Diesel Rate : देशातील अनेक राज्यांमध्ये महागाईनं नवे उच्चांक गाठले असून, सामान्यांच्या जनजीवनावर याचा परिणाम होताना दिसत आहेत. स्वातंत्र्याच्या वर्षापासून हे दर नेमके कसे वाढले माहितीये?
Petrol Diesel Rate Latest Update : भारताच्या स्वातंत्र्याला 78 वर्ष पूर्ण झाली असून, या वर्षांमध्ये देशानं सर्वांगीण विकास केला. इंग्रजांचं राज्य असणाऱ्या या देशानं स्वातंत्र्य मिळताच उत्तरोत्तर प्रगती केली. मात्र या प्रगतीसमवेत नाण्याची दुसरी बाजूसुद्धा विचारात घेणं तितकंच गरजेचं आहे. रुपयाची जागतिक स्तरावर असणारी किंमत, देशातील वाढली लोकसंख्या, या लोकसंख्येमुळं संसाधनांच्या वाढत्या गरजा, पायाभूत सुविधांसाठी होणारा संसाधनांचा वापर यांमध्येसुद्धा वाढ झाली. 2026 हे वर्ष उजाडलं आणि याच वर्षामध्ये आखाती युद्धाचे परिणाम भारतातील इंधन दरांवरही पडले. ज्यामुळं दैनंदिन वापरातील पेट्रोल आणि डिझेलच्या दरांनी सामान्यांच्या खिशाला चाप बसला. अशा या खर्चानं घाम फोडलेला असतानाच नकळतच प्रश्नही पडला, 1947 मध्ये किती रुपयांना असेल बरं पेट्रोल?
तेल कंपन्यांनी 10 दिवसांत चौथ्यांदा इंधन दरवाढ लागू करत पेट्रोल आणि डिझेलच्या किमती वाढवल्या. यामध्ये पेट्रोलच्या दरांमध्ये 2.61 रुपये प्रती लिटर आणि डिझेलचे दर 2.71 रुपये प्रती लिटरनं वाढले. ज्यामुळं ही दरवाढ चर्चेचा विषय ठरली. पण, खरंच 1947 मध्ये इंधनाचे दर किती होते काही कल्पना आहे?
हा तोच काळ होता जेव्हा पेट्रोलचे दर 25 ते 27 रुपये प्रती लिटर इतके होते. तर, डिझेल 15 ते 20 रुपये दरानं विकलं जात होतं. हा तो काळ होता जेव्हा नागरिकांच्या हाती पगाराच्या स्वरुपात 100 ते 150 रुपये इतकी रक्कम येत होती. आजच्या घडीला हाच आकडा 20 हजारांच्या घरात पोहोचला आहे.
देशातील पहिला पेट्रोल पंप 1928 मध्ये मुंबईत सुरु करण्यात आला होता. ज्यावेळी पेट्रोलचे दर फक्त 6 पैसे प्रती लिटर इतके होते. त्या काळात हँड पंपनं पेट्रोल काढलं जायचं आणि त्यानंतर ते वाहनांमध्ये भरलं जात होतं.
1947 -27 पैसे
1970 -90 पैसे
1990- 4.20 रुपये
2004 - 33.71 रुपये
2008- 51 रुपये
2014- 72.43 रुपये
2026- 102 रुपये
त्या काळात पेट्रोल पंपामध्ये डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर होत नव्हता. तर, पेट्रोल डिस्पेंसर यंत्रांवर (Petrol Pump) एक मोठं घड्याळवजा यंत्र असे. त्यावर असणारे काटे वाहनात नेमकं किती पेट्रोल भरण्यात आलं आहे हे दाखवत. 1947 मध्ये भारतात पेट्रोलसाठी लिटर नव्हे तर गॅलन हे परिमाण वापरलं जात होतं. ज्यामध्ये 1 गॅलन म्हणजे 4.5 लीटर पेट्रोल असा हिशोब असेस. तेव्हा भारतात बर्मा शेल स्टॅनवेक आणि कॅल्टेक्स अशा परदेशी इंधन कंपन्यांचं वर्चस्व होतं. आज मात्र चित्र वेगळं आहे. सध्या भारतात भारत पेट्रोलियम (BPCL) आणि हिंदुस्तान पेट्रोलियम (HPCL) या दोन राष्ट्रीय कंपन्या इंधन पुरवठा करतात. तर, इंडियन ऑयल कारपोरेशन (IOCL) ही देशातील सर्वात मोठी इंधन पुरवठा करणारी कंपनी आहे.
1956 मध्ये कायदा बदलला आणि भारतात या मोजणीसाठी Standard of Weights and Measures Act अस्तित्वात आणला गेला. 1 ऑक्टोबर 1960 पासून पेट्रोल पंपांवरून गॅलन नव्हे तर लीटरमध्ये इंधन मोजलं जाऊ लागलं. तत्पूर्वी दुसऱ्या महायुद्धापासून भारताच्या स्वातंत्र्य काळापर्यंत देशात भयंकर इंधन तुटवड़ा होता. बहुतांश तेलसाठे लष्करासाठी राखीव होते. तर, सामान्यांसाठी पेट्रोल खरेदीकरता कूपन प्रणआली लागू होचीय जिथं कार मालकांना शासनाकडून इंधन खरेदीसाठी कूपन दिले जात. डॉक्टर, न्यायाधीश, अधिकारी यांना हे कुपम मिळत.
स्वातंत्र्यानंतरही 1970 पर्यंत देशातील बहुतांश तेल व्यवसाय परदेशी कंपन्यांच्या हाती होता. मात्र भारत- चीन युद्धानंतर सरकारनं एक महत्त्वाचा निर्णय यगेतला. 1974 मध्ये भारत सरकारनं ESSO या अमेरिकी कंपनीच्या शाखेचे हक्क घेत तिथं तयार झालं हिन्दुस्तान पेट्रोलियम (HPCL)च. तर, 1976 मध्ये बर्मा शेलचं राष्ट्रीयीकरण करत अस्तित्वात आलं भारत पेट्रोलियम (BPCL). 76-77 दरम्यान, कॅल्टेक्ससुद्धा हिंदुस्तान पेट्रोलियममध्ये विलीन करण्यात आली.
2014 हे तेच वर्ष होतं जेव्हा पेट्रोलचे दर 72 रुपयांवर गेले, मात्र 2015 मध्ये हेच दर 60 रुपयांपर्यंत पडले होते. 2024 या वर्षात पहिल्यांदाच पेट्रोलनं शंभरीचा आकडा ओलांडला आणि आता ही दरवाढ थांबण्याचं नाव घेताना दिसत नाहीये. त्यामुळं इंधनाचे दरसुद्धा सामान्यांना घाम फोडत आहेत असं म्हणणं गैर ठरणार नाही.