Toll Payment बाबत ग्राहकांना दिलासा देणारा नवीन नियम जारी; आता UPIने पेमेंट केल्यास...

Toll New Rule: टोल पेमेंटबाबत एक नवीन नियम जारी करण्यात आला आहे. सरकारने डिजीटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी आणि टोल नाक्यावरील कॅश पेमेंट कमी करण्यासाठी काही नियम जारी केले आहेत. या बदललेल्या नियमांतर्गंत नॅशनल हायवेवर नॉन FASTag वाहनांच्या एंट्रीवर पेमेंटच्या आधारे वेगवेगळे शुल्क आकारले जाईल.
जर युजर्स कॅश पेमेंट करणार असेल तर टोल टॅक्स दुप्पट द्यावा लागेल. पण जर युजर्स UPI किंवा अन्य डिजीटल पेमेंट केले तर टॅक्स 1.25 दुप्पट द्यावा लागेल. सध्या कॅश आणि UPI दोन्ही पद्धतीच्या पेमेंटसाठी डबल टॅक्स द्यावा लागतो. याचाच अर्थ आहे की, युपीआयने पेमेंट केल्यानंतर नॉन फास्टॅग युजर्सना कमी टॅक्स द्यावा लागणार आहे. विना फास्टॅग वाहनांसाठी ही मोठी सूट असणार आहे.
हा बदल डिजीटल पेमेंटला चालना देण्यासाठी आणि टोल नाक्यावर कॅश ट्रांझेक्शन कमी करण्यासाठी करण्यात आला आहे. हा नियम टोलवर पेमेंटच्या पद्धतीत मोठा बदल घेऊन येणार आहे. हा नियम 15 नोव्हेंबरपासून लागू होऊ शकतो.
जर एखाद्या वाहनांसाठी फास्टॅगच्या माध्यमातून टोल शुल्क 100 रुपये आहे तर तुम्हाला 200 रुपये कॅश द्यावी लागणार आहे. मात्र युपीआयच्या माध्यमाने डिजीटल पेमेंट केल्याने 125 रुपये भरावे लागतील. याचा अर्थ असा की 15 नोव्हेंबरपासून नॉन फास्टॅग युजर्सना युपीआयने पेमेंट केल्यास 75 रुपयांची बचत होऊ शकते.
या बदलाचा उद्देश डिजीटल पेमेंटमध्ये वाढ आणि पारदर्शिकता आणणे. तसंच, टोल प्लाजावर दक्षता वाढवणे हा आहे. यामुळं टोलनाक्यावरील वाहतुककोंडी कमी होण्यास आणि राजमार्गाचा वापर करणाऱ्या नागरिकांचा प्रवास सुकर होईल.
उत्तर: राष्ट्रीय महामार्गांवर नॉन-फास्टॅग वाहनांसाठी नवीन नियम लागू होत आहे. यानुसार, कॅश पेमेंट केल्यास टोल शुल्क दुप्पट (२x) द्यावे लागेल, तर UPI किंवा अन्य डिजिटल पेमेंट केल्यास १.२५ पट (१.२५x) शुल्क द्यावे लागेल. सध्या दोन्ही पेमेंट पद्धतींसाठी दुप्पट शुल्क आकारले जाते. ही मोठी सूट नॉन-फास्टॅग वापरकर्त्यांसाठी आहे.
उत्तर: हा नवीन नियम १५ नोव्हेंबर २०२५ पासून लागू होईल. यामुळे टोल प्लाजावर डिजिटल पेमेंटला प्रोत्साहन मिळेल आणि कॅश लेनदेन कमी होईल.
उत्तर: नॉन-फास्टॅग वाहनांसाठी: कॅश पेमेंट: टोल शुल्काचे २ पट (उदा. १०० रुपये टोल असल्यास २०० रुपये). UPI/डिजिटल पेमेंट: टोल शुल्काचे १.२५ पट (उदा. १०० रुपये टोल असल्यास १२५ रुपये). यामुळे UPI ने पेमेंट केल्यास ७५ रुपयांची बचत होऊ शकते (१०० रुपयांच्या टोलसाठी).