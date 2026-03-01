English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  भारत
  वाहनचालकांकडून जमा केलेले टोलचे पैसे कोणत्या खात्यात जमा होतात? पैसे काढण्यासाठी सरकारला पण मंजुरी घ्यावी लागते

वाहनचालकांकडून जमा केलेले टोलचे पैसे कोणत्या खात्यात जमा होतात? पैसे काढण्यासाठी सरकारला पण मंजुरी घ्यावी लागते

भारतात सर्वत्र महामार्गांचे जाळे पसरले आहे. तर अनेक महामार्ग नव्याने तयार केले जात आहेत. या महामार्गांवरुन प्रवास करणाऱ्या वाहनचालकांकडून टोल वसून केला जातो. टोलचे पैसे कुणाच्या खात्यात जमा होतात जाणून घेऊया. 

वनिता कांबळे | Updated: Mar 1, 2026, 07:37 PM IST
Toll Tax Collection: भारतातील महामार्गांवर टोल वसूल केला जातो.  NHAI द्वारे टोल वसूल केला जातो.  टोल कर प्रामुख्याने भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केले जातात. खाजगी कंपन्यांनी बांधलेल्या रस्त्यांवरील टोल सरकार आणि खाजगी कंपन्यांमधील करारांद्वारे निश्चित केले जातात. वाहनचालकांकडून जमा केलेले टोलचे पैसे कोणत्या खात्यात जमा होतात? पैसे काढण्यासाठी सरकारला देखील मंजुरी का घ्यावी लागते जाणून घेऊया. 

वाहनचालकांकडून टोल का वसूल का केला जातो?

टोल कर हा एक प्रकारचा वापरकर्ता शुल्क आहे. जेव्हा सरकार किंवा खाजगी कंपनी एखादा भव्य रस्ता किंवा पूल बांधण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करते तेव्हा बांधकाम खर्च आणि भविष्यातील देखभाल खर्च भागवण्यासाठी प्रवाशांकडून टोल म्हणून शुल्क आकारले जाते. हा कर फक्त विशेष महामार्गांवर वसुल केला जातो.

भारतात टोल वसुली कोणत्या कपंनीमार्फत केली जाते? 

भारतात, राष्ट्रीय महामार्गांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) वर आहे. टोल वसूलीचे काम NHAI स्वतः करते किंवा बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) मॉडेल अंतर्गत खाजगी कंपन्यांना दिले जाते. खाजगी कंपन्या त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी आणि नफा कमविण्यासाठी ठराविक कालावधीसाठी टोल वसूल करतात. राज्य सरकारे देखील राज्य महामार्गांवर टोल वसूल करतात.

टोल कोणत्या खात्यात जमा होतो? 

एनएचएआय द्वारे वसूल केलेला टोल कर थेट भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केला जातो. भारतीय संविधानाच्या कलम 266(1) अंतर्गत हे सरकारचे प्राथमिक खाते आहे. या निधीतून निधी काढण्यासाठी सरकारला संसदीय मंजुरीची आवश्यकता असते. एकदा हे पैसे एकत्रित निधीमध्ये हस्तांतरित झाल्यानंतर, सरकार बजेटनुसार ते केंद्रीय रस्ते आणि पायाभूत सुविधा निधी (CRIF) मध्ये वाटप करू शकते. हा निधी पूर्वी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत होता, परंतु तो अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. हा निधी प्रामुख्याने नवीन महामार्ग बांधण्यासाठी, जुन्या पुलांची दुरुस्ती करण्यासाठी आणि सुरक्षा मानकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरला जातो.
जर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत रस्ता बांधला गेला तर टोलचे पैसे थेट सरकारकडे जात नाहीत. जोपर्यंत करार वैध आहे तोपर्यंत पैसे सवलती देणाऱ्याकडे जातात. कंपनी या पैशाचा वापर बँक कर्ज फेडण्यासाठी आणि रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी करते. अंतिम मुदतीनंतर, टोल प्लाझा सरकारकडे सोपवला जातो.

 FASTag मुळे टोल वसुलीचे सर्व व्यवहार डिजिटल झाले

पूर्वी, टोल टॅक्सच्या रोख रकमेतून फसवणूक होण्याची शक्यता होती, परंतु आता, FASTag च्या आगमनाने, सर्व व्यवहार डिजिटल झाले आहेत. तुमच्या FASTag मधून पैसे कापताच, ते बँकेद्वारे थेट सरकार किंवा अधिकृत एजन्सीच्या खात्यात हस्तांतरित केले जातात. यामुळे सरकारला प्रत्येक मार्गावरून मिळणाऱ्या महसुलाचा रिअल-टाइम रेकॉर्ड ठेवता येतो. नियमांनुसार, रस्त्याचा पूर्ण खर्च वसूल झाल्यानंतर टोलचे दर कमी केले जातात. उर्वरित निधी केवळ त्या रस्त्याच्या देखभालीसाठी वापरला जातो. तथापि, अनेक प्रकरणांमध्ये, नवीन प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी टोल दीर्घ कालावधीसाठी चालू ठेवता येतो.

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

