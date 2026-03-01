वाहनचालकांकडून जमा केलेले टोलचे पैसे कोणत्या खात्यात जमा होतात? पैसे काढण्यासाठी सरकारला पण मंजुरी घ्यावी लागते

Toll Tax Collection: भारतातील महामार्गांवर टोल वसूल केला जातो. NHAI द्वारे टोल वसूल केला जातो. टोल कर प्रामुख्याने भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केले जातात. खाजगी कंपन्यांनी बांधलेल्या रस्त्यांवरील टोल सरकार आणि खाजगी कंपन्यांमधील करारांद्वारे निश्चित केले जातात. वाहनचालकांकडून जमा केलेले टोलचे पैसे कोणत्या खात्यात जमा होतात? पैसे काढण्यासाठी सरकारला देखील मंजुरी का घ्यावी लागते जाणून घेऊया.
टोल कर हा एक प्रकारचा वापरकर्ता शुल्क आहे. जेव्हा सरकार किंवा खाजगी कंपनी एखादा भव्य रस्ता किंवा पूल बांधण्यासाठी लाखो रुपये खर्च करते तेव्हा बांधकाम खर्च आणि भविष्यातील देखभाल खर्च भागवण्यासाठी प्रवाशांकडून टोल म्हणून शुल्क आकारले जाते. हा कर फक्त विशेष महामार्गांवर वसुल केला जातो.
भारतात, राष्ट्रीय महामार्गांच्या व्यवस्थापनाची जबाबदारी भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण (NHAI) वर आहे. टोल वसूलीचे काम NHAI स्वतः करते किंवा बिल्ड-ऑपरेट-ट्रान्सफर (BOT) मॉडेल अंतर्गत खाजगी कंपन्यांना दिले जाते. खाजगी कंपन्या त्यांचा खर्च भागवण्यासाठी आणि नफा कमविण्यासाठी ठराविक कालावधीसाठी टोल वसूल करतात. राज्य सरकारे देखील राज्य महामार्गांवर टोल वसूल करतात.
एनएचएआय द्वारे वसूल केलेला टोल कर थेट भारताच्या एकत्रित निधीमध्ये जमा केला जातो. भारतीय संविधानाच्या कलम 266(1) अंतर्गत हे सरकारचे प्राथमिक खाते आहे. या निधीतून निधी काढण्यासाठी सरकारला संसदीय मंजुरीची आवश्यकता असते. एकदा हे पैसे एकत्रित निधीमध्ये हस्तांतरित झाल्यानंतर, सरकार बजेटनुसार ते केंद्रीय रस्ते आणि पायाभूत सुविधा निधी (CRIF) मध्ये वाटप करू शकते. हा निधी पूर्वी रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाच्या अखत्यारीत होता, परंतु तो अर्थ मंत्रालयाच्या अखत्यारीत आणण्यासाठी नियमांमध्ये सुधारणा करण्यात आल्या. हा निधी प्रामुख्याने नवीन महामार्ग बांधण्यासाठी, जुन्या पुलांची दुरुस्ती करण्यासाठी आणि सुरक्षा मानकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी वापरला जातो.
जर सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (पीपीपी) मॉडेल अंतर्गत रस्ता बांधला गेला तर टोलचे पैसे थेट सरकारकडे जात नाहीत. जोपर्यंत करार वैध आहे तोपर्यंत पैसे सवलती देणाऱ्याकडे जातात. कंपनी या पैशाचा वापर बँक कर्ज फेडण्यासाठी आणि रस्त्याची दुरुस्ती करण्यासाठी करते. अंतिम मुदतीनंतर, टोल प्लाझा सरकारकडे सोपवला जातो.
पूर्वी, टोल टॅक्सच्या रोख रकमेतून फसवणूक होण्याची शक्यता होती, परंतु आता, FASTag च्या आगमनाने, सर्व व्यवहार डिजिटल झाले आहेत. तुमच्या FASTag मधून पैसे कापताच, ते बँकेद्वारे थेट सरकार किंवा अधिकृत एजन्सीच्या खात्यात हस्तांतरित केले जातात. यामुळे सरकारला प्रत्येक मार्गावरून मिळणाऱ्या महसुलाचा रिअल-टाइम रेकॉर्ड ठेवता येतो. नियमांनुसार, रस्त्याचा पूर्ण खर्च वसूल झाल्यानंतर टोलचे दर कमी केले जातात. उर्वरित निधी केवळ त्या रस्त्याच्या देखभालीसाठी वापरला जातो. तथापि, अनेक प्रकरणांमध्ये, नवीन प्रकल्पांना निधी देण्यासाठी टोल दीर्घ कालावधीसाठी चालू ठेवता येतो.