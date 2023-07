Tomato Theft: महागाईत असाही फटका: टोमॅटोंसाठी महिलेच्या शेतात दरोडा, लाखोंचे टोमॅटो घेऊन चोरटे पसार

Tomato Theft: टॉमेटोच्या किंमतींनी शंभरी पार केली आहे. त्यामुळे आता टॉमेटोला देखील 'सोन्याचा भाव' चढला आहे. सोने चांदी,पैसे चोरणाऱ्या चोरांची नजर आता टॉमेटोवर पडली आहे. कर्ज घेऊन शेती करणाऱ्या गरीब शेतकऱ्यांना याचा फटका बसत आहे. कर्नाटकात एका महिलेच्या शेतातल्या अडीच लाख रुपये किमतीच्या टोमॅटोवर चोरांनी डल्ला मारला आहे.

कर्नाटकातील हसन जिल्ह्याच्या गोनी सोमनहल्ली गावात ही घटना घडली. बुधवारी सकाळी या शेतकरी महिला शेतातून टॉमेटो काढणारच होत्या. त्याआधीच मंगळवारी रात्री चोरट्यांनी डाव साधला. टोमॅटोच्या 50 ते 60 पोती घेऊन चोर फरार झाल्याचा आरोप आहे.महिला शेतकरी धारिणी यांनी दिलेल्या तक्रारीवरुन हाळेबिडू पोलीस ठाण्यात चोरीचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

धारिणी यांच्या गावात टोमॅटोचे भाव 120 रुपये प्रति किलो आहेत.धारिणी या टॉमेटोच्या पीकाची कापणी करून बेंगळुरूच्या बाजारपेठेत पाठवण्याच्या तयारीत होत्या. पण आदल्या दिवशीच चोरीची ही घटना घडल्याचे धारिणी यांनी सांगितले. चोरट्याने टोमॅटोच्या 50-60 पोती चोरून उभ्या पिकाची नासधूस केल्याचेही धारिणी यांनी पोलिसांना सांगितले. हे सांगत असताना धारिणी यांना अश्रू अनावर होत होते. ज्या पिकासाठी त्या परिवारासह रात्रंदिवस शेतात राबल्या होत्यात, ज्या शेतात घाम गाळला होता, ते टॉमेटोचं शेतच चोरांनी फस्त केलं होतं.

Karnataka | Farmer alleges tomatoes worth Rs 2.5 lakhs were stolen from her farm in the Hassan district on the night of July 4.

A woman farmer, Dharani who grew tomatoes on 2 acres of land said that they were planning to cut the crop and transport it to market as the price… pic.twitter.com/fTxcZIlcTr

— ANI (@ANI) July 6, 2023