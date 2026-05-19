/भारतातील Top 10 सर्वात मोठे जमीनदार, इतकी जमीन की जगातील 50 देश लहान वाटतील, सर्वाधिक जमीन कोणाच्या नावावर आहे?

भारतात सर्वाधिक जमीन कोणाच्या नावावर आहे? यांच्याकडे इतकी जमीन की जगातील 50 देश लहान वाटतील. जाणून घेऊया भारतात Top 10 मोठे जमीनदार कोण आहेत.
Biggest Land Owner in India: भारत हा झपाट्याने विकसीत होत असलेला देश आहे. भारतात अनेक सरकारी तसेच खाजगी मालमत्ता आहेत. एक व्यक्ती 38,37,793 एकर जमीनीचा मालक आहे. इतकी जमीन की देश याच्यासमोर लहान वाटतील. भारतात सर्वाधिक जमीन कोणाच्या नावावर आहे.
जागतिक बँकेने एक अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. नागरिकांच्या घरांची गरज भागवण्यासाठी भारताला 2030 पर्यंत 4 ते 8 दशलक्ष हेक्टर अतिरिक्त जमिनीची आवश्यकता असेल. परिणामी, येत्या काळात हक्काचे घर आणि जमीन मिळवण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागू शकतो.
भारत सरकारच्या गव्हर्नमेंट लँड इन्फॉर्मेशन सिस्टीम (GLIS) वेबसाइटवरील आकडेवारीनुसार, फेब्रुवारी 2021 पर्यंत भारत सरकारच्या मालकीची अंदाजे 15,531 चौरस किलोमीटर जमीन होती. ही जमीन 51 मंत्रालये आणि 116 सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांच्या मालकीची आहे. अनेक देश या जमीनी पेक्षा लहान आहेत.
जगात किमान 50 देशांचे भूक्षेत्रफळ भारत सरकारकडे असलेल्या जमीनी पेक्षा कमी आहे. कतार 11586 चौरस किलोमीटर, बहामास 13943 चौरस किलोमीटर, जमैका 10991 चौरस किलोमीटर, लेबनॉन 10452 चौरस किलोमीटर, गांबिया 11295 चौरस किलोमीटर, सायप्रस 9251 चौरस किलोमीटर, ब्रुनेई 5765 चौरस किलोमीटर), बहरीन 778 चौरस किलोमीटर), सिंगापूर 726 चौरस किलोमीटर असे 50 देश आहेत ज्यांचे क्षेत्रफळ भारतातील सर्वात मोठ्या जमीनदारांकडे असलेल्या जमीनीपेक्षा कमी आहे.
भारत सरकार पहिल्या क्रमांकावर आहे. 15,531 चौ.कि.मी. इतकी जमीन आहे.
भारतीय सशस्त्र सेना दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. 17.99 लाख एकर जमीन आहे.
भारतीय रेल्वे तिसऱ्या क्रमांकांवर आहे. 4.86 लाख हेक्टर जमीन आहे,
कॅथोलिक चर्च चौथ्या क्रमांकावर आहे. मालमत्ता 17.29 लाख एकर
वक्फ बोर्ड मालमत्तेच्या बाबतीत पाचव्या क्रमाकांवर आहे. 6 लाख एकर जमीन आहे.
Godrej Properties सहाव्या क्रमांवर आहे. 3,400+ एकर जमीन असून ही सर्व जमीन मुंबईत आहे.
DLF कंपनी सातव्या क्रमकांवर आहे. ही भारतातील मोठ्या रिअल इस्टेट कंपन्यांपैकी एक आहे.
L&T Realty कंपनी आठव्या स्थानावर आहे. 70 दशलक्ष चौ.फुट जमीन आहे. या कंपनीचे अनेक विकास प्रकल्प सुरु आहेत.
Indiabulls Real Estate कंपनी नवव्या स्थानावर आहे. 1,846 पेक्षा जास्त एकर जमीन आहे.
Prestige Group दहाव्या स्थानावर आहे. 172 दशलक्ष चौ.फुट पेक्षा जास्त जागेवर विकास प्रकल्प राबवले जात आहेत.
|क्रमांक
|जमीनमालक / संस्था
|अंदाजे जमीन मालकी
|1
|भारत सरकार
|15,531 चौ.कि.मी.
|2
|भारतीय सशस्त्र सेना
|17.99 लाख एकर
|3
|भारतीय रेल्वे
|4.86 लाख हेक्टर
|4
|कॅथोलिक चर्च मालमत्ता
|17.29 कोटी एकर
|5
|वक्फ मालमत्ता
|6 लाख एकर
|6
|Godrej Properties
|3,400+ एकर
|7
|DLF
|मोठी रिअल इस्टेट कंपनी
|8
|L&T Realty
|70 दशलक्ष चौ.फुट प्रकल्प
|9
|Indiabulls Real Estate
|1,846+ एकर जमीन
|10
|Prestige Group
|172 दशलक्ष चौ.फुट विकास