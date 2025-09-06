57047000000 रुपयांची संपत्ती असलेला राजकीय नेता! भारतातील TOP 10 श्रीमंत मंत्री; महाराष्ट्रातील श्रीमंत मंत्र्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
भारतातील TOP 10 श्रीमंत मंत्र्यांची यादी प्रसिद्ध झाली आहे. या यादीत महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याचा समावेश आहे. 

वनिता कांबळे | Updated: Sep 6, 2025, 07:54 PM IST
Richest Minister in India :  भारताच्या राजकारणात सक्रिय असलेले नेते हे अफाट श्रीमंत आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत पहिल्या स्थानावर असलेला मंत्री  57047000000 रुपयांची संपत्तीचा मालक आहे. जाणून घेऊया भारतातील हा सर्वात श्रीमंत राजकीय नेता कोण आहे.  भारतातील TOP 10 श्रीमंत मंत्र्यांच्या महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याचे नाव आहे. 
 
एडीआरच्या अहवालानुसार, देशातील 643 मंत्र्यांपैकी 36 मंत्री अब्जाधीश आहेत. म्हणजेच सुमारे 6 टक्के मंत्र्यांकडे 100 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. एकूणच, सर्व मंत्र्यांची घोषित मालमत्ता 23,929  कोटींपेक्षा जास्त आहे. सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) चे डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे देशातील सर्वात श्रीमंत मंत्री आहेत.
 डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे मूळचे आंध्र प्रदेशातील गुंटूरचे आहेत. त्यांची मालमत्ता 5705 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, त्यांच्यावर 1038  कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. काँग्रेसचे डीके शिवकुमार हे श्रीमंत मंत्र्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांची मालमत्ता 1413 कोटी रुपयांची आहे.
 
भारतातील TOP 10 श्रीमंत मंत्र्यांची यादी
 
1 आंध्र प्रदेशच्या  गुंटूर येथील डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासन हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्री आहेत. त्यांची संपत्ती 5705 कोटी इतकी आहे. ते टीडीपी पक्षाचे आहेत.
2  कर्नाटकच्या कनकपुरा येथील  डीके शिवकुमार दुसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यांच्याकडे 1413 कोटी इतकी संपत्ती आहे. ते आयएनसी पक्षाचे आहेत.
3  टीडीपेचे चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे 931 कोटींची संपत्ती आहे.  कर्नाटकचा  कुप्पम हा त्यांचा मतदारसंघ आहे. 
4  टीडीपेचे  नारायण पोंगुरु 824 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत. आंध्र प्रदेशच्या नेल्लोर शहरातून ते येतात. 
5  कर्नाटकचे सुरेश बी.एस. हे 648 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत. 
6 तेलंगणाच्या चेन्नूरचे गद्दम विवेकानंद हे 606 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत. 
7  आंध्र प्रदेशच्या मंगलागिरी येथील नारा लोकेश हे 542 संपत्तीचे मालक आहेत. ते टीडीपी पक्षाचे आहेत.
8  महाराष्ट्राचे मंगलप्रभात लोढा हे  भाजपचे आमदार आहेत. ते 447 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत.
9  तेलंगणाचे पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांच्याकडे 433 कोटींची संपत्ती आहे. 
10 मध्य प्रदेशचे  ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे 424 कोटींची संपत्ती आहे.
 
FAQ
 
1. भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्री कोण आहे?
तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) चे डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्री आहेत. त्यांची संपत्ती 5705 कोटी रुपये आहे.
 
2. सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांची यादी कोणत्या संस्थेने जाहीर केली आहे?
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे.
 
3. भारतात किती मंत्र्यांकडे 100 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे?
एडीआरच्या अहवालानुसार, देशातील 643 मंत्र्यांपैकी 36 मंत्री (सुमारे 6%) अब्जाधीश असून त्यांच्याकडे 100 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.
Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

TOP 10 RICHEST MINISTERS IN INDIAName of the richest minister of Maharashtrathe list of richest ministers of Indiaभारतीतील सर्वात श्रीमंत मंत्री

