57047000000 रुपयांची संपत्ती असलेला राजकीय नेता! भारतातील TOP 10 श्रीमंत मंत्री; महाराष्ट्रातील श्रीमंत मंत्र्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

Richest Minister in India : भारताच्या राजकारणात सक्रिय असलेले नेते हे अफाट श्रीमंत आहेत. असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे. या यादीत पहिल्या स्थानावर असलेला मंत्री 57047000000 रुपयांची संपत्तीचा मालक आहे. जाणून घेऊया भारतातील हा सर्वात श्रीमंत राजकीय नेता कोण आहे. भारतातील TOP 10 श्रीमंत मंत्र्यांच्या महाराष्ट्रातील एका मंत्र्याचे नाव आहे.
एडीआरच्या अहवालानुसार, देशातील 643 मंत्र्यांपैकी 36 मंत्री अब्जाधीश आहेत. म्हणजेच सुमारे 6 टक्के मंत्र्यांकडे 100 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे. एकूणच, सर्व मंत्र्यांची घोषित मालमत्ता 23,929 कोटींपेक्षा जास्त आहे. सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांबद्दल बोलायचे झाले तर, तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) चे डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे देशातील सर्वात श्रीमंत मंत्री आहेत.
डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे मूळचे आंध्र प्रदेशातील गुंटूरचे आहेत. त्यांची मालमत्ता 5705 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे. मात्र, त्यांच्यावर 1038 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कर्ज आहे. काँग्रेसचे डीके शिवकुमार हे श्रीमंत मंत्र्यांच्या यादीत दुसऱ्या क्रमांकावर आहेत. त्यांची मालमत्ता 1413 कोटी रुपयांची आहे.
भारतातील TOP 10 श्रीमंत मंत्र्यांची यादी
1 आंध्र प्रदेशच्या गुंटूर येथील डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासन हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्री आहेत. त्यांची संपत्ती 5705 कोटी इतकी आहे. ते टीडीपी पक्षाचे आहेत.
2 कर्नाटकच्या कनकपुरा येथील डीके शिवकुमार दुसऱ्या स्थानावर आहेत. त्यांच्याकडे 1413 कोटी इतकी संपत्ती आहे. ते आयएनसी पक्षाचे आहेत.
3 टीडीपेचे चंद्राबाबू नायडू यांच्याकडे 931 कोटींची संपत्ती आहे. कर्नाटकचा कुप्पम हा त्यांचा मतदारसंघ आहे.
4 टीडीपेचे नारायण पोंगुरु 824 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत. आंध्र प्रदेशच्या नेल्लोर शहरातून ते येतात.
5 कर्नाटकचे सुरेश बी.एस. हे 648 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत.
6 तेलंगणाच्या चेन्नूरचे गद्दम विवेकानंद हे 606 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत.
7 आंध्र प्रदेशच्या मंगलागिरी येथील नारा लोकेश हे 542 संपत्तीचे मालक आहेत. ते टीडीपी पक्षाचे आहेत.
8 महाराष्ट्राचे मंगलप्रभात लोढा हे भाजपचे आमदार आहेत. ते 447 कोटींच्या संपत्तीचे मालक आहेत.
9 तेलंगणाचे पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी यांच्याकडे 433 कोटींची संपत्ती आहे.
10 मध्य प्रदेशचे ज्योतिरादित्य सिंधिया यांच्याकडे 424 कोटींची संपत्ती आहे.
FAQ
1. भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्री कोण आहे?
तेलुगू देसम पार्टी (टीडीपी) चे डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी हे भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्री आहेत. त्यांची संपत्ती 5705 कोटी रुपये आहे.
2. सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांची यादी कोणत्या संस्थेने जाहीर केली आहे?
असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (ADR) ने भारतातील सर्वात श्रीमंत मंत्र्यांची यादी जाहीर केली आहे.
3. भारतात किती मंत्र्यांकडे 100 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे?
एडीआरच्या अहवालानुसार, देशातील 643 मंत्र्यांपैकी 36 मंत्री (सुमारे 6%) अब्जाधीश असून त्यांच्याकडे 100 कोटींपेक्षा जास्त संपत्ती आहे.