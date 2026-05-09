महाराष्ट्र नाही तर भारतातील 'या' राज्यातील लोक सर्वात जास्त कमाई करतात! नागरिकांच्या कमाईमुळे राज्य बनले सर्वात श्रीमंत राज्य

महाराष्ट्र नाही तर भारतातील 'या' राज्यातील लोक सर्वात जास्त कमाई करतात. दरडोई उत्पान्नामुळे हे राज्य सर्वात श्रीमंत राज्य बनले आहे.
Top 10 Richest States In India GSDP: मुंबई शहर देशाची आर्थिक राजधानी आहे. मुंबई भारतातील सर्वात श्रीमंत शहर आहे. मुंबई हे महाराष्ट्राचे आर्थिक केंद्र आहे. फक्त मुंबईच नाही तर पुणे, नवी मुंबई, नाशिक, नागपूर यासह सर्वच शहरांचा महाराष्ट्राच्या अर्तव्यवस्थेत मोलाचे योगदान आहे. महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र नाही दुसऱ्याच एका राज्यातील लोक सर्वात जास्त कमाई करतात. दरडोई उत्पान्नामुळे हे राज्य सर्वात श्रीमंत राज्य बनले आहे. या राज्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल.
भारतात 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. प्रत्येक राज्याची स्वतःची वेगळी सांस्कृतिक आणि भौगोलिक ओळख आहे. दरडोई उत्पन्नानुसार मोजल्यास, प्रत्येक राज्याची आर्थिक परिस्थिती वेगवेगळी आहे. उत्तर प्रदेश आणि बिहारसारखी जास्त लोकसंख्या असलेली राज्यांचे दरडोई उत्पन्न पाहून शॉक व्हाल. दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत या दोन राज्यांचा पहिल्या 10 मध्ये समावेश नाही.
आरबीआय हँडबुक 2024-25 नुसार, दरडोई उत्पन्नामध्ये दिल्ली भारतात आघाडीवर आहे. दिल्ली भारताची आर्थिक राजधानी आहे. येथील लोकांचे दरडोई उत्पन्न अंदाजे 4,93,024 प्रति वर्ष आहे. याचा अर्थ, दिल्लीतील प्रत्येक व्यक्तीचे सरासरी वार्षिक उत्पन्न सुमारे 5 लाख आहे. हा आकडा दरडोई एनएसडीपी क्रमवारीवर आधारित आहे, जी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांची आर्थिक स्थिती दर्शवते. यामुळेच दिल्लीला देशातील सर्वात श्रीमंत प्रदेश मानले जाते. हरियाणासारख्या राज्यांनी देखीस या यादीत स्थान मिळवले आहे. यांची कामगिरी अनेक मोठ्या राज्यांपेक्षा चांगली आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) नव्हे, तर दरडोई उत्पन्न (NSDP) हे देखील भारताची अर्थव्यवस्था समजून घेण्यासाठी एक महत्त्वाचे मापदंड आहे. यावरून एखाद्या राज्यातील सरासरी व्यक्ती किती उत्पन्न मिळवते हे दिसून येते. आरबीआय हँडबुक 2024-25 ने भारतातील 10 राज्यांची यादी प्रसिद्ध केली आहे.
1 दिल्ली
दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत दिल्ली देशात पहिल्या नंबरवर आहे. येथील दरडोई उत्पन्न अंदाजे 4,93,024 प्रति वर्ष आहे. यामुळे दिल्ली भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्यांपैकी एक आहे. सरासरी उत्पन्न इतर राज्यांपेक्षा लक्षणीयरीत्या जास्त आहे.
2 तेलंगणा
या यादीत तेलंगणा दुसऱ्या क्रमांकावर असून, त्याचे दरडोई उत्पन्न अंदाजे 3,87,623 रुपये आहे. हैदराबादसारख्या शहरांनी राज्याच्या जलद आर्थिक विकासात योगदान दिले आहे.
3 कर्नाटक
कर्नाटक तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. येथे दरडोई उत्पन्न 3,80,906 रुपये आहे. बंगळूरच्या आयटी पार्कमुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळाली आहे.
4 तामिळनाडू
औद्योगिक क्षेत्रात क्रांती तसेच निर्यात-आधारित अर्थव्यवस्थेमुळे तामिळनाडूमध्ये मोठ्या प्रमाणात रोजगार निर्मीती झाली आहे. तामिळनाडू 3,61,619 च्या दरडोई उत्पन्नासह चौथ्या क्रमांकावर आहे.
5 हरियाणा
हरियाणा पाचव्या क्रमांकावर आहे. 3,53,182 रुपये दरडोई उत्पन्न आहे. ही कामगिरी महत्त्वपूर्ण मानली जाते कारण ते अनेक मोठ्या राज्यांपेक्षा पुढे आहे.
6 महाराष्ट्र
भारताची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असूनही, महाराष्ट्र दरडोई उत्पन्नाच्या बाबतीत सहाव्या क्रमाकांवर आहे. महाराष्ट्राचे दरडोई उत्पन्न 3,09,340 रुपये आहे.
7 केरळ
केरळ 3,08,338 च्या दरडोई उत्पन्नासह सातव्या क्रमांकावर आहे. उच्च शिक्षण आणि आरोग्य निर्देशांक यामुळे केरळचे दरडोई उत्पन्न जास्त आहे.
8 पुदुचेरी
लहान पण विकसित केंद्रशासित प्रदेश असलेला पुदुचेरी आठव्या क्रमांकावर आहे. पुदुचेरीचे दरडोई उत्पन्न 2,81,478 रुपये आहे, ज्यामुळे लहान क्षेत्रफळ असूनही ते एक विकसित राज्य ठरते.
9 उत्तराखंडची वाढती अर्थव्यवस्था
पर्यटन आणि सेवा क्षेत्रांच्या जोरावर 274,064 च्या दरडोई उत्पन्नासह उत्तराखंड नवव्या क्रमांकावर आहे.
10 आंध्र प्रदेशची कामगिरी
आंध्र प्रदेश 2,66,240 दरडोई उत्पन्नासह दहाव्या क्रमांकावर आहे. हे राज्य विकासाच्या नव्या टप्प्यात प्रवेश करत आहे.
बिहार आणि उत्तर प्रदेश
बिहार आणि उत्तर प्रदेश या यादीत नाहीत. बिहारचे दरडोई उत्पन्न केवळ 69,321 रुपये आहे, तर उत्तर प्रदेशचे 1,08,572 रुपये आहे. दोन्ही राज्यांचे एकूण उत्पादन बरेच मोठे असूनही, त्यांची मोठी लोकसंख्या त्यांचे दरडोई उत्पन्न कमी करते. मध्य प्रदेशसारख्या राज्याचे, जे सुमारे 15 लाख कोटींचे उत्पादन करते, दरडोई उत्पन्न केवळ 1.52 लाख आहे. यावरून दिसून येते की, मोठे उत्पादन असूनही, लोकसंख्या दरडोई समृद्धी कमी करू शकते. आर्थिक सामर्थ्य केवळ मोठ्या जीडीपीने मोजले जात नाही, तर दरडोई उत्पन्न देखील तितकेच महत्वाचे आहे. भारतातील अनेक लहान राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश या बाबतीत मोठ्या राज्यांपेक्षा चांगली कामगिरी करत आहेत.