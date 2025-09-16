English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
भारतातील टॉप 5 श्रीमंत राज्ये; महाराष्ट्र नाही तर 'या' राज्याचे नाव जाणून शॉक व्हाल

भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्ये कोणती आणि त्यांची GDP किती जाणून घेऊया.   

वनिता कांबळे | Updated: Sep 17, 2025, 12:01 AM IST
Richest States of India : भारतात 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत. प्रत्येक राज्यांचा भूगोल, भाषा आणि संस्कृतींचा समावेश आहे. राज्यांमध्ये निवडून दिलेले कायदेमंडळ आणि सरकारे आहेत तर केंद्रशासित प्रदेश वेगवेगळ्या पातळीवरील स्वायत्ततेसह केंद्रशासित आहेत. सर्व राज्यांमध्ये एक अमूल्य सांस्कृतिक वारसा आहे. प्रत्येकाची स्वतःची वेगळी ओळख आहे. भारतातील  सर्वात श्रीमंत राज्य कोणते आहे जाणून घेऊया. कोणत्या राज्याचा  जीडीपी सर्वाधिक आहे. 

महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे. महाराष्ट्राचा जीडीपी सर्वाधिक आहे. 2024-25 या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्राचा जीडीपी 4,531,518  कोटी रुपये होता. त्याच वेळी, 2023 -24 आर्थिक वर्षात, महाराष्ट्राचा जीडीपी 4,055,847 कोटी रुपये होता. 2024 या आर्थिक वर्षात, भारताच्या जीडीपीमध्ये त्याचा वाटा 13.46 टक्के होता. महाराष्ट्राला अनेकदा भारताचे आर्थिक इंजिन मानले जाते. देशातील दुसऱ्या क्रमांकाचे सर्वाधिक लोकसंख्या असलेले राज्य असल्याने, ते समृद्ध इतिहास आणि संस्कृतीला आधुनिक विकासाशी जोडते. मुंबई ही राजधानी असल्याने, हे राज्य देशाचे आर्थिक केंद्र म्हणून काम करते, जिथे प्रमुख वित्तीय संस्था आणि कॉर्पोरेट मुख्यालये आहेत.

उत्तर प्रदेश कोणत्या क्रमांकावर आहे?

उत्तर प्रदेश हे जीडीपीच्या बाबतीत भारतातील तिसरे सर्वात मोठे राज्य आहे. 2024-25  या आर्थिक वर्षात उत्तर प्रदेशचा जीडीपी 2,978,244  कोटी रुपये होता. त्याच वेळी 2023-24 या आर्थिक वर्षात तो 2,642,877  कोटी रुपये होता. भारताच्या जीडीपीमध्ये उत्तर प्रदेशचा वाटा 8.77टक्के होता.
उत्तर प्रदेशची अर्थव्यवस्था देखील मजबूत झाली. 2025-26 पर्यंत त्याचे सकल राज्य देशांतर्गत उत्पादन (GSDP) सुमारे 30.8 ते 32 लाख कोटींपर्यंत पोहोचण्याचा अंदाज आहे.

FAQ

1. भारतात किती राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश आहेत?
भारतात 28 राज्ये आणि 8 केंद्रशासित प्रदेश आहेत

.2. भारतातील प्रत्येक राज्याची वैशिष्ट्ये कोणती आहेत?
 प्रत्येक राज्याचा स्वतःचा वेगळा भूगोल, भाषा, संस्कृती आणि अमूल्य सांस्कृतिक वारसा आहे. राज्यांमध्ये निवडून आलेले कायदेमंडळ आणि सरकारे आहेत, तर केंद्रशासित प्रदेशांना वेगवेगळ्या पातळीवरील स्वायत्तता आहे.

3. भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य कोणते आहे?
उत्तर: महाराष्ट्र हे भारतातील सर्वात श्रीमंत राज्य आहे, ज्याचा जीडीपी सर्वाधिक आहे.

 

