English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

गुजराती पर्यटक राजस्थानमधील हॉटेलचं बिल न भरता पळाले पण..; रस्त्यावर राडा! Video पाहाच

Gujarat Tourists Viral Video: सोशल मीडियावर हा व्हिडीओ सध्या चर्चेचा विषय ठरत असून अनेकांनी संताप व्यक्त केला आहे. रस्त्यावरच यावरुन राडा झाल्याचं व्हिडीओत पाहायला मिळत आहे.

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Oct 29, 2025, 12:34 PM IST
गुजराती पर्यटक राजस्थानमधील हॉटेलचं बिल न भरता पळाले पण..; रस्त्यावर राडा! Video पाहाच
हा व्हिडीओ चांगलाच चर्चेत आहे

Gujarat Tourists Viral Video: पर्यटकांकडून होणारी हुल्लडबाजी हा जगभरात कायमच चर्चेचा विषय ठरतो. कधी ऐतिहासिक ठिकाणांचं महत्त्व न समजून घेता केलेलं कृत्य तर कधी हॉटेलमध्ये घातलेला गोंधळ अशा कोणत्या ना कोणत्या कारणाने उपद्रवी पर्यटक कायमच बातम्यांच्या मथळ्यांमध्ये झळकत असतात. मात्र राजस्थानमधील प्रसिद्ध पर्यटनस्थळावर एका गुजराती कुटुंबाने केलेल्या कृत्याची सध्या सोशल मीडियावर जोरदार चर्चा आहे. या साऱ्या प्रकाराचा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होताना दिसतोय.

Add Zee News as a Preferred Source

नेमकं या पर्यटकांनी केलं काय?

राजस्थानमधील माउंट अबूजवळील सियावा येथील हॅपी डे हॉटेलमध्ये हा विचित्र प्रकार घडला आहे. येथे पर्यटनासाठी आलेल्या एका गुजराती कुटुंबाने हॉटेलच्या बिलाचे पैसे न देता पळून जाण्याचा कट रचला. विशेष म्हणजे या पळून जाण्याच्या प्लॅनमध्ये एका महिलेचाही समावेश आहे. हे पर्यटक आधी हॉटेलमध्ये घुसले. त्यांनी भरपूर पदार्थ मागवले. नंतर ते मनसोक्त जेवले. मात्र जेव्हा पैसे देण्याची वेळ आली तेव्हा सर्वांनी हळूच तिथून पळून जाण्याचं ठरवलं.

कसा पळ काढला?

या पाच जणांनी एक-एक करून वॉशरूममध्ये जाण्याचे नाटक केले, नंतर बाहेर पडताच कारमध्ये बसून पळून जाऊ लागले. मात्र हॉटेल मालक आणि वेटरला संशय आला आणि त्यांनी लगेच या पाच जणांचा पाठलाग केला. सीसीटीव्ही फुटेजमध्ये कार गुजरात-राजस्थान सीमेवरील अंबाजीकडे जाताना स्पष्टपणे दिसत होती.

वाहतूक कोंडीत अडकले अन्...

हॉटेल मालकाने ट्रॅफिकमधून गाडीचा पाठलाग केला आणि गुजरात सीमेवर पोहोचला. पोलिसांच्या मदतीने, त्या पाचही जणांना ट्रॅफिकमध्ये अकलेले असतानाच पकडण्यात आले. त्यानंतर भररस्त्यात तुफान बाचाबाची आणि राडा झाला. घाबरलेल्या पर्यटकांनी एका मित्राला फोन केला आणि बिल भरण्यासाठी ऑनलाइन मनी ट्रान्सफरची मागणी केली. शेवटी, पर्यटकांनी त्यांच्या मित्राकडे पैसे मागितले आणि बिल भरले. 

अशा पर्यटकांमुळे इतरही लोक बदनाम होतात

या पर्यटकांना हॉटेल मालकाने रंगेहाथ पकडल्यानंतर रस्त्यातच या पर्यटकांचा आणि हॉटेल मालकाचा वाद झाला. या वादाचा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून अनेकांनी या पर्यटकांनी स्वत:बरोबरच राज्याचंही नाव खराब केल्याचं म्हटलं आहे. अनेकांनी अशा पर्यटकांमुळे सर्वसामान्य पर्यटकही बदनाम होतात असं म्हणत अशा लोकांना कठोर शिक्षा केली पाहिजे असं म्हटलं आहे. हा व्हिडीओ तुम्हीही एकदा पाहाच...

हा व्हिडीओ पाहून तुम्हाला काय वाटतंय हे कमेंट करुन नक्की सांगा.

About the Author

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

...Read More

Tags:
touristsGujaratRajasthan Hotelvideo viral

इतर बातम्या

Bank Holiday : नोव्हेंबर महिन्यात किती दिवस बंद राहणार बँका

महाराष्ट्र बातम्या