1.5 कोटींची कार घेण्यासाठी बैलगाडीतून आला शेतकरी अन्...पुढे काय झालं पाहा Video

Farmer Viral Video : सोशल मीडियावर दररोज असंख्य व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. पण त्यातील काहीच व्हिडीओ हे नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधनात यशस्वी होतात. असाच एक व्हिडीओ नेटकऱ्यांना थक्क करत आहेत. एक शेतकरी 1.5 कोटींची गाडी घेण्यासाठी ज्या स्टाइलने आला हे पाहून शहरातील नागरिकही आश्चर्यचकित झाले आहेत.
हो हो, हे वाक्य या शेतकऱ्यावर अगदी बरोबर बसतं. कारण शेतकरी एसएसआर संजू कुर्ता धोतर, सोन्याची चैन आणि अंगठी घालून 1.5 कोटींची कार घेण्यासाठी बैलगाडीवरुन शोरुममध्ये आला. शेतकऱ्याचा हा स्वॅग बघून शहरातील रस्त्यावर प्रत्येकाची नजर त्याच्याकडे जात होती. संजूच्या या स्टाइलने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. तो जेव्हा बैलगाडीतून रस्त्यावर निघाला तेव्हा प्रत्येकाचे लक्ष त्याच्याकडे जात होते आणि त्यांना प्रश्न पडत होता, हा नेमका जातो कुठे आहे. संजूचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे.
खरं तर बेंगळुरूचा हा शेतकरी एसएएसआर संजू त्याच्या लक्झरी कार कलेक्शनसाठी ओळखला जातो. त्याच्या गॅरेजमध्ये पोर्श पॅनामेरा, फोर्ड मस्टँग, मासेराती लेवांटे आणि टोयोटा फॉर्च्युनर सारख्या गाड्या आहेत. पण यावेळी, त्याने त्याच्या नवीन टोयोटा वेलफायरची डिलिव्हरी संस्मरणीय बनवली आहे.
"शेतकरी आलिशान गाडी खरेदी करत आहे" या युट्यूब व्हिडीओमध्ये संजू त्याच्या टीमला गाड्या तयार करण्याचे आदेश देत असल्याच दिसून आला. ऑफिसच्या बाहेर त्यांची संपूर्ण रांग लागली होती आणि जेव्हा सर्व कर्मचारी त्यांच्या गाड्यांमध्ये निघून गेले तेव्हा संजू मागेच राहिला. त्यानंतर त्याने दुसरी गाडी मागवली, पण यावेळी ती होती बैलगाडी होती अन् तिथूनच व्हायरल प्रवास सुरू झाला.
टोयोटा शोरूममध्ये पोहोचल्यावर, संजूने त्याच्या नवीन व्हेलफायरसाठी पारंपारिक पूजा केली. कर्मचाऱ्यांनी त्याचे स्वागत केलं आणि जेव्हा लाल कापडात गुंडाळलेली कार अनावरण करण्यात आली तेव्हा सर्वांचे लक्ष वेधलं गेलं. संजूने गाडीच्या चाव्या घेतल्या आणि हसत म्हणाला, "देसी शैलीतही लक्झरीचा आनंद घेता येतो."
1. 5 कोटी रुपयांच्या या टोयोटा वेलफायर कारमध्ये दोन कॅप्टन सीट्स, 360° कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड आणि हीटेड सीट्स, डिजिटल क्लस्टर आणि हायब्रिड इंजिन अशी वैशिष्ट्ये आहेत. त्याचे 2. 5 लिटर पेट्रोल इंजिन 193 पीएस पॉवर निर्माण करतं. ही कार तिच्या वर्गातील सर्वात प्रीमियम कार मानली जाते.
संजूच्या या शैलीमुळे सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ते म्हणाले की, बैलगाडीतून गाडी घेण्याचा ही कृती केवळ दिखावा नव्हता, तर परंपरेशी असलेल्या संबंधाचे प्रतीक होता. सोशल मीडियावर लोकांनी कमेंट केली आहे की, "एक शेतकरीही राजेशाही असू शकतो, त्यांना फक्त स्टाईलची आवश्यकता असते." एसएसआर संजूच्या बैलगाडी वितरणाने हे सिद्ध केले की ते लाखो लोकांबद्दल असो किंवा परंपरांबद्दल, जर हृदय भारतीयतेत रुजलेले असेल तर प्रत्येक सवारी खास बनते.
