Marathi News
1.5 कोटींची कार घेण्यासाठी बैलगाडीतून आला शेतकरी अन्...पुढे काय झालं पाहा Video

Farmer Viral Video : सोशल मीडियावर एका शेतकऱ्याचा व्हिडीओ तुफान व्हायरल होतो आहे. हा व्हिडीओ नेटकरी थक्क झालं आहेत, कारण हा शेतकरी 1.5 कोटींची कार घेण्यासाठी चक्क बैलगाडीवरुन शोरुममध्ये आला. 

नेहा चौधरी | Updated: Oct 10, 2025, 04:10 PM IST
Farmer Viral Video : सोशल मीडियावर दररोज असंख्य व्हिडीओ व्हायरल होत असतात. पण त्यातील काहीच व्हिडीओ हे नेटकऱ्यांचं लक्ष वेधनात यशस्वी होतात. असाच एक व्हिडीओ नेटकऱ्यांना थक्क करत आहेत. एक शेतकरी 1.5 कोटींची गाडी घेण्यासाठी ज्या स्टाइलने आला हे पाहून शहरातील नागरिकही आश्चर्यचकित झाले आहेत. 

नाद असावा तर असा!

हो हो, हे वाक्य या शेतकऱ्यावर अगदी बरोबर बसतं. कारण शेतकरी एसएसआर संजू कुर्ता धोतर, सोन्याची चैन आणि अंगठी घालून 1.5 कोटींची कार घेण्यासाठी बैलगाडीवरुन शोरुममध्ये आला. शेतकऱ्याचा हा स्वॅग बघून शहरातील रस्त्यावर प्रत्येकाची नजर त्याच्याकडे जात होती. संजूच्या या स्टाइलने सर्वांचं लक्ष वेधून घेतलं. तो जेव्हा बैलगाडीतून रस्त्यावर निघाला तेव्हा प्रत्येकाचे लक्ष त्याच्याकडे जात होते आणि त्यांना प्रश्न पडत होता, हा नेमका जातो कुठे आहे. संजूचा हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर धुमाकूळ घालत आहे. 

खरं तर बेंगळुरूचा हा शेतकरी एसएएसआर संजू त्याच्या लक्झरी कार कलेक्शनसाठी ओळखला जातो. त्याच्या गॅरेजमध्ये पोर्श पॅनामेरा, फोर्ड मस्टँग, मासेराती लेवांटे आणि टोयोटा फॉर्च्युनर सारख्या गाड्या आहेत. पण यावेळी, त्याने त्याच्या नवीन टोयोटा वेलफायरची डिलिव्हरी संस्मरणीय बनवली आहे. 

"शेतकरी आलिशान गाडी खरेदी करत आहे" या युट्यूब व्हिडीओमध्ये संजू त्याच्या टीमला गाड्या तयार करण्याचे आदेश देत असल्याच दिसून आला. ऑफिसच्या बाहेर त्यांची संपूर्ण रांग लागली होती आणि जेव्हा सर्व कर्मचारी त्यांच्या गाड्यांमध्ये निघून गेले तेव्हा संजू मागेच राहिला. त्यानंतर त्याने दुसरी गाडी मागवली, पण यावेळी ती होती बैलगाडी होती अन् तिथूनच व्हायरल प्रवास सुरू झाला.

टोयोटा शोरूममध्ये पोहोचल्यावर, संजूने त्याच्या नवीन व्हेलफायरसाठी पारंपारिक पूजा केली. कर्मचाऱ्यांनी त्याचे स्वागत केलं आणि जेव्हा लाल कापडात गुंडाळलेली कार अनावरण करण्यात आली तेव्हा सर्वांचे लक्ष वेधलं गेलं. संजूने गाडीच्या चाव्या घेतल्या आणि हसत म्हणाला, "देसी शैलीतही लक्झरीचा आनंद घेता येतो."

1. 5 कोटी रुपयांच्या या टोयोटा वेलफायर कारमध्ये दोन कॅप्टन सीट्स, 360° कॅमेरा, व्हेंटिलेटेड आणि हीटेड सीट्स, डिजिटल क्लस्टर आणि हायब्रिड इंजिन अशी वैशिष्ट्ये आहेत. त्याचे 2. 5 लिटर पेट्रोल इंजिन 193 पीएस पॉवर निर्माण करतं. ही कार तिच्या वर्गातील सर्वात प्रीमियम कार मानली जाते.

'हा खरा भारतीय स्वॅग आहे'!

संजूच्या या शैलीमुळे सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांनी अनेक प्रतिक्रिया दिल्या आहेत. ते म्हणाले की, बैलगाडीतून गाडी घेण्याचा ही कृती केवळ दिखावा नव्हता, तर परंपरेशी असलेल्या संबंधाचे प्रतीक होता. सोशल मीडियावर लोकांनी कमेंट केली आहे की, "एक शेतकरीही राजेशाही असू शकतो, त्यांना फक्त स्टाईलची आवश्यकता असते." एसएसआर संजूच्या बैलगाडी वितरणाने हे सिद्ध केले की ते लाखो लोकांबद्दल असो किंवा परंपरांबद्दल, जर हृदय भारतीयतेत रुजलेले असेल तर प्रत्येक सवारी खास बनते.

FAQ

प्रश्न 1: हा व्हिडिओ कशाबाबत आहे?
उत्तर: बेंगळुरूचा शेतकरी एसएसआर संजू याने १.५ कोटी रुपयांची टोयोटा वेलफायर कार खरेदी करण्यासाठी बैलगाडीने शोरूमला जाण्याचा स्टाइल दाखवला. कुर्ता-धोतर, सोन्याची चैन आणि अंगठी घालून आल्याने शहरातील लोक आश्चर्यचकित झाले. हा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल झाला आहे.

प्रश्न 2: एसएसआर संजू कोण आहेत?
उत्तर: एसएसआर संजू हे बेंगळुरूचे शेतकरी आहेत, जे त्यांच्या लक्झरी कार कलेक्शनसाठी ओळखले जातात. त्यांच्या गॅरेजमध्ये पोर्श पॅनामेरा, फोर्ड मस्टँग, मासेराती लेवांटे आणि टोयोटा फॉर्च्युनर सारख्या महागड्या गाड्या आहेत.

प्रश्न 3: संजू यांनी कार खरेदी कशी केली?
उत्तर: संजू यांनी नवीन टोयोटा वेलफायर कारची डिलिव्हरी बैलगाडीने घेतली. शोरूममध्ये पोहोचल्यावर पारंपारिक पूजा केली. कर्मचाऱ्यांनी स्वागत केले आणि लाल कापडात गुंडाळलेली कार अनावरण केली. संजू यांनी हसत म्हटले, "देसी शैलीतही लक्झरीचा आनंद घेता येतो."

About the Author

Neha Choudhary

नेहा चौधरी या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर (वरिष्ठ उपसंपादक) पदावर कार्यरत आहे. त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 20 वर्षांचा अनुभव आहे. इलेक्ट्रॉनिक आणि ऑनलाइन मीडियामध्ये प्रदीर्घ अनुभव आहे. त्यांनी पत्रकाराची सुरुवात रिपोर्टर म्हणून देशोन्नती वृत्तपत्रातून केली. राजकारणापासून मनोरंजनापर्यंत बातम्यांचा आढावा त्यांनी घेतला. 2006 मधील मुंबई लोकल ट्रेन बॉम्बस्फोट हल्ला,  26/11 मुंबई हल्ला, प्रमोद महाजन हत्या अशा अनेक घटनांचे कव्हरेज त्यांनी केलं आहे. त्यानंतर ई टीव्ही मराठीमध्येही रिपोर्टर म्हणून काम केलं. त्यानंतर मी मराठी, साम मराठी, जय महाराष्ट्र, न्यूज 18 लोकमतमध्ये अनेक वर्ष त्यांनी आऊटपूटमध्ये रनडाउन प्रोड्यूसर म्हणून काम केलं. आता त्या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये कार्यरत आहेत. इथे त्या राजकारण, गुन्हेगारीपासून मनोरंजनापर्यंत ग्रामीण भागातील बातम्यांमध्ये आपलं योगदान देतात. त्यासोबत सोशल मीडियावरील व्हायरल आणि ट्रेंडिंगवरही त्या लिखाण करतात. तर आरोग्य, लाइफस्टाइल या बातम्यांमध्ये विशेष रुची आहे. तर गेल्या 2 वर्षांपासून त्यांनी ज्योतिष आणि धर्म यावर काम करत आहेत. त्यांनी हस्तरेषाशास्त्र, वास्तु आणि फेंगशुईसह वैदिक ज्योतिष, अंकशास्त्र आणि टॅरोचाही पुस्तकाच वाचन आणि तज्ज्ञांनी बोलून लोकांना माहितीपूर्ण बातम्या देतात. सण, उत्सवाचे धार्मिक आणि वैज्ञानिक महत्त्व याची त्या त्यांचा बातम्यांमधून समतोल राखतात. त्यांच्या मोकळ्या वेळेत त्यांना धार्मिक ग्रंथांच वाचन तसंच प्रवास, संगीताची आवड आहे. 

...Read More

Tags:
Bengaluru farmer viral videoToyota Vellfire deliverybullock cart rideSSR Sanjuluxury car purchase

