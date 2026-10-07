/एका दिवसात 200 कोटींचे नुकसान; दिल्लीतील व्यापारी संतापले

दिल्ली : विरोधी पक्षांची निदर्शने आणि पोलिसांच्या बॅरिकेड्समुळे काश्मिरी गेट मार्केटमधील व्यापार ठप्प झाला. परिणामी एका दिवसात अंदाजे 200 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. यामुळे व्यापारी संतापले आहेत.
विरोधी पक्षांनी पुकारलेल्या आंदोलनामुळे, दिल्लीतील ऐतिहासिक आणि देशातील सर्वात मोठ्या काश्मिरी गेट ऑटो पार्ट्स मार्केटमधील व्यापार पूर्णपणे ठप्प झाला आहे. सुरक्षेच्या कारणास्तव, पोलीस प्रशासनाने काश्मिरी गेट परिसरातील सर्व प्रमुख रस्त्यांवर बॅरिकेड्स लावून ते बंद केले आहेत, ज्यामुळे बाजारात गोंधळ निर्माण झाला आहे.
या बंदमुळे व्यवसायावर गंभीर परिणाम झाला आहे. याममुळे मोठे आर्थिक नुकसान झाल्याचे सीटीआयचे अध्यक्ष आणि काश्मिरी गेट मार्केटचे व्यापारी ब्रिजेश गोयल म्हणाले. मालाची वाहतूक थांबली: बाजारात ट्रकच्या प्रवेशावर बंदी घातल्यामुळे, मालाची वाहतूक, चढवणे आणि उतरवणे पूर्णपणे थांबले आहे.
दिल्ली, एनसीआर आणि इतर राज्यांमधून दररोज अंदाजे २०,००० ग्राहक माल खरेदी करण्यासाठी काश्मिरी गेट मार्केटला भेट देतात. आज, रस्ते बंद असल्यामुळे ग्राहक बाजारात पोहोचू शकत नाहीत आणि मोठ्या संभ्रमात आहेत.
एकाच दिवसात अंदाजे 200 कोटी रुपयांच्या व्यवसायावर परिणाम झाला आहे. या नुकसानीचा थेट परिणाम व्यापारी, वाहतूकदार आणि ग्राहकांवर होत आहे. "आम्ही लोकशाही मार्गाने होणाऱ्या आंदोलनांचा आदर करतो, पण त्याची किंमत दिल्लीतील व्यापाऱ्यांना मोजावी लागत आहे. काश्मिरी गेट ही केवळ दिल्लीतच नव्हे, तर संपूर्ण उत्तर भारतातील ऑटो पार्ट्सच्या पुरवठा साखळीची जीवनरेखा आहे. एका दिवसाच्या बंदमुळे संपूर्ण पुरवठा साखळी विस्कळीत होते असं बृजेश गोयल म्हणाले.
चेंबर ऑफ ट्रेड अँड इंडस्ट्री (सीटीआय) प्रशासनाकडे काही मागण्या केल्या आहेत. व्यापारी आणि सामान्य ग्राहकांसाठी पर्यायी मार्गांची व्यवस्था लवकरात लवकर करावी. भविष्यात, अशा आंदोलनांसाठी एक अशी जागा निश्चित केली पाहिजे, जिचा प्रमुख व्यापारी केंद्रांवर परिणाम होणार नाही. पोलीस प्रशासनाने व्यापाऱ्यांसोबत समन्वय साधून काम केले पाहिजे.