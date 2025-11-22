English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ट्रॅफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीतल्या पोलिसांमध्ये काय फरक? तुमची गाडी अडवण्याचा अधिकार यापैकी कोणाला? जाणून घ्या!

Police: ट्रफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीतल्या पोलिसांमध्ये काय फरक असतो? समजून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 22, 2025, 10:09 PM IST
ट्रॅफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीतल्या पोलिसांमध्ये काय फरक? तुमची गाडी अडवण्याचा अधिकार यापैकी कोणाला? जाणून घ्या!
पोलीस

Police: खाकी वर्दीचे पोलीस म्हणजे सामान्य पोलीस म्हणजेच लॉ अँड ऑर्डर पोलीस. त्यांचे मुख्य काम गुन्हे रोखणे, तपास करणे, फौजदारी केसेस हाताळणे हे असते. तर ट्रॅफीक पोलीस फक्त रस्त्यावरची वाहतूक नियंत्रित करतात, अपघात टाळतात, नियम मोडणाऱ्यांना दंड करतात. म्हणूनच ट्रॅफीक पोलीसांची वर्दी वेगळी (सफेद किंवा निळी) असते, जेणेकरून दूरूनच ओळखता यावे. यामध्ये काय फरक आहे? सविस्तर जाणून घेऊया. 

भारतात ट्रॅफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीचे पोलीस या दोघांना रस्त्यावर गाडी थांबवण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. ट्रॅफीक पोलीस तर नेहमी थांबवतातच आणि हेल्मेट, सीट बेल्ट, सिग्नल तपासतात. पण खाकी पोलीसही चेकिंगसाठी, संशयास्पद वाहन तपासायला किंवा नाका बंदीमध्ये गाडी अडवू शकतात.

कागदपत्रे कोण तपासू शकते?

ड्रायव्हिंग लायसन्स, गाडीचे आरसी, पु बुक, प्रदूषण सर्टिफिकेट, विमा हे कागदपत्रे ट्रॅफीक पोलीस नेहमी तपासतात. खाकी पोलीसही तपासू शकतात, विशेषतः जर त्यांना गाडीत काही बेकायदेशीर वाटत असेल (दारू, ड्रग्स, चोरीची गाडी, दहशतवादी संशय). पण रोजच्या रस्त्यावर फक्त ट्रॅफीक नियमांसाठी खाकी पोलीस फारसे अडवत नाहीत.

दंड कोण भरू शकतो?

ट्रॅफीक नियम मोडल्यास (सिग्नल तोडणे, ओव्हर स्पीड) दंड फक्त ट्रॅफीक पोलीसच भरू शकतात. खाकी पोलीस दंड भरत नाहीत; ते फक्त गुन्हा दाखल करतात किंवा गाडी जप्त करतात (उदा. दारू पिऊन गाडी चालवली तर).

तुम्ही काय करावे?

कोणीही वर्दी घातलेला पोलीस गाडी थांबवला तर थांबा, कागदपत्रे दाखवा, विनयाने बोला. कारण गाडी अडवण्याचा अधिकार दोघांनाही आहे. पोलीस असल्याची ओळखपत्र मागितले तर मागू शकता. ट्रॅफीक पोलीस असो की खाकी, दोघांचाही आदर करा; पण तुमचे हक्कही माहिती असू द्या!

FAQ

प्रश्न : ट्रॅफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीचे पोलीस यांच्यात मुख्य फरक काय आहे?

उत्तर : खाकी वर्दीचे पोलीस हे सामान्य पोलीस (लॉ अँड ऑर्डर) असतात. त्यांचे काम गुन्हे रोखणे, तपास करणे, फौजदारी केसेस हाताळणे हे असते. तर ट्रॅफीक पोलीस फक्त रस्त्यावरील वाहतूक नियंत्रित करतात, अपघात टाळतात आणि ट्रॅफीक नियम मोडणाऱ्यांना दंड करतात. म्हणून ट्रॅफीक पोलिसांची वर्दी सफेद किंवा निळी असते, जेणेकरून दूरूनच ओळखता येईल.

प्रश्न : गाडी थांबवण्याचा आणि कागदपत्रे तपासण्याचा अधिकार फक्त ट्रॅफीक पोलिसांनाच आहे का?

उत्तर : नाही. भारतात ट्रॅफीक पोलीस आणि खाकी वर्दीचे दोन्ही पोलीस गाडी थांबवू शकतात व कागदपत्रे (लाइसन्स, आरसी, पु बुक, प्रदूषण, विमा) तपासू शकतात. ट्रॅफीक पोलीस रोजच्या नियमांसाठी तपासतात, तर खाकी पोलीस नाका बंदी, संशयास्पद वाहन किंवा गुन्ह्याच्या तपासासाठी थांबवतात.

प्रश्न : ट्रॅफीक नियम मोडल्यास दंड कोण भरू शकतो? खाकी पोलीस दंड आकारू शकतात का?

उत्तर : सिग्नल तोडणे, ओव्हर स्पीड, हेल्मेट न घालणे अशा ट्रॅफीक नियम मोडल्यास दंड फक्त ट्रॅफीक पोलीसच भरू शकतात. खाकी पोलीस दंड आकारत नाहीत; ते फक्त गंभीर गुन्हा (दारू पिऊन गाडी चालवणे, चोरीची गाडी) असल्यास एफआयआर करतात किंवा गाडी जप्त करतात.

