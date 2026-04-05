पार्किंग करतानाची एक चूक महागात पडली! नातवाच्या ड्रायव्हरलेस 'थार'खाली चिरडून आजीचा मृत्यू | Video

Horrible Accident On CCTV: नातवाच्या गाडीसाठी गेट उघडायला आलेल्या वयोवृद्ध महिलाचा अत्यंत हृदयद्रावक पद्धतीने अंत झाला. हा व्हिडीओ पाहून तुम्हालाही बसेल धक्का...

स्वप्निल घंगाळे | Updated: Apr 5, 2026, 07:15 AM IST
हादरवून टाकणारा व्हिडीओ आला समोर

Horrible Accident On CCTV: उत्तर प्रदेशमधील फारुखाबादमध्ये एक विचित्र अपघात समोर आला आहे. या ठिकाणी एका वयस्कर महिलेचा थारखाली चिरडून मृत्यू झाला आहे. विशेष म्हणजे ज्या थारखाली ही महिला सापडली ती तिचा नातूच चालवत होता. हा सारा घटनाक्रम सीसीटीव्हीमध्ये कैद झाला असून अपघात राहत्या घराबाहेरच घडला.

नातवाच्या गाडीसाठी गेट उघडलं अन्...

मयत वयस्कर महिलेचा नातू थार गाडी पार्क करत असताना हा अपघात झाला. घराच्या कम्पाऊंडमध्ये कार पार्क करत असताना गेट उघडण्यासाठी आलेल्या आजीला गाडीने चिरडलं. घराच्या गेटवर आलेल्या कारला आतमध्ये घेण्यासाठी आजी पुढे आली आणि तिने गेट उघडलं. नातवाने गाडी घराच्या कम्पाऊंडमध्ये टाकली. त्यानंतर आजी गेट लावून आतमधल्या बाजूला गेल्याचं सीसीटव्ही फुटेजमध्ये दिसत आहे. मात्र आजीने गेटला कडी लावण्याच्या आधीच थार रिव्हर्स येऊ लागली. 

नेमकं घडलं काय?

कार उतारावून एवढ्या वेगाने मागे आली की या आजीला कारच्या मार्गातून बाजूला होण्याची वेळ मिळाला नाही. कार मागे येत असल्याचं पाहून ही आजी जोरजोरात ओरडू लागली. कार अंगावर येऊ नये म्हणून ती मागे मागे पळत होती मात्र एका क्षणी ती कार आणि घरासमोरच असलेल्या रस्त्याच्या पलीकडील बाजूच्या घराच्या कम्पाऊंड वॉलदरम्यान सापडली. रिव्हर्स येणारी थार आणि भिंतीदरम्यान ही महिला अडकली. कारने या महिलेला जोरदार धडक दिल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला. गाडी धडकून थोडी पुढे आली आणि तितक्याच ही शुद्ध हरवलेली महिला खाली बसली असता गाडी पुन्हा मागे गेली आणि तिच्यावर आदळली.

वडिलांना हाक मारत घरात पळाला नातू

हा सारा प्रकार तिचा नातू हताश होऊन पाहत राहिला. त्याने कार पुढे ढकलण्याचा आणि आजीचा वाचवण्याचा प्रयत्न केला, मात्र तो पूर्णपणे व्यर्थ गेला. घाबरलेला हा तरुण वडिलांना हाक मारत मारत घरात धावला. दरम्यान, हा अपघात पाहणाऱ्यांनी कार रोखण्याचा आणि महिलेला मदत करण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यात त्यांना यश आलं नाही. या घटनेचा धक्कादायक व्हिडीओ हादरवून टाकणार आहे. अनेकांनी नातवाने कार पार्क केल्यावर तिला हॅण्ड ब्रेक न लावल्याने कार मागे गेली आणि त्यातच आजीचा मृत्यू झाल्याचं म्हटलं आहे. तुम्हीच पाहा हा व्हिडीओ...

पोलीस करत आहेत तपास

मिळालेल्या माहितीनुसार, या महिलेचा मृत्यू अतिरिक्त रक्तस्राव आणि अंतर्गत जखमांमुळे झाल्याची माहिती समोर आली आहे. या घटनेची माहिती मिळताच पोलिसांनी घटनास्थळी धाव घेतली असून या प्रकरणाचा तपास सुरु केला आहे. प्रथमदर्शनी हा अपघात वाटत असला तरी सीसीटीव्ही आणि इतर माध्यमांमधून तपास केला जात आहे. या प्रकरणामागे इतर काही कारणं तर नाहीत ना याचा पोलीस शोध घेत आहेत. 

Swapnil Ghangale

स्वप्निल घंगाळे हे मागील 12 वर्षांहून अधिक काळापासून डिजिटल पत्रकारितेमध्ये सक्रीय आहेत. 'महाराष्ट्र टाइम्स', 'लोकसत्ता' यासारख्या नामांकित कंपन्यांमध्ये त्यांनी यापूर्वी काम केलेलं आहे. राजकीय बातम्यांबरोबरच ताज्या घडामोडी, ट्रेण्डींग/ व्हायरल, टेक्नोलॉजी, क्रीडा, मनोरंजन अशा सर्वच क्षेत्रातील बातम्यांमध्ये हातखंडा आहे. अवांतर वाचनाबरोबरच बातम्यांव्यतिरिक्त सोशल मीडियावर लिहायची आवड आहे. फावल्या वेळात चित्रपट पाहणे, भटकंती करायला आवडतं. बातमी अचूक असावी असा त्यांचा कटाक्षाने प्रयत्न असतो. सध्या ते 'झी 24 तास'मध्ये 'डेप्युटी न्यूज एडिटर' म्हणून कार्यरत आहेत.

इतर बातम्या

बीड जिल्ह्यात 128 पुतळे अनधिकृत, यावर बंधन हवं का?

महाराष्ट्र बातम्या