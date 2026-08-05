/संसदेचे अधिवेशन सुरू असताना आली वाईट बातमी, लोकसभेच्या सह-संचालकाने जीवन संपवलं, लिहिली १० पानी सुसाईड नोट

नवी दिल्ली: लोकसभेतील एका सह-संचालकाने (Joint Director) प्रचंड कर्जाच्या ओझ्याखाली दबून आत्महत्या केली. रविवारी त्यांच्या राहत्या घरी त्यांचा मृतदेह लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. घटनेच्या वेळी त्यांची पत्नी घरी नव्हती; ती परत आल्यावर त्यांनी पोलिसांना याची माहिती दिली आणि त्यानंतर पोलीस आणि फॉरेन्सिक पथक घटनास्थळी दाखल झाले. घरात सापडलेल्या १० पानी चिठ्ठीत आर्थिक तणाव आणि सुमारे ७० लाख रुपयांच्या कर्जाचा उल्लेख आढळला आहे.
पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, गौरव गौतम (वय ४०) हे 'केंद्रीय विहार-२' मधील 'पॉकेट-७' मध्ये आपल्या कुटुंबासह राहत होते. रविवारी संध्याकाळी त्यांची पत्नी दिल्लीला गेली होती आणि घर रिकामे होते. परत आल्यावर त्यांना गौरव यांचा मृतदेह छताच्या पंख्याला लटकलेल्या अवस्थेत आढळला. त्यांचा आक्रोश ऐकून शेजारी धावून आले आणि त्यांना तातडीने सेक्टर-११० मधील 'यथार्थ हॉस्पिटल'मध्ये नेण्यात आले, जिथे डॉक्टरांनी त्यांना मृत घोषित केले.
हे ही वाचा
तपास पथकाने खोलीत सापडलेली आत्महत्येची चिठ्ठी ताब्यात घेतली आहे. चिठ्ठीतील हस्ताक्षर आणि इतर तपशीलांची सत्यता पडताळण्यासाठी फॉरेन्सिक तपासणी केली जाईल, असे पोलिसांनी सांगितले. प्राथमिक तपासातून असे समोर आले आहे की, गौरव गौतम हे बऱ्याच काळापासून आर्थिक तणावाखाली होते.
आत्महत्येच्या चिठ्ठीत नमूद केले आहे की, विविध कारणांमुळे त्यांच्यावर सुमारे ७० लाख रुपयांचे कर्ज झाले होते आणि ते त्याची परतफेड करण्यास असमर्थ होते. याच मानसिक तणावामुळे त्यांनी हे टोकाचे पाऊल उचलण्याचा निर्णय घेतला. तसेच, आपल्या मृत्यूसाठी कुटुंबातील कोणताही सदस्य जबाबदार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.
हे ही वाचा
दरम्यान, या प्रकरणात आर्थिक विवंचनेव्यतिरिक्त इतर कोणता अँगल आहे का याचा तपास पोलीस करत आहे. त्यामुळे या आत्महत्येचा आणखी काही कारण आहे का यावरही पोलिसांची करडी नजर आहे. दरम्यान, संसदेचे पावसाळी अधिवेशन सुरू असताना घडलेल्या या घटनेने नवी दिल्लीत खळबळ माजली आहे. संसदेतील एक कर्मचारी अशा प्रकारे आपली जीवन यात्रा संपवली यामागे संसद परिसरात चर्चा सुरू झाली आहे. कर्मचारी आणि खासदार यांच्यात चर्चा सुरू होती.