/शाळेच्या बसवर कोसळले झाड; सहा वर्षीय चिमुकलीचा मृत्यू, हृदय पिळवटून टाकणारी घटना!

कर्नाटकातील मंगळुरू येथे बुधवारी सकाळी एक हृदयद्रावक अपघात घडला. विद्यार्थ्यांना शाळेत घेऊन जाणाऱ्या बसवर अचानक मोठे झाड कोसळल्याने सहा वर्षीय विद्यार्थिनीचा दुर्दैवी मृत्यू झाला, तर चार विद्यार्थी जखमी झाले. या घटनेमुळे परिसरात शोककळा पसरली असून, स्थानिक प्रशासनाने अपघाताच्या कारणांचा तपास सुरू केला आहे. प्राथमिक माहितीनुसार, मुसळधार पाऊस आणि जोरदार वाऱ्यामुळे झाडाची फांदी नव्हे, तर संपूर्ण झाड बसवर कोसळल्याचे सांगितले जात आहे.
मंगळुरू परिसरातील विद्यार्थ्यांना घेऊन शाळेकडे निघालेल्या बसवर अचानक रस्त्याच्या कडेला असलेले मोठे झाड कोसळले. बसमध्ये अनेक विद्यार्थी उपस्थित होते. झाड थेट बसच्या एका बाजूवर पडल्याने बसचे मोठे नुकसान झाले. अपघात इतका गंभीर होता की बसमधील काही विद्यार्थी अडकून पडले. स्थानिक नागरिक आणि बचाव पथकाने तातडीने मदतकार्य सुरू करून विद्यार्थ्यांना बाहेर काढले.
या अपघातात अवघ्या सहा वर्षांच्या विद्यार्थिनीचा जागीच मृत्यू झाला. तसेच चार विद्यार्थ्यांना गंभीर आणि किरकोळ स्वरूपाच्या दुखापती झाल्या. जखमी विद्यार्थ्यांना तातडीने जवळच्या रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. डॉक्टरांच्या देखरेखीखाली त्यांच्यावर उपचार सुरू असून, त्यांची प्रकृती स्थिर असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.
स्थानिक प्रशासनाच्या प्राथमिक तपासानुसार, गेल्या काही दिवसांपासून सुरू असलेल्या मुसळधार पावसामुळे आणि वेगवान वाऱ्यामुळे झाडाची मुळे कमकुवत झाली होती. त्यामुळे बस जात असतानाच झाड अचानक कोसळले. या अपघातात चालकाला बसवर नियंत्रण ठेवण्याची संधीही मिळाली नाही. हवामानामुळे घडलेला हा दुर्दैवी अपघात असल्याचे प्राथमिक निरीक्षणात समोर आले आहे.
अपघाताची माहिती मिळताच पोलीस, अग्निशमन दल आणि आपत्कालीन सेवा घटनास्थळी दाखल झाल्या. झाड हटवून बसमध्ये अडकलेल्या विद्यार्थ्यांना बाहेर काढण्यात आले. स्थानिक नागरिकांनीही बचावकार्यात सक्रिय सहभाग घेतला. त्यानंतर वाहतूक सुरळीत करण्यासाठी प्रशासनाने रस्ताही तातडीने मोकळा केला.
या दुर्घटनेनंतर जिल्हा प्रशासनाने सविस्तर चौकशीचे आदेश दिले आहेत. परिसरातील धोकादायक आणि जुनी झाडे ओळखून त्यांची तपासणी करण्याचे निर्देश संबंधित विभागांना देण्यात आले आहेत. भविष्यात अशा प्रकारच्या दुर्घटना टाळण्यासाठी रस्त्यालगतच्या झाडांचे नियमित सर्वेक्षण आणि देखभाल करण्यावर भर दिला जाणार असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.
या दुर्घटनेनंतर शाळा बसच्या मार्गावरील सुरक्षेचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे. विशेषतः पावसाळ्यात रस्त्यालगत असलेल्या जुन्या झाडांची तपासणी, धोकादायक झाडे हटविणे आणि शालेय वाहतुकीसाठी सुरक्षित मार्ग निश्चित करणे आवश्यक असल्याची मागणी पालकांकडून होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, नैसर्गिक आपत्तीचा धोका लक्षात घेऊन स्थानिक प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना अधिक प्रभावीपणे राबविण्याची गरज आहे.