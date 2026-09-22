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फक्त SMS आणि कॉलिंगचा स्वस्त रिचार्ज प्लान द्या; जबरदस्ती डेटा प्लान देणाऱ्या Jio-Airtel-Vi-BSNL कंपन्यांना सरकारचा मोठा झटका

ग्राहकांच्या माथी जबरदस्तीने डेटा प्लान थोपवणाऱ्या Jio-Airtel-Vi-BSNL सर्व मोबाईल कंपन्यांना सरकारने जबरदस्त झटका दिला आहे.  फक्त SMS आणि कॉलिंगचा स्वस्त रिचार्ज उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश सरकारने दिले आहेत.  

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 22, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Sep 22, 2026, 05:05 PM IST
फक्त SMS आणि कॉलिंगचा स्वस्त रिचार्ज प्लान द्या; जबरदस्ती डेटा प्लान देणाऱ्या Jio-Airtel-Vi-BSNL कंपन्यांना सरकारचा मोठा झटका

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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