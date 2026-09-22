/फक्त SMS आणि कॉलिंगचा स्वस्त रिचार्ज प्लान द्या; जबरदस्ती डेटा प्लान देणाऱ्या Jio-Airtel-Vi-BSNL कंपन्यांना सरकारचा मोठा झटका

TRAI Mandates Launch Cheaper Voice And Sms Plans : TRAI च्या एका निर्णयामुळे मोबाईल ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. व्हॉइस कॉल आणि SMS साठी कमी दराच्या रिचार्जचे पर्याय देणे टेलिकॉम कंपन्यांना बंधनकारक असल्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. 30 दिवस आणि त्यापेक्षा कमी वैधतेचे प्लॅन उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
यामुळे ग्राहकांना आपल्या गरजेनुसार रिचार्ज करण्याचा अधिक पर्याय मिळणार. डेटासह रिचार्ज नको असलेल्या ग्राहकांना स्वतंत्र पर्याय उपलब्ध होणार आहे. TRAIकडून दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (तेरावी सुधारणा) विनियम 2026 अतंर्गत Jio-Airtel-Vi-BSNL सर्व मोबाईल कंपन्यांना आदेश देण्यात आले आहेत.
भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) एक महत्वाचा आदेश जारी केला आहे. यामुळे प्रीपेड मोबाईल फोन रिचार्ज करणाऱ्या लाखो ग्राहकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. ट्रायने 'दूरसंचार ग्राहक संरक्षण (तेरावी सुधारणा) नियम, 2026' चे नियम जारी केले आहेत.
नव्या आदेशानुसार, जिओ, एअरटेल, व्हीआय आणि बीएसएनएल यांना आता ग्राहकांना फक्त कॉल्स आणि एसएमएसचा समावेश असलेले नवीन आणि परवडणारे मोबाईल रिचार्ज उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे ग्राहकांना सक्तीच्या डेटा प्लॅन घ्यावा लागणार नाही. ग्राहकांना परवडणारे रिचार्ज उपलब्ध होणार आहे. ट्रायने या संदर्भात एक अधिसूचना देखील जारी केली आहे.
ट्रायने नव्या नियमानुसार दूरसंचार कंपन्यांना आदेश दिले आहेत. ग्राहकांना परवडणारे मोबाईल रिचार्ज उपलब्ध करून दिले पाहिजेत . ज्यांना मोबाईल रिचार्ज करताना डेटाची आवश्यकता नसते, त्यांच्यासाठी अधिक आणि स्वस्त पर्याय उपलब्ध करुन देण्याचे आदेश दिले आहेत.
दूरसंचार कंपन्यांना फक्त व्हॉइस आणि एसएमएस एसटीव्ही सेवा द्यावी लागणार आहे. 30 दिवस किंवा त्यापेक्षा कमी वैधतेसाठी अशा योजना अनिवार्य करण्यात आल्या आहेत. ग्राहकांना दर महिन्याला त्याच तारखेला नूतनीकरणाचा पर्यायही द्यावा लागेल.
30 दिवसांपेक्षा जास्त वैधता असलेला किमान एक व्हॉइस-एसएमएस प्लॅन देखील अनिवार्य करण्यात आला आहे.
ट्रायच्या निर्णयामुळे ग्राहकांना मोठा फायदा होणार आबे. जे ग्राहक डेटा वापरत नाहीत, त्यांना डेटासाठी विनाकारण पैसे द्यावे लागणार नाहीत. ग्राहक त्यांच्या गरजा आणि खर्चानुसार लहान किंवा मोठे रिचार्ज निवडू शकतात. जवळपास सर्वच दूरसंचार कंपन्या जबरदस्ती डेटा प्लानसह मोबाईल रिचार्ज देत होत्या. यामुळे ग्राहकांना डेटा ची गरज नसताना जबरदस्ती मोठ्या रकमेच्या रिचार्ज करावा लागत आहे.