रात्री 2.17 ला एक्स्प्रेस हत्तीच्या कळपाला धडकली, 8 हत्तींचा जागीच मृत्यू; 5 डब्बे रुळावरुन घसरले अन्..

Train Accident: आसाममध्ये एक विचित्र आणि तितकाच भयानक रेल्वे अपघात झाला आहे. आसाममधील होजाई जिल्ह्यामध्ये आज सकाळी हा विचित्र अपघात झाला ज्यामध्ये सैरांग-नवी दिल्ली राजधानी एक्स्प्रेस ट्रेन एका हत्तींच्या कळपाला धडकली. ही धडक इतकी जोरदार होती की कळपातील 8 हत्तींचा जागीच मृत्यू झाला. एक हत्ती गंभीररित्या जखमी झाला असून वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे. या धडकेचा इम्पॅक्ट इतका होता की राजधानीचे पाच डब्बे रुळावरुन खाली उतरले.
नॉर्थईस्ट फ्रंटियर रेल्वेचे (एनआफआर) प्रवक्त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, रेल्वे हत्तींच्या कळपाला धडकल्याने रेल्वे इंजिन आणि पाच डब्बे रुळावरुन खाली उतरले. हा अपघात शुक्रवार आणि शनिवारच्या मध्यरात्रीनंतर रात्री 2 वाजून 17 मिनिटांनी झाला. जामुनामुख-कंपुर सेक्शनमधील चंगजुराई सेक्शनमध्ये हा अपघात झाला. या ट्रेनमध्ये तुलनेनं कमी गर्दी असल्याने कोणत्याही प्रवाशाला गंभीर इजा झाली नाही.
नागाव डिव्हिजनल फॉरेस्ट ऑफिसर सुहास कदम यांनी घटनास्थळीवर वन विभागाची तुकडी पोहोचली असून येथील परिस्थितीचा आढवा घेतला जात आहे, असं सांगितलं. स्थानिकांनी दिलेल्या माहितीनुसार, या कळपामध्ये 8 ते 9 हत्ती होते. या अपघातात जवळपास संपूर्ण कळपच मृत्यूमुखी पडला आहे.
रेल्वेच्या अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, लोको पायलेटने ट्रॅकवर हत्ती दिसल्यानंतर आतप्कालीन ब्रेक दाबला. मात्र ट्रेनने हत्तींना धडक दिली. त्यामुळेच डब्बे ट्रॅकवरुन उतरले. घटनास्थळाजवळ कोणताही इलिफंट कॉरिडोअर नाही.
या अपघातामुळे प्रभावित झालेल्या रेल्वेच्या सेक्शनमधून गुजरातला जाणाऱ्या अप लाइनवरील रेल्वेना डायव्हर्ट करण्यात आलं आहे. अपघात झालेल्या ठिकाणी रेल्वे मार्ग मोकळा करण्याचं काम सुरु आहे. मदतकार्यासाठी पाठवण्यात आलेली ट्रेन घटनास्थलाजवळ पोहोचली आहे. रुळांवर मेलेल्या हत्तींचे अवशेष पडले असून ते बाजूला केले जात आहे. मात्र यामुळे या मार्गावरुन आसाम आणि ईशान्य भारतात जाणाऱ्या रेल्वे गाड्यांच्या वेळापत्रकावर परिणाम झाला आहे. सैरांग-नवी दिल्ली राजधानी एक्सप्रेस मिझोरमच्या सैरांगपासून दिल्लीतील आनंद विहार टर्मिनसपर्यंत धावते. ही या मार्गावरील एक प्रमुख ट्रेन आहे.