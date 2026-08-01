/ट्रेनमध्ये भीक मागून दोन तासात हजारोंची कमाई? Viral Video मधील दाव्यावर सोशल मीडियावर रंगली चर्चा

सोशल मीडियावर सध्या एका व्हिडीओची जोरदार चर्चा सुरू आहे. या व्हिडिओमध्ये दोन तरुणांनी भारतीय रेल्वेच्या गाड्यांमध्ये भीक मागून केवळ दोन तासात 6,200 रुपये जमा केल्याचा दावा केला आहे. या दाव्याची अधिकृत पुष्टी झालेली नसली, तरी व्हिडिओमुळे नेटकऱ्यांमध्ये मोठी चर्चा रंगली आहे.
व्हायरल होत असलेल्या व्हिडिओमध्ये दोघे तरुण रेल्वेच्या विविध डब्यांमध्ये फिरून प्रवाशांकडे आर्थिक मदतीची विनंती करताना दिसतात. साधारण दोन तास हा प्रयोग केल्यानंतर त्यांनी जमा झालेली रक्कम मोजल्याचा दावा व्हिडिओमध्ये करण्यात आला आहे. त्यानुसार त्यांच्या हातात तब्बल 6,200 रुपये जमा झाल्याचे दाखवण्यात आले आहे.
व्हिडीओमध्ये आणखी एक धक्कादायक दावा करण्यात आला आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने दररोज फक्त दोन तास अशाच पद्धतीने भीक मागितली, तर महिन्याला जवळपास 1.9 लाख रुपयांपर्यंत कमाई होऊ शकते, असे कंटेंट तयार करणाऱ्यांनी म्हटले आहे. मात्र, या आकड्याला कोणताही अधिकृत किंवा स्वतंत्र पुरावा उपलब्ध नाही.
व्हिडीओतील एका दृश्यात एक तरुण स्वतःला दिव्यांग असल्याचे भासवत लंगडत चालताना दिसतो. त्याच अवस्थेत तो प्रवाशांकडे मदतीची याचना करतो. दुसरा तरुणही प्रवाशांकडून पैसे मागताना दिसतो. व्हिडिओ तयार करणाऱ्यांचा दावा आहे की, अधिक गरजू किंवा दिव्यांग वाटणाऱ्या व्यक्तींना लोकांकडून अधिक मदत मिळते.
हा व्हिडीओ वास्तवावर आधारित आहे की केवळ मनोरंजनासाठी किंवा सोशल मीडिया कंटेंट म्हणून तयार करण्यात आला आहे, याबाबत अद्याप स्पष्टता नाही. व्हिडीओतील दाव्यांना भारतीय रेल्वे किंवा कोणत्याही अधिकृत संस्थेकडून दुजोरा मिळालेला नाही.
व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर सोशल मीडियावर विविध प्रतिक्रिया उमटल्या आहेत. काहींनी याला सामाजिक प्रयोग (Social Experiment) म्हणून पाहिले असून, लोकांच्या भावनिक प्रतिसादाचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न असल्याचे म्हटले आहे. तर अनेकांनी दोन तासांत इतकी मोठी रक्कम जमा होण्याच्या दाव्यावर संशय व्यक्त केला आहे. काहींनी हा व्हिडिओ पूर्णपणे स्क्रिप्टेड असल्याचे म्हटले, तर इतरांनी कोणताही ठोस पुरावा नसताना अशा दाव्यांवर विश्वास ठेवू नये, असे मत व्यक्त केले आहे.
सध्या हा व्हिडीओ सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात शेअर केला जात असला, तरी त्यातील दाव्यांची सत्यता अद्याप पडताळली गेलेली नाही.