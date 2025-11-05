भीषण दुर्घटना! ट्रेनमधून उड्या मारुन रेल्वे रुळ ओलांडताना समोरुन येणाऱ्या एक्स्प्रेसने उडवलं, प्रवाशांच्या मृतदेहाचे अक्षरश: तुकडे

उत्तर प्रदेशातील मिर्झापूर जिल्ह्यात कार्तिक पौर्णिमेच्या दिवशी एक दुर्दैवी दुर्घटना घडली आहे. चुनार रेल्वे स्थानकावर रेल्वेने धडक दिल्याने चार प्रवाशांचा मृत्यू झाला आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, हे सर्व प्रवासी प्लॅटफॉर्म क्रमांक चारवर चोपन-प्रयागराज पॅसेंजर ट्रेनमधून उतरले होते. स्टेशनवर, प्रवाशांनी घाईघाईने रेल्वे रुळ ओलांडण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा विरुद्ध दिशेने येणाऱ्या एक्सप्रेस ट्रेनने (हावडा-कालका नेताजी एक्सप्रेस) त्यांना धडक दिली.
रेल्वे रुळ ओलांडताना ही भीषण दुर्घटना घडली. ट्रेनने धडक दिल्याने भाविकांचा जागीच मृत्यू झाला. सर्व भाविक गंगेत स्नान करण्यासाठी जात होते. या घटनेनंतर चुनार रेल्वे स्थानकावर एकच गोंधळ उडाला. घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या रेल्वे अधिकारी आणि पोलिसांनी मदतकार्य सुरू केलं होतं. प्रशासनाने प्रवाशांना यानिमित्ताने पुन्हा एकदा प्रवाशांना सुरक्षिततेसाठी प्लॅटफॉर्म आणि ओव्हरब्रिजचा वापर करण्याचे आवाहन केलं आहे.
घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांनी सांगितले की, धडक इतकी भीषण होती की मृतदेहांचे तुकडे झाले होते. दुर्घटनेनंतर स्थानकावर आरडाओरड सुरु झाली. जीआरपी आणि आरपीएफ पथकांनी तात्काळ घटनास्थळी पोहोचून जखमींना रुग्णालयात नेलं. मृतदेह ताब्यात घेण्यात आले आहेत आणि पोस्टमॉर्टमसाठी पाठवण्यात येत आहेत. वरिष्ठ अधिकारी परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी घटनास्थळी भेट देत आहेत.
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी चुनार रेल्वे स्थानकावरील दुर्घटनेची दखल घेतली आहे. त्यांनी मृतांच्या कुटुंबियांप्रती शोक व्यक्त केला. जखमींना चांगले आणि त्वरित उपचार देण्याचे निर्देश त्यांनी अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. जखमी लवकर बरे व्हावेत यासाठी त्यांनी प्रार्थना केली आहे.
बुधवारी सकाळी 9.30 वाजता (कार्तिक/देव दिवाळी निमित्त) मिर्झापूर जिल्ह्यातील चुनार रेल्वे स्थानकावर ही दुर्दैवी रेल्वे दुर्घटना घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, प्रवासी रेल्वे रूळ ओलांडत असताना ही दुर्घटना घडली. हे सर्व भाविक गंगेत स्नान करण्यासाठी जात होते. ज्या पॅसेंजर ट्रेनमधून प्रवासी चुनारला पोहोचले होते, त्या पॅसेंजर ट्रेनमधून प्लॅटफॉर्मऐवजी विरुद्ध बाजूने उतरले. त्याच वेळी, या सर्व प्रवाशांना दुसऱ्या दिशेने येणाऱ्या 12311 क्रमांकाच्या (हावडा-कालका नेताजी एक्सप्रेस) ट्रेनने धडक दिली. प्रवाशांनी फूट ओव्हरब्रिज ऐवजी ट्रॅक ओलांडण्याचा प्रयत्न केल्याने त्यांना जीव गमवावा लागला.