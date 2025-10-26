English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
ट्रेनच्या वॉशरूममध्ये बनवलं बेडरूम! सीट न मिळाल्याने प्रवाशाने टॉयलेटमध्येच केला प्रवास, व्हायरल Video पाहून व्हाल थक्क!

Viral Video Passenger Turns Train Washroom into Bedroom: सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडीओमध्ये, एक प्रवासी ट्रेनच्या वॉशरूमला स्वतःच्या खाजगी खोलीत बदलतो. तो आत एका खाटेवर आरामात झोपलेला दिसतो. लोक आश्चर्यचकित झाले आहेत आणि व्हिडीओवर विविध प्रतिक्रिया देत आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Oct 26, 2025, 09:39 AM IST
Viral Video Passenger Turns Train Washroom into Bedroom: भारतीय रेल्वेमध्ये प्रवास करणं म्हणजे प्रत्येक वेळी एक वेगळा अनुभव कधी सुंदर दृश्यं, कधी गर्दी, आणि कधी काही अशा घटना ज्या पाहून सगळेच थक्क होतात. सध्या अशाच एका व्हिडीओने सोशल मीडियावर जबरदस्त धूम उडवली आहे. या व्हिडीओत एक प्रवासी इतका हुशार निघाला की सीट न मिळाल्याने त्याने ट्रेनचं वॉशरूमचं रूपांतर थेट बेडरूममध्ये केलं! होय, खरंच! त्याने टॉयलेटच्या आत चारपाई लावली, गादी घातली आणि अगदी आरामात झोपलाही!

व्हिडीओने उडवली सोशल मीडियावर धूम

हा अजब व्हिडीओ इन्स्टाग्रामवर कंटेंट क्रिएटर विशाल यांनी शेअर केला असून, व्हिडीओ पोस्ट झाल्यानंतर काही तासांतच लाखो व्ह्यूज मिळाले आहेत. लोक या प्रवाशाच्या ‘क्रिएटिव्हिटी’वर थक्क झाले आहेत. व्हिडीओत दिसतं की ट्रेनच्या टॉयलेटमध्ये एक व्यक्ती अगदी सहज झोपलेला आहे. त्याच्या आजूबाजूला त्याचं सामान, बॅग्ज, बिछाना सगळं व्यवस्थित ठेवलेलं आहे. अगदी असं वाटतंय जणू तो टॉयलेटमध्ये नाही तर छोट्या ‘प्रायव्हेट रूम’मध्ये झोपला आहे.

वॉशरूमचं ‘मिनी रूम’मध्ये रूपांतर

त्या व्यक्तीने टॉयलेटच्या खिडकीला एक चारपाई बांधली आहे आणि तिचा वापर त्याने बेडसारखा केला आहे. खिडकीच्या एका बाजूला गादी घातलेली दिसली आणि तो प्रवासी अगदी रिलॅक्स झोपला आहे. व्हिडीओच्या पार्श्वभूमीवर आवाज ऐकू येतो, “भाईने वॉशरूमला बेडरूम बनवलं!” यानंतर विशाल त्याला विचारतो, “भाई, हे सगळं घरचं सामान आहे का?” त्यावर तो प्रवासी हसत म्हणतो, “हो!” हा संवाद आणि परिस्थिती पाहून सगळ्यांनाच हसू येतं, पण काहींनी याला जबाबदारीचा अभाव म्हटलं आहे.

A post shared by VishaL (@mr.vishal_sharma_)

लोकांच्या भन्नाट प्रतिक्रिया 

हा व्हिडीओ पाहून सोशल मीडिया युजर्सच्या प्रतिक्रिया वेगवेगळ्या आल्या आहेत. एका यूजरने मजेत लिहिलं की, “हा तर खरंच सफरीचा मजा घेतोय, बाकी लोक उभं राहायला जागा शोधतायत!” तर दुसऱ्याने म्हटलं, “आता पुढच्या स्टेशनवर रेल्वेवाले याला उतरवणारच!” पण काहींनी गंभीरपणे म्हटलं की,  “ही सार्वजनिक संपत्ती आहे. लोकांना जागेची अडचण असली तरी वॉशरूम असं वापरणं चुकीचं आहे.”

रेल्वेकडून अद्याप प्रतिक्रिया नाही

या घटनेवर भारतीय रेल्वेने अजून कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. मात्र हा व्हिडीओ पाहून अनेक प्रश्न उपस्थित होत आहेत.  भारतीय रेल्वेमध्ये वाढती गर्दी, कमी सीट्स आणि प्रवाशांचा गैरजबाबदार वर्तन यामुळे अशा घटना घडतात का? किंवा हा प्रवासी फक्त थोडा आराम शोधत होता आणि त्यासाठी वॉशरूमचाच उपयोग केला? रेल्वे प्रशासन या प्रकरणावर कोणती कारवाई करणार याची सगळ्यांनाच उत्सुकता आहे.

सोशल मीडिया युजर्सची भन्नाट कमेंट्स

व्हिडीओखाली युजर्सनी भन्नाट कमेंट्स केल्या आहेत.  “रेल्वेने आता टॉयलेट बेडरूम कोच सुरू करावे!” “हा तर फर्स्ट क्लास लक्झरीचा अनुभव घेतोय.” “सार्वजनिक जागेचा गैरवापर नाही, ही तर कमाल जुगाड आहे!” या सगळ्यांमध्ये एक गोष्ट स्पष्ट आहे की, भारतीय प्रवासी जगातले सर्वात क्रिएटिव्ह लोक आहेत!

