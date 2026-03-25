Explained: लोकसभेत ट्रान्सजेंडर दुरुस्ती विधेयक 2026 मंजूर; स्व-ओळख हक्कावरून वाद, विरोधकांचा सभात्याग

Transgender Bill passed in Lok Sabha: मंगळवारी लोकसभेत विरोधकांच्या वॉकआउटदरम्यान ट्रान्सजेंडर (अधिकार संरक्षण) दुरुस्ती विधेयक 2026 (Transgender Persons (Protection of Rights) Amendment Bill, 2026) आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाद्वारे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या स्व-ओळख (self-determination) हक्काला मर्यादा आणत लिंग निश्चितीसाठी वैद्यकीय मंडळाच्या तपासणीची तरतूद करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर सभागृहात तीव्र राजकीय संघर्ष पाहायला मिळाला.
हे विधेयक केंद्र सरकारकडून मांडण्यात आले असून केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी ते सादर करताना सांगितले की, हा कायदा “जैविक कारणांमुळे भेदभाव सहन करणाऱ्या आणि समाजातून वंचित राहिलेल्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींच्या संरक्षणासाठी” आहे. जबरदस्तीने ट्रान्सजेंडर बनवण्याच्या प्रकारांना आळा घालणे आणि त्यांच्या विरोधातील गुन्ह्यांसाठी कडक शिक्षा देणे हा या विधेयकाचा उद्देश असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच, नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील सरकार ट्रान्सजेंडर सक्षमीकरणासाठी सातत्याने काम करत असल्याचा दावा त्यांनी केला.
काँग्रेस, समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, डीएमके, शिवसेना (UBT), राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि CPI(M) या पक्षांच्या खासदारांनी मंत्र्यांच्या उत्तरावर असमाधान व्यक्त करत सभागृहातून वॉकआउट केला. विरोधकांनी या विधेयकाला सर्वोच्च न्यायालयाच्या 2014 च्या ‘NALSA’ निकालाच्या विरोधात असल्याचे सांगत “संविधानिक नैतिकतेवर आघात” असल्याची टीका केली.
लोकसभेतील विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांनी या विधेयकाला “प्रतिगामी” ठरवत ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या ओळखीवर आणि हक्कांवर हल्ला असल्याचे म्हटले. त्यांनी ट्रान्सजेंडर कार्यकर्ते आणि नागरी समाज प्रतिनिधींशी भेट घेतल्यानंतर या विधेयकाचा तीव्र विरोध दर्शवला. या प्रतिनिधींनी प्रियांका गांधी वाड्रा यांचीही भेट घेतली असून काँग्रेसने विधेयक मागे घेण्याची मागणी केली.
राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनी सरकारवर प्रश्न उपस्थित करत, कोणतीही सखोल चर्चा किंवा सल्लामसलत न करता हे विधेयक इतक्या घाईत का आणले जात आहे, असा सवाल केला. “जगात युद्धसदृश परिस्थिती असताना आणि भारताच्या ऊर्जा सुरक्षेसारखे गंभीर मुद्दे असताना, अशा विधेयकांवर संसदेत विस्तृत चर्चा होणे गरजेचे आहे,” असे त्या म्हणाल्या. विरोधकांनी हे विधेयक मागे घ्यावे किंवा संसदीय समितीकडे पाठवावे, अशी मागणीही केली.
दुसरीकडे, भाजप खासदार प्रताप चंद्र सारांगी यांनी विधेयकाचे समर्थन करत स्व-ओळख तत्त्वामुळे भविष्यात आरक्षणाचा गैरवापर होऊ शकतो, असे मत व्यक्त केले. “कोणीही स्वतःची ओळख बदलून लाभ घेऊ शकतो, त्यामुळे हे विधेयक ट्रान्सजेंडर समुदायाला घुसखोरांपासून संरक्षण देणारे आहे,” असे ते म्हणाले.
चर्चेला उत्तर देताना मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी पुन्हा एकदा अधोरेखित केले की, हा कायदा खऱ्या अर्थाने वंचित आणि भेदभाव सहन करणाऱ्या ट्रान्सजेंडर व्यक्तींसाठी आहे. त्यांनी ट्रान्सजेंडर सक्षमीकरणासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांचा उल्लेख करत द्वारका येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल डिफेन्समधील कँटीन ट्रान्सजेंडर व्यक्तींकडून चालवली जात असल्याचे उदाहरण दिले.
शिवसेना खासदार नरेश म्हस्के यांनी या विधेयकाला ठाम पाठिंबा दर्शवला. त्यांनी सांगितले की, समाजाच्या मुख्य प्रवाहापासून दूर राहिलेल्या ट्रान्सजेंडर बांधवांना सन्मानाने जगण्याचा अधिकार मिळवून देणे ही काळाची गरज आहे.
महाराष्ट्र सरकारच्या ‘महाराष्ट्र ट्रान्सजेंडर धोरण 2024’चा उल्लेख करत त्यांनी सांगितले की, ओळखपत्र, रेशन कार्ड आणि निवास प्रमाणपत्र यांसारख्या मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्यात राज्य सरकारने महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. तसेच, या विधेयकामुळे ट्रान्सजेंडर व्यक्तींवरील भेदभाव, छळ आणि शोषणाविरुद्ध कठोर कारवाईची तरतूद असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
दरम्यान, ट्रान्सजेंडर हक्क संघटना आणि नागरी समाजाने या विधेयकाचा तीव्र निषेध करत याला “अन्यायकारक” आणि “हक्कांवर गदा आणणारे” असल्याचे म्हटले आहे.
एकीकडे सरकार या विधेयकाला ट्रान्सजेंडर समुदायाच्या संरक्षण आणि सक्षमीकरणासाठी महत्त्वाचे पाऊल मानत असताना, दुसरीकडे विरोधक आणि कार्यकर्ते याला स्व-ओळख हक्कांवर मर्यादा आणणारा निर्णय म्हणून पाहत आहेत. त्यामुळे हे विधेयक केवळ कायदेशीर नव्हे तर सामाजिक आणि राजकीय पातळीवरही मोठ्या चर्चेचा विषय ठरत आहे.