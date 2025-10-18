अजबच! सायंकाळी 7 च्या ठोक्यावर भारतातील 'या' गावामध्ये मोबाईल 'DEAD' होतो; सारं जग यामुळं थक्क, असं आहे तरी काय?

Travel 5 Villages in india : हल्ली 9 ते 5 नोकरीदरम्यान कॉम्प्युटर आणि मोबाईलमध्ये डोकावणारी पिढी असो किंवा मग उतारवयात असणारी पिढी असो, फिरण्याकडे, भटकंतीकडे अनेकांचाच कल दिसतो. जिथं, जेव्हा आणि जशी संधी मिळेल तसं मनसोक्स फिरून यायचं हाच जणू अनेकांच्या जीवनाचा मंत्र. अशा या प्रवासवेड्या मंडळीना त्यांच्याच प्रवासातून नकळत अशी काही ठिकाणं गवसतात जिथं गेलं असता जाणारा प्रत्येकजण एकतर हैराण असतो किंवा त्याला तिथून परतण्याची इच्छाच होत नाही.
जाणून आश्चर्य वाटेल, पण फार दूर जाण्याची गरज नाही; इथं भारतातसुद्धा काही अशी गावं आहेत जिथं चक्क Digital Detox या ट्रेंडमध्ये असणाऱ्या संकल्पनेचा अनुभव घेता येतो. कारण, या गावांमध्ये मोबाईल इंटरनेट बंद ठेवावं लागतं. अशा जगण्याचा खरा अर्थ सांगणाऱ्या गावांमध्ये येणारं एक गाव म्हणजे, मावलिननॉन्ग. आशिया खंडातील सर्वात स्वच्छ गाव अशी या गावाची ओळख. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी या गावात प्लास्टीकचा वापर प्रकर्षानं टाळला जातो, इथं गावकरी हिरीरिनं सहभागी होतात.
पूर्वोत्तर भारतामध्ये असणारं असंच एक गाव म्हणजे मेघालयमधील (Meghalaya) मावफ्लांग. इथं असणाऱ्या खासी समुदायाच्या मान्यतेनुसार लाबासा देवता येथील जंगलांमध्ये राहतात आणि इथं त्यांची पूजा होते. या जंगलातील झाडांची पानंही तोडण्यास मनाई आहे. ज्यामुळं इथं भेट देणाऱ्यांना जंगलातून साधं पान तोडूनही नेता येत नाही.
संपूर्ण जगात एक असं गाव आहे, जे भारतात असून येथील नागरिक फक्त संस्कृत भाषेतच संवाद साधतात. या भाषेचा होणारा लोप थांबलणं आणि ती प्रचलित ठेवणं हा त्यामागचा एक मुख्य हेतू आहे. या गावातचील सूचना फलकही संस्कृतमध्ये आहेत. इथं संस्कृत शिकण्यासाठीची शिबिरं आयोजित केली जातात, जिथं परदेशी नागरिकांचाही मोठा सहभाग असतो.
अरावलीच्या पर्वतीय भागांमध्ये देवमाळी नावाचं गाव असून, इथले नागरिक एकमेकांवर प्रचंड विश्वास ठेवतात. या गावात सलोखा क्षणोक्षणी पाहायला मिळतो. गुर्जर समाजाचं वास्तव्य असणाऱ्या या गावात 50 वर्षांपासून एकही चोरी झालेली नाही. अशा या गावात अनेकांची दारं सताड उघडी असतात.
एक आश्चर्यानं थक्क करणारं गाव इथं महाराष्ट्रातही आहे. जिथं दर दिवशी सायंकाळी 7 वाजता भैरव मंदिरातील सायंकाळी 7 वाजता सायरन वाजताच सर्व नागरिक 90 मिनिटांसाठी मोबाईल आणि टीव्ही बंद करतात. कोविड काळापासून ही परंपरा सुरू झाली, जिथं या काळामध्ये नागरिक एकमेकांशी संवाद आणि सामाजिक ऐक्याच्या अनुषंगानं महत्त्वाच्या गोष्टींना प्राधान्य देतात.