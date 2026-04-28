IRCTC सोबत चला भूतान सफरीवर; खर्च किती, प्रवासाच्या तारखा काय? स्पेशल पॅकेजची A to Z माहिती

IRCTC Bharat Bhutan tour 2026 : उगवत्या सूर्याचा देश अशी ओळख असणाऱ्या भूतान सफरीवर जाण्याची अनेक फिरसत्यांची इच्छा असते. अशाच या देशात भटकंतीसाठी आता रेल्वे विभागानं खास तरतुदी केल्या आहेत. भारतीय रेल्वेच्या अख्तयारित येणाऱ्या IRCTC नं नुकतीच त्याबाबतची घोषणा केली असून, त्यासाठीच्या विशेष अशा भारत गौरव डीलक्स एसी टूरिस्ट ट्रेनचीही घोषणा केली आहे. (Bhutan Travel Package)
दिल्लीच्या सफदरजंग रेल्वे स्थानकातून ही रेल्वे रवाना होईल आणि प्रवाशांना भारतातील पूर्वोत्तर राज्यांमधून पुढं भूतानच्या सीमेपर्यंत नेईल. आयआरसीटीसीच्या भारत-भूटान मिस्टिक माउंटेन टूरची सुरुवात 5 मे 2026 पासून होत आहे. ज्या सफरीचा शेवट 18 मे 2026 रोजी दिल्लीमध्येच होईल.
दिल्ली ते भूतान असा हा प्रवास 13 रात्री आणि 14 दिवसांमध्ये पूर्ण होईल. यामध्ये प्रवाशांना गुवाहाटी, शिलाँगसोबत भूतानच्या पारो आणि थिंपू अशा मुख्य शहरांना भेट देण्याची संधी मिळेल. दिल्लीपासून निघणारी ही ट्रेन गाजियाबाद, अलीगढ़, टूंडला, कानपुर, लखनऊ आणि वाराणासी इथून प्रवाशांना सोबत घेत गुवाहाटीला पोहोचेल. तिथं, पर्यटक चेरापूंजी आणि शिलाँगच्या सफरीनंतर हाशिमारा इथं पोहोचतील. जो भूतानमध्ये प्रवेश करण्यासाठीचा मुख्य रेल्वे पॉईंट आहे.
भारत गौरव लक्झरी ट्रेनमध्ये एकूण 162 प्रवाशांना प्रवास करता येईल. या ट्रेनमध्ये एकूण चार विविध श्रेणींमधील कोच असतील. ज्यामध्ये सुपीरियर एसी I, कूपे आणि केबिन, डीलक्स एसी II टियर आणि कंफर्ट एसी III टियर अशी विभागणी असेल. प्रवाशांना यामुळं त्यांच्या खर्च करण्याच्या क्षमतेनुसार आसनव्यवस्था निवडता येईल.
भूतानसाठीच्या या प्रवासाचा खर्च हा कोचनुसार बदलेल. यामध्ये एसी III साठी 1,16,545 रुपये, एसी II साठी 1,33,210 रुपये आणि प्रीमियम एसी I केबिन/कूपे साठी साधारण 1,41,540 रुपये इतका माणसी खर्च येईल.
वरील रकमेमध्ये संपूर्ण रेल्वेप्रवास, शाकाहारी भोजन, ऑन बोर्ड- ऑफ बोर्ड, हॉटेलांमधील मुक्काम, फिरण्यासाठी एसी कोच आणि प्रवास विमा समाविष्ट असेल. गाईडसाठी दिली जाणारी रक्कम आणि खासगी खर्च मात्र प्रवाशांना करावा लागणार आहे.
IRCTC च्या अधिकृत संकेतस्थळावर या प्रवासासंदर्भातील सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. जर ऑनलाईन तिकीट बुकिंग करता येत नसेल, तर दिल्लीतील नौरोजी नगरस्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटरमध्ये बनवण्यात आलेल्या IRCTC टूरिस्ट सुविधा केंद्रावर जाऊनही तिकीट मिळवता येईल.