आनंद महिंद्रांना सापडला केदारनाथ मंदिराचा भारावणारा दुर्मिळ फोटो; 144 वर्षांपूर्वी कसं होतं हे ठिकाण?

Kedarnath Yatra : सोशल मीडियावर सक्रिय असणाऱ्या लोकप्रिय व्यक्तींमधील एक नाव म्हणजे आनंद महिंद्रा. वाहन निर्मिती आणि इतर अनेक क्षेत्रांमध्ये सक्रीय असणाऱ्या महिंद्रा अँड महिंद्रास कंपनीची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी पार पाडणाऱ्या याच आनंद महिंद्रा यांची आणखी एक ओळख म्हणजे सोशल मीडियाप्रेमी. त्यांनी एखादी पोस्ट केली आणि त्या पोस्टची चर्चा झाली नाही, असं फार कमीच. अशा त्यांच्या या पोस्टमध्ये आता एका अशा फोटोची भर पडली आहे, जो फोटो शतकभराहून अधिक काळापासूनचा असून, त्याची बरीच चर्चा सुरू झाली आहे. हा फोटो आहे केदारनाथ मंदिर परिसराचा.
महिंद्रा यांनी सोशल मीडियावर शेअर केलेला फोटो 144 वर्षांपूर्वीचा असल्याचं सांगण्यात येत आहे. ज्यामध्ये चारधामपैकी एक महत्त्वाचं धाम असणारं केदारनाथ मंदिर पाहायला मिळत आहे. त्यांनी हा फोटो शेअर करत त्या कठीण प्रवास करणाऱ्या यात्रेकरुंना स्मरलं आहे जे तितक्या आव्हानात्मक परिस्थितीमध्येसुद्धा प्रवास करत होते.
महिंद्रा यांनी एक्स पोस्टमध्ये लिहिलं, ‘असं म्हणतात की, हा 1882 मध्ये केदारनाथ मंदिराचा ज्ञात असणाऱ्या टीपलेला सर्वात जुना फोटो आहे. माझी नजरच यावरून हटत नाहीये. तेव्हा रस्ते नव्हते, रेल्वेस्थानकं, सोयी आणि हेलिकॉप्टर नव्हतं. फक्त भगवान शंकराचं हे निवास तेसुद्धा हिमालयाच्या कुशीत.
त्या काळात यात्रेसाठी वेळ, भक्ती आणि सहनशीलता महत्त्वाची होती. हा प्रवास नव्हे तर ते तीर्थक्षेत्र अतीव महत्त्वाचं होतं. आज पाहिलं तर तिथं पोहचणं सोपं झालं आहे आणि हा अनुभव अनेकांसाठी खुला आहे. मात्र, तरीही इथं काही गोष्टी जपण्याची गरज आहे? गरज आहे वेग मंदावण्याची आणि प्रवासाचा अनुभव जगण्याची.’ #SundayWanderer असा हॅशटॅग वापरत त्यांनी हा फोटो शेअर करत प्रवासाकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन मांडला.
Apparently, this is one of the earliest known photographs of the sacred Kedarnath Dham, taken in 1882.
Couldn’t take my eyes off it.
No roads. No railheads. No helicopters.
Just the abode of Lord Shiva, cradled by the Himalayas
Back then, the yatra demanded time, endurance,… pic.twitter.com/UfvWVsmLnf
— anand mahindra (@anandmahindra) April 26, 2026
केदारनाथ मंदिराचं हे छायाचित्र 1882 मध्ये ‘Geological Survey of India’ (GSI) च्या एका मोहिमेदरम्यान टीपण्यात आला होता. सिद्ध भूवैज्ञानिक C.L. Griesbach हे तेव्हा जीएसआयसाठी कार्यरत होते. त्यांनीच हिमालय क्षेत्राच्या सर्वेक्षणादरम्यान हे छायाचित्र टीपलं होतं. त्यावेळी मंदिराच्या आजुबाजूला कोणतंही बांधकाम नव्हतं, होते ते फक्त विशाल हिमालय पर्वत.