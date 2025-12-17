English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
सायली पाटील | Updated: Dec 17, 2025, 12:33 PM IST
हिमाचलमध्ये मोठा घोटाळा? सुट्ट्यांसाठी जाणार असाल तर आधी पाहा 'हा' VIDEO; नेटकरी का करतायत असा दावा?
Himachal Pradeh Manali less snow Patch Video : थंडीच्या दिवसांमध्ये सहसा पर्यटनासाठी, विविध ठिकाणी भटकंतीसाठी जाण्याकडे अनेकांचाच कल असतो. यामध्ये बहुतांश मंडळींचे पाय उत्तरेकडे असणाऱ्या पर्वतीय राज्यांकडे वळतात, त्याहूनही (Himachal Pradesh) हिमाचल प्रदेश या राज्याला अनेकांचीच पसंती. कमी गर्दीची ठिकाणं असो किंवा मग काही साचेबद्ध ठिकाणं असो, फिरस्तीचं वेड असणाऱ्या सर्वांनाच हिमाचल आपलंसं वाटतं. मात्र सोशल मीडियावर व्हायरल होणारा एक व्हिडीओ या हिमाचलची एक वेगळी आणि अनपेक्षित बाजू सध्या सर्वांसमोर आणत आहे. ज्यामुळं सोशल मीडियावर एकच वादाची ठिणगी पडल्याचं दिसून येत आहे. 

हिमाचलमध्ये होतेय प्रवाशांची फसवणूक? 

हिमाचल प्रदेशातील मनाली इथं अनेक पर्यटकांची हजेरी दरवर्षी पाहायला मिळते. मात्र याच (Manali) मनालीमध्ये यंदा मात्र चित्र काहीसं वेगळं आहे. व्हायरल होणाऱ्या व्हिडीओमध्ये हेच पाहायला मिळत आहे. ज्यामध्ये पर्यटकांना तिथं फिरवण्यासाठी नेणाऱ्या Local Guide कडून गंडा घातला जात असून, (Skiing) 'स्कीईंग' या खेळाच्या प्रकारासाठी चक्क एका कृत्रिम, मानवी प्रयत्नांतून एकत्र केलेल्या बर्फाच्छादित परिसरामध्येच पर्यटकांना नेण्यात येत आहे असं सांगणारा व्हिडीओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे. 

मनाली आणि नजीकच्या काही भागांमध्ये अपेक्षित प्रमाणात हिमवृष्टी झालेली नाही. ज्यामुळं त्या भागात स्कीईंग करता येईल इतका बर्फ साठला नसून, स्थानिक वाटाडे मात्र पर्यटकांना अतिशय लहानशा बर्फाच्छादित भागात नेताना दिसत आहेत. ज्यामुळं नजर जाईल तिथं बर्फ पाहायला मिळेल अशा अपेक्षेनं तिथं जाणाऱ्या पर्यटकांचा हिरमोड होत आहे. 

नेटकऱ्यांमध्ये व्हिडीओमुळं का होतोय वाद?

सोशल मीडियावर व्हायरल होणाऱ्या या व्हिडीओमुं नेटकऱ्यांचे दोन गट पडले आहेत. काहींनी हा एक 'घोटाळा'च असल्याचं म्हटलं आहे, तर काहींनी पर्यटनासाठी जाण्यापूर्वी तुम्ही ज्या भागांमध्ये जात आहात, तेथील हवामानाची सद्यस्थिती आणि कोणत्या ऋतूमध्ये तिथं जाणं योग्य असेल याची पुन:पडताळणी करूनह तिथं जाण्याचा निर्णय घ्यावा असं मत मांडलं. 

हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू काश्मीर यांसारख्या भागांमध्ये सहसा हिवाळी दिवसांमध्ये पर्यटकांचा ओघ वाढतो. हाडं गोठवणारी थंडी, हिमवर्षाव असे निसर्गाचे चमत्कार पाहण्यासाठी अनेकांचीच पावलं या ठिकाणांच्या दिशेनं वळतात. मात्र सातत्यानं होणारे हवामान बदल पाहता त्याचा परिणाम आता थंड हवेच्या या ठिकाणांवर नकारात्मकरित्या होताना दिसत आहेत. ज्यामुळं हिमवृष्टीची प्रतीक्षा स्थानिकांनासुद्धा आहे हेच वास्तव आता या भागांमधून समोर येत आहे, ही नाण्याची दुसरी बाजू! 

