कधी पाहिलाय का जगाच्या नजरेआड असणारा काश्मीर? लुप्त ठिकाणांची नावं पाहून भारावून जाल

Hidden Valleys In Kashmir: काश्मीर फिरण्यासाठी अनेकजण जातात खरे, पण या ठिकाणांना भेट न देताच परत येतात. कारण, याची कोणाला कल्पनाच नसते.   

सायली पाटील | Updated: Mar 22, 2026, 01:39 PM IST
travel facts gurez warwan Hidden Valleys In Kashmir

Hidden Valleys In Kashmir: काश्मीर... प्रवासाची, पर्यटनाची आवड असणाऱ्या मंडळींसाठी हे ठिकाण म्हणजे Must Visit. अशा या ठिकाणाची तुलना अनेकदा पृथ्वीवरचा स्वर्ग म्हणूनही केली जाते. या काश्मीरचं सौंदर्य सहसा शब्दांतही मांडता येणार नाही इतकं अप्रतिम. दुचाकीवरून फिरणाऱ्यांसाठी काश्मीर जितकं वेगळं, तितकंच चारचाकीतून भटकंती करणाऱ्यांसाठीसुद्धा वेगळं. असं प्रत्येकालाच प्रवासाचा वेगळा अनुभव देणाऱ्या या काश्मीरमध्ये असणारे नैसर्गिक जलस्त्रोत, तलाव, इथल्या डोंगरदऱ्या म्हणजे जणू पर्वणी. 

देशाच्या अतीव उत्तरेकडे असणाऱ्या काश्मीरच्या खोऱ्यांमध्ये दिसणारं सौंदर्य म्हणजे निसर्गाचा जणू एक आविष्कार. अशाच काश्मीरमध्ये गेलं असता स्थानिक वाटाडे कायमच काही ठरलेल्या ठिकाणांवर पर्यटकांना घेऊन जातात आणि दाखवलेलं ते काश्मीर पाहूनही ही मंडळी भारावतात. पण, यापलिकल्या काश्मीरचं काय? जगाच्या नजरेआड असणारी अशीही काही ठिकाणं काश्मीरमध्ये आहेत जेथील डोंगर, दऱ्या, पाण्याचे खळखळणारे प्रवाह, निरव शांतता सारं सारंकाही अवाक् करणारं आहे. कुठंयत ही ठिकाणं, त्यांची नावं काय? पाहा... 

वारवान खोरं 

वारवान खोरं किंवा वारवान व्हॅली ही काश्मीरचं अतिशय दूर असणारं आणि सुंदर असं खोरं आहे. उंचच उंच हिमालय पर्वतांचं जणू छत असणाऱ्या या भागामध्ये तुलनेनं पर्यटकांचा ओघ कमी. स्वच्छ पाण्याचे धरे, लाकडी घरं, हिरवीगार मैदानं म्हणजे ट्रेकिंगची आवड असणाऱ्या आणि शांततेच्या प्रेमात असणाऱ्यांसाठी एक परवणी. 

गुरेझ खोरं 

हब्बा खातून रांगेतील बर्फाच्छादित ठिकाण आणि गर्दीपासून दूर असणारी एक जागा म्हणजे गुरेझ व्हॅली अर्थात गुरेझ खोरं. किशनगंगा नदी या ठिकाणाच्या सौंदर्यात आणखी भर पाडते. मुख्य प्रवाहापासून हे ठिकाण दूर असल्यामुळं तिथं आजही पारंपरिक संस्कृती जपल्याचं पाहायला मिळतं. 

तुलैल आणि डक्सुम 

तुलैल व्हॅली ही गुरेझ व्हॅलीच्याच पुढे असून, लाकडी बांधकामाची घरं आणि फेसाळणाऱ्या, डोंगरउतारावरून वाहणाऱ्या नद्या इथं वेगळीच अनुभूती देऊन जातात. इथवर पोहोचण्याचा प्रवासही थरारक आहे. तर, डक्सुम व्हॅली हे काश्मीरमधील घनदाट जंगलांमध्ये दडलेलं एक सुंदर असं थंड हवेचं ठिकाण. इथल्या शांत आणि निर्मनुष्य पायवाटा कोलाहलापासून दूर नेण्याऱ्या ठरतात. 

बंगस आणि लोलाब खोरं 

बंहस खोरं किंवा बंगल व्हॅली हे एक प्रचंड मोठं गवताचं मैदान आहे, ज्याच्या चहूबाजूंना डोंगररांगा आहेत. निसर्गप्रेमींसाठी हे ठिकाण कमालीचा आनंद देणारं आहे. तर, लोलाब व्हॅलीला 'लँड ऑफ लव्ह अँड ब्युटी' असंही म्हटलं जातं. सफरचंदाच्या बागा, झरे, शेतं असं दृश्य पाहिलं की जणू एखादं पोस्टकार्डच पाहतोय की काय याची अनुभूती होते. 

गर्दीपासून दूर असणारी काश्मीरमधील ही ठिकाणं या पर्यटनस्थळाचं असं भारावणारं रुप दाखवतात की चित्रांमध्ये दिसणाऱ्याच एखाद्या ठिकाणी आपण आलो आहोत का, हा प्रश्न नकळतच पर्यटकांच्या मनात घर करून जातो. 

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

